Vendas da LVMH, maior grupo de luxo do mundo, caem 3% no primeiro trimestre de 2025

A francesa LVMH, maior grupo de luxo do mundo, apresentou o balanço do primeiro trimestre de 2025, e afirmou que as vendas caíram 3%, confirmando a desaceleração do setor, em meio a um ambiente econômico de instabilidade.

Segundo o relatório, os Estados Unidos apresentaram uma leve queda. A divisão de Moda e Artigos de Couro, que conta com marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi e Loewe, caiu 5%. “O Japão registrou uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2024, que havia sido impulsionado pelo forte crescimento do consumo chinês no país. O restante da Ásia apresentou tendências comparáveis a 2024”, diz o grupo.

No entanto, a divisão de Vinhos e Bebidas teve a maior queda, com 9% a menos em vendas. Bebidas como o champanhe e o conhaque foram prejudicados pela demanda mais fraca na China e nos Estados Unidos.

O grupo tem se esforçado em apresentar novidades como colaborações e novas linhas para atrair mais consumidores, como o lançamento da nova marca de cosméticos, La Beauté Louis Vuitton, assinado por Pat McGrath.

A Ásia também ganhou destaque para o grupo. Para lá, partiram as exposições Christian Dior: Designer of Dreams, inaugurada em Seul em abril, a exposição Crafted World da Loewe também fez uma parada em Tóquio, e para celebrar o centenário da Loro Piana e seus laços com a China, a Maison realizou sua primeira exposição em Xangai, no Museu de Arte Pudong. A Louis Vuitton também lançou uma coleção de bolsas e ready-to-wear com o artista japonês Takashi Murakami.

Frente às políticas de tarifas de Donald Trump, o grupo diz estar “vigilante e confiante no início do ano e focado no desenvolvimento de suas marcas, impulsionado por uma política sustentada de inovação e investimento, além de uma constante busca pela qualidade em seus produtos, sua desejabilidade e sua distribuição seletiva”.

O anúncio de Trump incluía uma cobrança de 20% sobre peças de moda e artigos de couro europeus e 31% para relógios produzidos na Suíça. Na semana passada, Trump suspendeu a maioria de suas tarifas por 90 dias, estabelecendo uma taxa geral de 10%.

O setor se prepara para o que pode ser sua maior queda em anos. No entanto, o mercado de luxo possui altas margens de lucro e está mais bem posicionado do que outros setores para aumentar seus preços e proteger os lucros contra as tarifas americanas.