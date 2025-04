Quanto custa viajar para Dubai?

Localizada nos Emirados Árabes Unidos (EAU), Dubai é uma das cidades mais dinâmicas do mundo. Famosa por sua arquitetura futurista, shopping centers luxuosos, praias paradisíacas e cultura única, a cidade atrai milhões de turistas todos os anos.

A cidade é um verdadeiro ícone do desenvolvimento urbano e da inovação, sendo um destino de luxo que mistura tradições árabes com modernidade ocidental.

Entre as principais atrações turísticas estão o Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, as ilhas artificiais Palm Jumeirah, o Dubai Mall — que é um dos maiores shoppings do planeta — e o Dubai Fountain, um espetáculo de águas dançantes. A cidade também é famosa por seu mercado de ouro e suas incríveis experiências gastronômicas e de compras.

Quem deseja visitar o local deve saber que a cidade têm duas temporadas principais: a alta temporada, de novembro a março, quando o clima é mais ameno e agradável, e a baixa temporada, de abril a outubro, quando as temperaturas podem ultrapassar os 40°C.

Conheça mais sobre o destino e saiba como se programar para visitá-lo.

Quanto custa ficar sete dias em Dubai?

Ficar uma semana no destino pode ter valores diferentes a depender do estilo de viagem do turista. Veja algumas estimativas de custos, considerando as opções de turismo padrão.

Hospedagem

Os preços variam bastante dependendo da categoria do hotel. Para um hotel de 3 estrelas, o custo médio de uma diária fica em torno de R$ 400 a R$ 600 (em torno de 150 a 250 AED), enquanto um hotel de 5 estrelas pode custar R$ 800 a R$ 2.000 por diária (300 a 750 AED).

Portanto, para sete dias, a hospedagem pode variar entre R$ 2.800 e R$ 14.000, dependendo da categoria do hotel.

Alimentação

Dubai oferece uma ampla gama de opções gastronômicas, de fast food a restaurantes gourmet. Um prato simples em um restaurante de médio porte custa em média R$ 60 a R$ 120 (25 a 50 AED). Para uma refeição mais sofisticada, o valor pode chegar a R$ 300 a R$ 600 (100 a 200 AED).

Para sete dias, é possível calcular uma média de R$ 1.500 a R$ 4.500 em alimentação, dependendo das escolhas de restaurantes.

Passeios pagos

Entre as principais atrações turísticas pagas, temos o Burj Khalifa (entrada para o 124º andar custa em torno de R$ 180 a R$ 350 - 70 a 130 AED), o Dubai Aquarium (entrada custa cerca de R$150 - 60 AED) e o Dubai Safari Desert (excursões no deserto custam em média 400 - 500 AED, ou seja, R$ 500 a R$ 700).

Para sete dias, considerando 3 a 4 passeios por dia, o valor dos ingressos pode variar entre R$ 1.500 e R$ 2.500.

Compras

Dubai é um paraíso para compras, especialmente em shoppings como o Dubai Mall e Mall of the Emirates. Se você estiver interessado em compras de luxo, como relógios, joias e roupas de grife, os preços podem ser altos, mas a cidade também oferece produtos de marcas mais acessíveis.

Uma média de gastos com compras pode ficar entre R$ 2.000 a R$ 5.000, dependendo do seu interesse.

Com base nisso, uma viagem de sete dias para Dubai, incluindo hospedagem, alimentação, passeios e compras, pode custar entre R$ 6.800 e R$ 20.000, dependendo do seu estilo de viagem.

Passeios gratuitos para fazer em Dubai

Apesar de ser considerada um local caro, a cidade oferece algumas opções de passeios gratuitos para quem deseja explorá-la sem gastar muito. Alguns deles são:

Praias públicas : tem algumas das praias mais bonitas do mundo, e várias delas são públicas e gratuitas, como a JBR Beach e a Kite Beach, onde você pode relaxar e desfrutar do mar cristalino.

Dubai Fountain : O espetáculo de águas dançantes no Dubai Mall é gratuito e acontece a cada 30 minutos durante a noite. Um show imperdível, que combina música e luzes com as fontes.

Al Fahidi Historical Neighborhood : Uma das áreas mais antigas de Dubai, que oferece uma imersão na história da cidade, com museus e arte.

Dubai Marina Walk: Um passeio agradável pela marina de Dubai, com vistas de alguns dos arranha-céus mais altos do mundo, também é gratuito.

Os melhores dias para aproveitar esses passeios gratuitos, com menos multidões, podem ser durante a baixa temporada (apesar das altas temperaturas), ou durante os dias de semana na alta temporada, quando o clima é mais ameno.

Passeios próximos a cidade: quanto custa?

Alguns passeios que podem ser feitos a partir de Dubai incluem viagens a outras cidades ou atrações próximas. Aqui estão os custos estimados:

Abu Dhabi: A capital dos Emirados Árabes Unidos fica a cerca de 1,5 horas de carro de Dubai. O ingresso para o Sheikh Zayed Grand Mosque é gratuito, mas o custo do transporte (seja táxi, transfer ou ônibus) pode ficar em torno de R$ 200 a R$ 300. Uma excursão de um dia pode custar entre R$ 400 a R$ 700. Deserto de Liwa: Para quem busca um passeio no deserto, o custo de uma excursão de um dia para o deserto de Liwa pode variar entre R$ 500 a R$ 1.000, dependendo do pacote escolhido. Fujairah: Para quem deseja conhecer a costa leste e as montanhas, um passeio a Fujairah, incluindo o transporte, pode custar entre R$ 300 a R$ 600 por pessoa.

Qual o preço de uma viagem para Dubai?

O valor de uma viagem para Dubai varia consideravelmente dependendo da época do ano e da classe de voo. Passagens aéreas de ida e volta saindo do Brasil (São Paulo) podem custar entre R$ 6.000 e R$ 10.000 em classe econômica, dependendo da época do ano e da antecedência da compra.

Algumas empresas oferecem voos diretos de São Paulo para Dubai, com uma duração de aproximadamente 14 horas. Já os voos que fazem levam até 18 horas para concluir a viagem.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para tornar a viagem menos cara, é importante seguir algumas dicas:

Evite viajar na alta temporada: Viajar entre novembro e março pode ser mais caro. Considere visitar Dubai na baixa temporada (abril a outubro), quando os preços de hotéis e voos são mais baixos; Use o transporte público: O metrô de Dubai é moderno e eficiente, e pode ser uma alternativa econômica aos táxis; Aproveite as promoções de hotéis: Muitos hotéis de luxo oferecem descontos durante a baixa temporada, especialmente em pacotes de 3 a 4 noites; Coma em restaurantes locais: Evite comer em restaurantes turísticos. Em vez disso, explore os mercados locais e restaurantes árabes, onde as refeições são mais baratas e autênticas. Compre nos outlets: Se deseja fazer compras, procure outlets como o Dubai Outlet Mall, onde você pode encontrar marcas a preços mais acessíveis.

Por que você deve saber disso?

Dubai é um destino deslumbrante, mas entender os custos envolvidos pode ajudar a planejar uma viagem de acordo com seu orçamento. Estar preparado financeiramente para os custos de hospedagem, alimentação e passeios permite que você aproveite ao máximo tudo o que Dubai tem a oferecer, sem surpresas financeiras.