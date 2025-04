Quanto custa viajar para as Ilhas Malvinas?

As Ilhas Malvinas (ou Falkland Islands) são um destino exótico e isolado, localizadas no sul do Oceano Atlântico, no continente americano. Com uma história única, marcada por disputas territoriais e uma natureza intocada, o local atrai aventureiros, amantes da vida selvagem e aqueles que buscam uma experiência fora do comum.

O arquipélago é famoso por sua fauna diversificada, incluindo pinguins, elefantes marinhos e diversas espécies de aves, além de suas paisagens remotas.

No entanto, viajar para as Ilhas Malvinas pode ser um pouco mais complexo do que para destinos mais turísticos, e a logística e os custos envolvidos precisam ser cuidadosamente avaliados.

Entenda melhor quanto custa uma viagem de sete dias para o local e o que você pode esperar ao planejar sua estadia.

Quanto custa ficar sete dias nas Ilhas Malvinas?

Viajar para as ilhas envolve custos variáveis, dependendo da época do ano, do estilo de viagem e das escolhas de atividades. Algumas estimativas incluem:

Hospedagem

As opções de hospedagem nas Malvinas são limitadas, mas há uma boa variedade de hotéis e pousadas. Os preços podem variar entre R$ 500 a R$ 1.200 por noite, dependendo da temporada e do tipo de acomodação. Para sete noites, o custo pode variar entre R$ 3.500 e R$ 8.400.

Alimentação

A comida nas Malvinas é relativamente cara, com uma refeição simples em um restaurante local custando em média R$ 60 a R$ 150. Para sete dias, considerando três refeições por dia, você pode gastar entre R$ 1.260 e R$ 3.150.

Passeios pagos

A principal atração nas Ilhas Malvinas são suas paisagens naturais e vida selvagem, com passeios organizados para observar pingüins, elefantes marinhos e aves. Um passeio de dia inteiro pode custar entre R$ 400 a R$ 900.

Compras

As ilhas não têm grandes centros comerciais, mas há algumas lojas de souvenirs para quem deseja comprar lembrancinhas. O custo de compras pode ser baixo, com presentes como camisetas e itens de artesanato custando entre R$ 50 a R$ 200.

Com esses valores em mente, uma viagem de sete dias para as Ilhas Malvinas pode custar entre R$ 5.600 e R$ 13.550, dependendo das escolhas de cada turista.

Passeios gratuitos para fazer nas Ilhas Malvinas

Embora a maioria das atrações turísticas envolva passeios pagos, há algumas atividades gratuitas que valem a pena. Veja:

Caminhadas em Stanley: A capital das Malvinas, Stanley, oferece ótimas opções de caminhadas em suas praias e áreas naturais, onde é possível observar a fauna local em seu habitat natural. Essas caminhadas são gratuitas e podem ser feitas em qualquer dia da semana. Visita ao Falkland Islands Museum: O museu de história local oferece uma ótima oportunidade de aprender sobre a rica e tumultuada história das ilhas, incluindo sua disputa entre Argentina e Reino Unido. A entrada é gratuita, embora seja sugerido fazer uma doação.

As melhores épocas para aproveitar estes passeios com menos movimento são durante a baixa temporada (de março a setembro), embora o clima seja mais frio. Para clima mais ameno, prefira a alta temporada (novembro a março), apesar de mais turistas.

Passeios próximos às Ilhas Malvinas: quanto custa?

Apesar de serem um destino isolado, as ilhas oferecem algumas opções de passeios próximos, como:

Ilhas Georgias do Sul : Localizadas a cerca de 1.400 km das Malvinas, essas ilhas são um paraíso para observadores de vida selvagem, com grandes populações de pingüins e focas. Para visitar, é necessário tomar um barco ou um voo, o que pode custar entre R$ 2.500 e R$ 5.000 , dependendo da época e da operadora.

Ilhas Sandwich do Sul: Conhecidas por sua beleza intocada e fauna diversificada, as ilhas podem ser caras, com preços variando entre R$ 3.000 e R$ 7.000, considerando a viagem de barco ou avião.

Qual o preço de uma viagem para as Ilhas Malvinas?

O custo de uma viagem para as Ilhas Malvinas pode ser significativo, principalmente devido ao transporte, já que não existem voos diretos do Brasil para lá.

A maneira mais comum de chegar ao local partindo da América do Sul é geralmente através de voos que conectam via Santiago (Chile) a Punta Arenas (Chile), de onde parte o voo da LATAM para Mount Pleasant (principal aeroporto das Malvinas). Voos do Reino Unido também são uma opção

O custo das passagens aéreas pode variar entre R$ 3.500 e R$ 6.000 dependendo da época do ano, da classe e da antecedência da compra. Além disso, as escalas e conexões podem aumentar o tempo de viagem, tornando o trajeto mais longo.

Dicas para economizar na viagem para as Ilhas Malvinas

Algumas dicas podem ajudar a tornar a viagem mais econômica. Confira abaixo:

Viaje fora da alta temporada: As Malvinas são um destino caro, e viajar fora da alta temporada (de novembro a março) pode resultar em menores custos de hospedagem e passeios; Pesquise sobre pacotes de viagem: Algumas agências oferecem pacotes completos que podem incluir passagens aéreas e passeios, o que pode sair mais em conta do que organizar a viagem de forma independente; Aproveite os passeios gratuitos: Existem diversas atividades e caminhadas gratuitas em Stanley, que são uma excelente maneira de explorar o local sem gastar muito; Evite restaurantes turísticos: Opte por comer em restaurantes locais, nos quais as refeições tendem a ser mais acessíveis e autênticas.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as Ilhas Malvinas pode ser uma experiência inesquecível, especialmente para quem ama natureza e história. No entanto, é um destino mais caro e remoto, o que exige um planejamento cuidadoso.

Além disso, com a alta do custo de vida e a valorização do dólar, planejar bem o orçamento para um destino como as Malvinas é essencial para aproveitar a viagem sem surpresas financeiras.