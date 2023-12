Nova ilha artificial em Dubai poderá ser a "Las Vegas do Oriente Médio"; saiba mais

Há algumas décadas Dubai tem se transformado em um polo de desenvolvimento imobiliário, com edifícios que batem diferentes recordes, seja por altura, como o Burj Khalifa (a estrutura independente mais alta do mundo), o Museu do Futuro e o Dubai Mall (o segundo maior shopping center do mundo) entre alguns dos seus projetos arquitetônicos mais arrojados.

Além das construções de concreto armado, há os projetos feitos de areia, como as ilhas artificiais Bluewaters, Jumeirah Bay, Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali, Peral Gomeira, World Island e Dubai Islands. Agora, Dubai irá contar com uma novidade. A criação de uma ilha de 10,5 hectares, chamada The Island.

O projeto está avaliado em aproximadamente 4,4 bilhões de Dirhams (5,91 bilhões de reais) e é o maior contrato de construção em Dubai desde 2017 e estará localizado na costa de Umm Suqeim, próximo à praia pública de Jumeirah, do Jumeirah Beach Hotel e do lançamento Jumeirah Marsa Al Arab.

A informação é de que a nova ilha terá propriedades das marcas de hotéis de Las Vegas, nos Estados Unidos como MGM, Bellagio e Aria, com um total de 1.400 quartos de hotel e apartamentos, além de lojas e restaurantes.

Especula-se que a nova ilha poderá ser um ponto de instalações de jogos de azar, como uma versão de Las Vegas no Oriente Médio, visto que a MGM opera instalações de jogos em todo o mundo.

Segundo o site Time Out, a Autoridade Reguladora Geral de Jogos Comerciais (GCGRA) foi oficialmente estabelecida nos Emirados Árabes Unidos em setembro. A autoridade federal tem a tarefa de introduzir uma estrutura regulatória líder mundial para jogos comerciais e uma loteria nacional.