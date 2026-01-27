Greg Peters: 'A Netflix quer ser o destino final dos grandes criadores do YouTube'

Aquisição da Warner Bros., 325 milhões de assinantes, crescimento em lucro e receita e 15 anos de mercado em solo brasileiro. A Netflix está mesmo sob os holofotes nos últimos meses — e o co-CEO da empresa, Greg Peters, está adorando a atenção.

A compra do centenário estúdio, que ainda está em processo regulatório, foi o xeque-mate diante dos concorrentes em uma guerra de streamings que já estava basicamente dada por vencida. A essa altura, a Netflix já tem quase o dobro dos assinantes de seus principais concorrentes e, caso encerre a aquisição da Warner — que passa ainda pelo processo regulatório —, terá força para mirar em novos rivais. YouTube e big techs entre eles.

"Sempre que alguém declara que quer uma batalha ou uma guerra, você acorda e descobre que há outra batalha. Ainda temos concorrentes fortes em empresas como a Disney e a Amazon, não gostaria de descartá-las", disse Peters em uma roda de conversa com a Casual EXAME e outros dois veículos brasileiros na última segunda-feira, 26, durante a passagem do executivo por São Paulo. "Mas o YouTube é um concorrente formidável e está, sem dúvida, expandindo sua presença na TV. Vamos competir com eles com muita intensidade por um bom tempo."

A plataforma de vídeos do Google, hoje uma das principais pedras no sapato não só dos streamings como também das redes sociais, atingiu valor de mercado de US$ 550 bilhões em 2025. Segue firme e forte nessa batalha, com 12,5% da audiência de TV nos EUA — contra 7,5% da Netflix, segundo dados da Nielsen. Mas ainda que sejam distintos na maneira de produzir e distribuir conteúdo, a maneira da Netflix para "vencer" os novos competidores é uma maratona de conquistas.

"É saber, em parte, em qual segmento do ecossistema você está competindo, porque ele é muito amplo atualmente, e acho que se você tentar fazer tudo, vai fracassar. Não buscamos competir com conteúdo gerado pelo usuário, porque não é nesse espaço que vamos ganhar. Existe o espaço que chamamos de conteúdo profissional", pontuou o co-CEO. "O que realmente queremos dizer é: quem é ótimo em contar uma história? Queremos competir por eles, mesmo que eles tenham começado no YouTube ou no TikTok."

No caminho até essas pessoas, Peters não descarta expandir para diferentes formatos, como podcasts em vídeo "que são um bom exemplo de podcasts em vídeo que tiramos do YouTube e colocamos exclusivamente na Netflix", complementou ele. A essência, no entanto, será o enfoque nos recursos para que a maneira de produzir esse tipo de conteúdo entre em escala profissional. "Se você tiver sucesso no YouTube e seu sonho for chegar à Netflix, isso é sucesso para nós. Queremos tornar a nossa plataforma no melhor lugar para esses criadores. É assim que competimos, é assim que vencemos."

De olho no Brasil

O executivo desembarcou na capital paulista para conferir o mais novo escritório da empresa, na Avenida Rebouças, cuja construção custou R$ 140 milhões. A obra veio acompanhada de um crescimento de equipe de 20% no último ano, contratada para administrar uma operação que já trabalhou com mais de 40 produtoras nacionais e teve crescimento de 60% de audiência no segundo semestre de 2025.

Ainda que os Estados Unidos sejam o maior mercado atual da plataforma, o Brasil não está assim tão atrás quando o assunto é audiência e criação de novos títulos. Produções locais como Caramelo e Os Donos do Jogo alcançaram o top 10 em mais de 90 países. E parcerias com o governo e instituições como a Cinemateca Brasileira, onde a empresa investiu R$ 5 milhões, têm sido parte da máquina de crescimento da empresa no país.

"Parte desse sucesso veio do desenvolvimento de talentos e investimento em treinamento e coisas do tipo. Outra parte vem da conversa ativa com o governo local — e nós temos boas conversas com o governo brasileiro", disse Peters. "E acho que o governo se sente à vontade para nos consultar. Parece estranho, mas às vezes somos os únicos entre nossos pares com quem há uma conversa ativa, sabe? Eles não estão falando, por algum motivo, com a Disney ou a Amazon. Talvez porque a Disney não queira muito ter esse diálogo".

Na mira no modelo de sucesso dos Estados Unidos, que crescem em audiência, assinaturas e publicidade a partir do vivo, Peters também declarou que a Netflix já tem planos para investir em transmissões esportivas no Brasil. "Não é se vamos fazer, e sim quando. Precisamos ainda estruturar essa viabilidade, ainda há direitos a serem resolvidos, mas é o caminho que esperamos trilhar.