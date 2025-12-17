Oscar passará a ter transmissão gratuita no YouTube

A cerimônia do Oscar passará a ser transmitida ao vivo e gratuitamente pelo YouTube a partir de 2029. O acordo, anunciado nesta quarta-feira, 17, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, concede à plataforma os direitos globais de exibição da premiação. A parceria terá validade até 2033 e prevê exclusividade na transmissão mundial do evento.

Até 2028, a transmissão segue com a rede norte-americana ABC, nos Estados Unidos. No Brasil, os direitos permanecem com a TNT e a plataforma HBO Max até o fim do contrato atual. A partir de 2029, o YouTube assumirá a exibição mundial da cerimônia.

A plataforma também transmitirá o evento pelo YouTube TV no mercado americano. A audiência potencial ultrapassa dois bilhões de usuários.

Acordo amplia alcance global da premiação

Segundo a Academia, a parceria busca ampliar o acesso internacional ao Oscar. A plataforma de vídeo oferecerá recursos como legendas e faixas de áudio em vários idiomas. A estratégia mira públicos fora do eixo tradicional da premiação. A iniciativa também prevê novas formas de engajamento digital. A Academia afirma que o acordo preserva o legado do evento.

Além disso, o contrato inclui outras programações institucionais da Academia, além da cerimônia principal. A expectativa é integrar conteúdos históricos e ações para a formação de público.

A mudança acompanha a migração de grandes eventos para plataformas digitais. O modelo segue tendência já adotada por ligas esportivas e premiações internacionais.

A edição de 2026 do Oscar está marcada para 15 de março. Até lá, não há alteração no modelo atual de transmissão.

O filme brasileiro O agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, apareceu na pré-lista da próxima edição. O longa concorre em categorias técnicas e artísticas. A definição dos indicados ocorre no início de 2026.