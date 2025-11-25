Nvidia diz que segue 'uma geração à frente' dos chips de IA do Google

A Nvidia afirmou nesta terça-feira, 25, que suas GPUs (unidades de processamento gráfico) continuam “uma geração à frente” dos chips de inteligência artificial do Google, reagindo às preocupações de Wall Street sobre uma possível perda de domínio na infraestrutura de IA.

Em publicação na rede social X, a fabricante de chips disse estar satisfeita com os avanços do Google e destacou que continua fornecendo soluções para a gigante de buscas, reforçando que sua plataforma roda todos os modelos de IA em qualquer ambiente computacional.

A manifestação ocorreu no mesmo dia em que as ações da Nvidia recuaram 2,6% após uma reportagem indicar que a Meta pode fechar um acordo com o Google para usar suas TPUs (chips projetados pelo Google em modelos de IA) em data centers. No comunicado, a Nvidia argumentou que seus chips são mais flexíveis e potentes que os ASICs, categoria que inclui as TPUs do Google, e lembrou que sua geração mais recente de processadores é a Blackwell.

Guerra dos chips

Analistas ouvidos pela CNBC estimam que a Nvidia controla mais de 90% do mercado de chips de IA com suas GPUs, embora os processadores internos do Google tenham ganhado força nas últimas semanas como alternativa aos Blackwell. Diferentemente da Nvidia, o Google não comercializa suas TPUs para outras empresas, mas as usa internamente e permite aluguel por meio do Google Cloud.

O interesse pelos chips do Google cresceu após o lançamento do Gemini 3, modelo de IA avançado treinado exclusivamente em TPUs. Segundo um porta-voz ouvido pela CNBC, a empresa tem observado aumento simultâneo na demanda por suas TPUs personalizadas e pelas GPUs da Nvidia, e segue comprometida com o suporte às duas tecnologias.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, comentou sobre o aumento da concorrência em uma teleconferência recente, lembrando que o Google também é cliente das GPUs da empresa e que o Gemini pode rodar na tecnologia da Nvidia. Ele afirmou manter contato com Demis Hassabis, CEO do Google DeepMind, que lhe enviou uma mensagem dizendo que a teoria predominante no setor, a de que mais chips e mais dados geram modelos mais poderosos, princípio conhecido como leis de escala, continua válida. Para a Nvidia, essas leis de escala devem ampliar ainda mais a demanda por seus chips e sistemas.