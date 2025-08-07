Com 'Minecraft' e 'Superman', Warner cresce 55% no 2º tri — e dívida cai para US$ 35,6 bilhões

Os tempos têm sido conturbados na Warner Bros. Discovery, mas parece que essa tempestade pode virar arco-íris, pelo menos no cinema. A empresa divulgou os resultados do segundo trimestre de 2025 nesta quinta-feira, 7, e a divisão de estúdios reportou receita de US$ 3,8 bilhões, aumento de 55% na relação ano sobre ano.

Os protagonistas da receita foram “Minecraft: o Filme”, atualmente a terceira maior bilheteria do ano, com US$ 955 milhões e "Superman”, de James Gunn, que voa alto — e à frente dos concorrentes da Marvel — com US$ 559 milhões. Outros bons desempenhos, como “F1: O Filme” (US$ 552 milhões), “Pecadores” (US$ 366 milhões) e “Premonição 6” (US$ 285 milhões), também contribuíram para o aumento expressivo do setor.

Ao todo, a empresa teve receita de US$ 9,8 bilhões, crescimento de 1%, levemente abaixo do esperado pelos analistas.

O maior destaque veio no lucro, reportado em US$ 1,58 bilhão. No ano passado, durante o mesmo período, a WBD havia tipo uma perda de US$ 9,99 bilhões.

A HBO Max foi outro ponto de atenção da companhia. A plataforma de streaming teve receita de US$ 2,8 bilhões, aumento de 9% em relação ao mesmo período no ano passado. No segundo trimestre de 2025, acrescentou novos 3,4 milhões de assinantes e chegou ao total de 125,7 milhões em todo mundo, pouco abaixo do principal concorrente, Disney+ (US$ 128 milhões).

A plataforma de streaming tem como meta chegar aos 150 milhões de assinantes até o final de 2026 e prevê que o segmento de gerará um lucro de aproximadamente US$ 1,3 bilhão em 2025.

Dívida ativa e recuperação às pressas

A dívida ativa da empresa passou para US$ 35,7 bilhões, abaixo dos US$ 50 bilhões reportados anteriormente.

Esses são os primeiros resultados divulgados após o anúncio da dissolução da Warner e Discovery, que está prevista para o próximo ano. A separação será feita entre os canais de TV por assinatura, como CNN, TNT e Discovery Channel, e os streamings e estúdios de cinema. A expectativa é que, com isso, os investidores consigam perceber melhor o potencial de crescimento de plataformas como o HBO Max e dos estúdios de cinema e TV da Warner.

Desde a fusão entre as companhias, a WBD tem enfrentado desafios significativos. A dívida bilionária levou a sucessivos cortes de custos, incluindo milhares de demissões, e o controle rigoroso dos orçamentos de desenvolvimento e produção permanece até hoje.

Os canais de TV seguem lucrativos, mas são vistos por Wall Street como um entrave, devido à perda contínua de audiência e queda de receita provocada pelo avanço do corte de assinaturas de TV paga.

O atual diretor financeiro da Warner, Gunnar Wiedenfels, ficará à frente da nova empresa formada pelos canais. Seu contrato prevê salário anual de US$ 2,5 milhões, bônus de US$ 8,75 milhões e um pacote anual de ações estimado em US$ 16 milhões. Além disso, ele receberá um bônus único de US$ 15 milhões em ações restritas e opções, com liberação ao longo de cinco anos.