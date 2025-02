Oscar 2025: como são escolhidos os vencedores do maior prêmio do cinema?

O Oscar de 2025 é mais especial do que os demais: não só o Brasil volta à corrida com "Ainda Estou Aqui" após 25 anos dentro das categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, como também conquista a indicação histórica a Melhor Filme — a mais importante da premiação. E até a semana que vem, a campanha precisa ser mais assertiva do que nunca para trazer a estatueta para casa.

De 11 a 18 de fevereiro ocorre a última votação da Academia, que define os vencedores da 97ª edição do Oscar. É por isso que, durante essa semana, as entrevistas, notícias e demais programações são fundamentais para que a campanha de "Ainda Estou Aqui" seja bem-sucedida. Mas o processo de escolha dos vencedores começa bem antes dessa data.

O processo envolve todos os quase 10 mil votantes e é feito por meio de um cálculo matemático que distribui pesos para cada voto enviado pelos membros. Entenda abaixo como funciona a votação do Oscar:

Quem escolhe os vencedores do Oscar?

Essa grande responsabilidade fica a cargo dos membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, composta por profissionais da indústria, como cineastas, diretores, roteiristas, editores, atores, entre outros. Eles atuam desde a escolha dos indicados até a definição dos vencedores.

Apenas os membros da Academia têm o direito de votar para as indicações e, posteriormente, para os vencedores. Essa exclusividade confere uma relevância significativa ao processo de seleção e premiação do Oscar. Ao todo, 52% dos votantes do Oscar são de fora dos Estados Unidos, o que favorece as chances dos filmes internacionais. 52 deles, por exemplo, são brasileiros. E em busca de maior diversidade, a Academia também vem crescendo o número de pessoas pretas e mulheres que compõem o júri. Em 2025, cerca de 40% da Academia é do gênero feminino.

Antes da entrega das estatuetas, embora não pareça, o processo é bastante complexo. Na primeira etapa, a Academia faz uma votação específica para cada categoria, feita somente pelos membros que trabalhem naquele setor. Mais tarde, há uma segunda votação, feita por todos os 9.905 votantes, vindos de várias nacionalidades, para definição de quem leva o Oscar.

Mas antes de chegar a essas etapas, o filme precisa ser considerado elegível para concorrer ao prêmio. Neste ano, foram 323 produções. Esse é um filtro importante que reduz o número de produções.

Como são escolhidos os indicados ao Oscar?

Os integrantes da Academia recebem screeners dos filmes com antecedência, antes mesmo da imprensa. Na sequência, recebem cédulas digitais com os candidatos ao prêmio e, assim, selecionam os que vão entrar na lista.

A organização conta com 17 seções, cada uma delas representando diversas funções dentro da indústria cinematográfica. Um membro de uma seção específica só pode votar para os indicados dentro dessa mesma seção. Ou seja, um diretor vota apenas nos indicados à Melhor Direção, e assim por diante. Com isso, os profissionais podem votar em seus próprios pares.

Os avaliadores selecionam seus favoritos e os compõem em uma lista, em ordem decrescente, do preferido ao que menos gostou. Depois disso, os votos são contabilizados e auditados em um sistema de votação preferencial.

Somente uma categoria é votada desde a primeira etapa por todos os membros da Academia: a de Melhor Filme, independentemente da seção específica em que atuam.

Como é feito o cálculo que define quem entra na lista final de indicados?

Para conquistar uma vaga entre os indicados ao Oscar, o candidato precisa ter sido colocado no topo da lista por pelo menos um membro da Academia. Quanto mais vezes um candidato receber esse destaque, maiores serão suas chances de receber uma indicação.

Em seguida, o cálculo é feito dividindo o número total de votantes pela quantidade de possíveis indicados, acrescido de 1.

Para entender melhor esse cálculo, veja o exemplo com a categoria Melhor Filme:

Suponha que 6128 (número aleatório) membros tenham votado este ano. Segundo a regra da Academia, até 10 filmes podem ser indicados. Então, divide-se os 6128 por 10 + 1. Nesse caso: 6128 dividido por 11, que é igual a 557,09. Dependendo do resultado, o número pode ser arredondado para cima. Em seguida, os filmes que forem colocados no topo da lista pelo maior número de membros da organização já têm vaga garantida.

No entanto, é bastante improvável que todos os indicados consigam alcançar esse número de imediato. Assim, após os candidatos que conseguiram ser indicados garantirem suas vagas, as listas nas quais eles aparecem no topo são eliminadas. Em seguida, é feito outro cálculo, seguindo o mesmo modelo.

Também há a possibilidade de um filme se tornar o favorito de quase todos os membros e monopolizar os votos, o que deixa a seleção mais complicada.

Como esse problema é resolvido?

Ainda dentro do exemplo pré-estabelecido, se um candidato ultrapassar 20% a mais do que os 557 pontos necessários para a indicação, ou seja, 668 pontos, ele deve fazer uma doação. Nesse caso, o filme que atingiu essa quantidade de pontos tem um excedente de 111 pontos em relação ao necessário para a indicação.

Esse excedente é então distribuído entre o próprio filme e outro indicado que ainda não tenha alcançado os 557 pontos.

A complicação acontece porque essa não é uma divisão simples: subtrai-se o total de votos (668) pelo resultado da conta anterior (557) e se divide pelo total de votos (668). Em matemática: 668 – 557 = 111, dividido por 668 = 0.1661676647... arredondando = 0,2.

Esse 0,2 é multiplicado pelos 111 pontos que haviam sobrado, totalizado 22,2. Esses 22 pontos são somados ao resultado da primeira conta (557) e o doador, o primeiro colocado das indicações no caso, fica com a pontuação final de 557 + 22 = 579.

Usando novamente o 0,2 acima, ele é subtraído de 1 (1 – 0,2 = 0,8). Esse 0,8 é multiplicado pelas sobras (111), o que resulta em 88,8. Esse número agora é arredondado para baixo, resultando em 85. Esses 85 pontos, enfim, são doados a um filme necessitado.

Esses cálculos matemáticos malucos ocorrem até que todas as possibilidades de doação de votos sejam zeradas. Somente então, após os cálculos e redistribuições, é definida a lista final de indicados ao Oscar.

Como são escolhidos os vencedores do Oscar?

Agora, o processo fica mais fácil. Todos os membros da Academia que desejarem votar, independentemente do setor que ocupam, podem fazê-lo em todas as categorias.

Cada membro vota em apenas um dos indicados em cada categoria. O indicado que receber mais votos em cada categoria é então o vencedor e recebe a estatueta.

Quais são os brasileiros que votam no Oscar?

No Oscar de 2024, há mais de 50 brasileiros que fazem parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e terão o direito de votar na premiação.

Alguns nomes são bastante populares no Brasil, como os atores: Selton Melo, Rodrigo Santoro, Alice Braga, Sônia Braga, Wagner Moura, Fernanda Montenegro, entre outros.

No grupo dos diretores, há: Kleber Mendonça Filho, José Padilha, Anna Muylaert, Jefferson De, Carlos Saldanha, Walter Sales, Fernando Meirelles e muitos outros.

Existem brasileiros votantes em outras categorias como direção de fotografia, compositores e roteiristas.

Quando será o Oscar de 2025?

A 97ª edição do Oscar será no dia 2 de março em Los Angeles (Califórnia, EUA), no Teatro Dolby. O início da cerimônia está previsto para as 21h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar de 2025?

A premiação completa será exibida na TV Globo, TNT e no streaming, pela Max.

Quais são os filmes indicados ao Oscar de 2025?

