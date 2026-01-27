Brigido ou Bridgerton? Os dois — semana tem Paredão e nova temporada na Netflix

A semana concentra dois temas que dominam as conversas nas redes sociais: o segundo Paredão do BBB 26 e a estreia da quarta temporada de Bridgerton na Netflix. No meio dos dois assuntos, um erro ao vivo acabou conectando o reality show e a série da plataforma de streaming.

No BBB 26, estão emparedados Matheus, Brigido e Leandro, conhecido como Boneco.

O líder Babu Santana indicou Matheus. Brigido foi o mais votado pela casa. Leandro já estava no Paredão após indicação de Alberto Cowboy e de Brigido, por meio da dinâmica das “caixas surpresas”.

Antes mesmo da nova berlinda, Brígido já havia ganhado destaque fora do jogo. Durante a formação do primeiro Paredão da edição, Chaiany se confundiu ao declarar seu voto e pronunciou o nome do brother como “Bridgerton”, em vez de Brígido, ao falar com Tadeu Schmidt ao vivo.

A gafe repercutiu imediatamente nas redes sociais. Internautas passaram a associar o participante à série Bridgerton, da Netflix, transformando o erro em meme e adotando o apelido de forma recorrente para se referir ao brother.

A repercussão foi ampliada quando a própria Netflix entrou na brincadeira e publicou, em sua conta no X (antigo Twitter), apenas a palavra “Bridgerton?”, reforçando a associação criada pelo público.

Bridgerton? — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 19, 2026

Brother com alta rejeição

Enquanto o apelido ganha força, as enquetes indicam um possível desfecho do Paredão atual. Levantamento do Votalhada, divulgado nesta terça-feira, 27, aponta Matheus como favorito à eliminação, com média consolidada de 70,30% dos votos. Leandro aparece com 18,12%, e Brigido, com 11,57%.

As pesquisas consideram votações em sites, Twitter, YouTube e Instagram. No BBB, o voto é para eliminar, e percentuais mais altos indicam maior rejeição.

A votação oficial acontece exclusivamente pelo gshow.

Netflix lança nova fase de Bridgerton

No streaming, a semana também marca a chegada da quarta temporada de Bridgerton, uma das principais produções da Netflix.

Os novos episódios serão lançados em duas partes. A primeira estreia nesta quinta-feira, 29, com quatro capítulos. A segunda chega em 26 de fevereiro, também com quatro episódios.

A temporada adapta o livro Um Perfeito Cavalheiro, de Julia Quinn, e acompanha o romance entre Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, e Sophie Baek, vivida por Yerin Ha.

Em maio de 2025, a Netflix anunciou a renovação de Bridgerton para a quinta e sexta temporadas, garantindo a continuidade da série inspirada na saga literária de Julia Quinn.