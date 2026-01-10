Globo de Ouro: veja o horário da premiação e como assistir de graça

O Globo de Ouro 2026 acontece neste domingo, 11, no tradicional Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia. O Brasil concorre a três estatuetas com O Agente Secreto, incluindo a de Melhor Filme de Drama, mais prestigiada da premiação.

A cerimônia começa às 22h (horário de Brasília) e será transmitida pela TV Globo em canal aberto, na TNT (por assinatura) e HBO Max (streaming). O Globo de Ouro é a segunda maior premiação anual de Hollywood, atrás somente do Oscar. O Brasil já recebeu, ao longo dos 83 anos do evento, 21 indicações e levou três estatuetas para casa — a última no ano passado, pelo trabalho de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui.

O longa-metragem, dirigido por Kleber Mendonça Filho, concorre nas seguintes categorias:

Melhor Filme de Drama;

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa;

Melhor Ator em Filme de Drama para Wagner Moura.

Quanto tempo dura a cerimônia do Globo de Ouro

Pela primeira vez na história da TV Globo, a cerimônia do Globo de Ouro 2026 será exibida ao vivo no Brasil em canal aberto, logo após 0 Fantástico. A cobertura contará com apresentação de jornalistas especializados, comentários e tradução simultânea, destacando as indicações brasileiras e a expectativa por possíveis vitórias.

A cerimônia do Globo de Ouro tem duração média de três horas. Com isso, o encerramento acontece após a meia-noite no Brasil (horário de Brasília).

Antes da cerimônia principal, a programação do Globo de Ouro começa com a cobertura do tapete vermelho. Essa etapa reúne entrevistas com indicados para portais norte-americanos, convidados e apresentadores, além da análise de looks e bastidores.

O horário da cobertura internacional do tapete vermelho costuma ter início cerca de duas horas antes da cerimônia. No Brasil, isso significa que começa a ser exibido a partir das 19h, especialmente em canais por assinatura e plataformas de streaming.

Por que o Globo de Ouro é relevante para o Brasil em 2026?

Em 2026, o Brasil pode vencer prêmios inéditos para o cinema nacional. A indicação de Wagner Moura ao prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama marca a primeira vez que um brasileiro disputa essa categoria específica.

Para além do prestígio, a vitória impulsiona a bilheteria nas salas de cinema brasileiras. Em 2025, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, o que impulsionou a visibilidade do audiovisual nacional no cenário internacional na época. O filme foi assistido por quase 6 milhões de pessoas no Brasil.

Historicamente, produções brasileiras foram raras entre os indicados ao Globo de Ouro. Antes de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, títulos como Central do Brasil (1998) e Cidade de Deus (2002) figuraram entre os nomeados em categorias importantes, mas sem grande frequência.

A retomada e ampliação dessa presença nos últimos anos refletem o crescimento da indústria nacional no circuito global de premiações.