Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já venceram a premiação?

Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07h04.
Os olhos de Hollywood estão voltados para o cinema do Brasil em 2026. Com O Agente Secreto, o país volta a ganhar destaque na 83ª edição do Globo de Ouro, cuja cerimônia de premiação acontece neste domingo, 11.
O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu três indicações neste ano, incluindo a Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura.
Em 2025, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria, para Fernanda Torres. O bom desempenho na última edição elevou a expectativa do público brasileiro para a premiação deste domingo, 11.
O prêmio de Torres foi inédito, mas essa não foi a única vez em que o audiovisual foi reconhecido pelo Globo de Ouro. Até o momento, já foram 21 indicações e três vitórias.
A primeira foi em 1960, quando Orfeu Negro (1959), clássico do diretor francês Marcel Camus, venceu o prêmio de Melhor Filme falado em Língua Não-Inglesa. Foi o terceiro ano desde a criação desta categoria, que começou na premiação em 1957. Quase três décadas depois, Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles, levou o mesmo prêmio.
Fernanda levou a terceira estatueta pela atuação em um filme também dirigido por Salles. Agora, em 2026, o Brasil renova as chances e pode trazer três prêmios para casa com Wagner Moura e O Agente Secreto.
