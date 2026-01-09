Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já venceram a premiação?

Os olhos de Hollywood estão voltados para o cinema do Brasil em 2026. Com O Agente Secreto, o país volta a ganhar destaque na 83ª edição do Globo de Ouro, cuja cerimônia de premiação acontece neste domingo, 11.

O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu três indicações neste ano, incluindo a Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura.

Em 2025, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria, para Fernanda Torres. O bom desempenho na última edição elevou a expectativa do público brasileiro para a premiação deste domingo, 11.

Quantos Globos de Ouro o Brasil já venceu?

O prêmio de Torres foi inédito, mas essa não foi a única vez em que o audiovisual foi reconhecido pelo Globo de Ouro. Até o momento, já foram 21 indicações e três vitórias.

A primeira foi em 1960, quando Orfeu Negro (1959), clássico do diretor francês Marcel Camus, venceu o prêmio de Melhor Filme falado em Língua Não-Inglesa. Foi o terceiro ano desde a criação desta categoria, que começou na premiação em 1957. Quase três décadas depois, Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles, levou o mesmo prêmio.

Fernanda levou a terceira estatueta pela atuação em um filme também dirigido por Salles. Agora, em 2026, o Brasil renova as chances e pode trazer três prêmios para casa com Wagner Moura e O Agente Secreto.

Veja as indicações e vitórias de brasileiros no Globo de Ouro

As informações foram informadas pelo arquivo do Globo de Ouro.

1960 — Orfeu Negro

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa (Vencedor)

1979 — Dona Flor e seus Dois Maridos

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

1982 — Pixote: A Lei do Mais Fraco

Melhor Filme Estrangeiro

1986 — O Beijo da Mulher Aranha (EUA/Brasil)

Melhor Atriz Coadjuvante em Filme de Drama

Melhor Filme de Drama

1986, 1989 e 1995 — Sônia Braga

O Beijo da Mulher Aranha (Atriz Coadjuvante)

Indicada por Luar Sobre o Parador

Indicada pela série Amazônia em Chamas

1996 — Daniel Benzali

Melhor Ator em Série de Drama por Murder One

1999 — Fernanda Montenegro e Central do Brasil

Melhor Atriz em Filme de Drama

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa (Vencedor)

2002 — Abril Despedaçado

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2003 — Cidade de Deus

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2005 — Diários de Motocicleta

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2006 — Fernando Meirelles em O Jardineiro Fiel Melhor Direção

2016 — Wagner Moura

Melhor Ator em Série Dramática por Narcos

2025 — Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui (Walter Salles)

Melhor Atriz em Filme de Drama (vencedora)

Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2026 — Wagner Moura e O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)