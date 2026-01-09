Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Globo de Ouro: quais filmes brasileiros já venceram a premiação?

'O Agente Secreto' concorre em três categorias no prêmio, um ano após a vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07h04.

Tudo sobreGlobo de Ouro
Saiba mais

Os olhos de Hollywood estão voltados para o cinema do Brasil em 2026. Com O Agente Secreto, o país volta a ganhar destaque na 83ª edição do Globo de Ouro, cuja cerimônia de premiação acontece neste domingo, 11.

O filme de Kleber Mendonça Filho recebeu três indicações neste ano, incluindo a Melhor Filme de Drama. O longa também foi nomeado a Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator para Wagner Moura.

Em 2025, a produção brasileira Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi destaque nas premiações internacionais e rendeu — pela primeira vez — o prêmio de Melhor Atriz para uma performance brasileira na categoria, para Fernanda Torres. O bom desempenho na última edição elevou a expectativa do público brasileiro para a premiação deste domingo, 11.

Quantos Globos de Ouro o Brasil já venceu?

O prêmio de Torres foi inédito, mas essa não foi a única vez em que o audiovisual foi reconhecido pelo Globo de Ouro. Até o momento, já foram 21 indicações e três vitórias.

A primeira foi em 1960, quando Orfeu Negro (1959), clássico do diretor francês Marcel Camus, venceu o prêmio de Melhor Filme falado em Língua Não-Inglesa. Foi o terceiro ano desde a criação desta categoria, que começou na premiação em 1957. Quase três décadas depois, Central do Brasil (1998), dirigido por Walter Salles, levou o mesmo prêmio.

Fernanda levou a terceira estatueta pela atuação em um filme também dirigido por Salles. Agora, em 2026, o Brasil renova as chances e pode trazer três prêmios para casa com Wagner Moura e O Agente Secreto. 

Veja as indicações e vitórias de brasileiros no Globo de Ouro

As informações foram informadas pelo arquivo do Globo de Ouro.

1960 — Orfeu Negro

  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa (Vencedor)

1979 — Dona Flor e seus Dois Maridos 

  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

1982 — Pixote: A Lei do Mais Fraco

  • Melhor Filme Estrangeiro

1986 — O Beijo da Mulher Aranha (EUA/Brasil)

  • Melhor Atriz Coadjuvante em Filme de Drama
  • Melhor Filme de Drama

1986, 1989 e 1995 — Sônia Braga

  • O Beijo da Mulher Aranha (Atriz Coadjuvante)
  • Indicada por Luar Sobre o Parador
  • Indicada pela série Amazônia em Chamas

1996 — Daniel Benzali

  • Melhor Ator em Série de Drama por Murder One

1999 — Fernanda Montenegro e Central do Brasil

  • Melhor Atriz em Filme de Drama
  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa (Vencedor)

2002 — Abril Despedaçado

  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2003 — Cidade de Deus

  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2005 — Diários de Motocicleta 

  • Melhor Filme de Língua Não-Inglesa

2006 — Fernando Meirelles em O Jardineiro Fiel

  • Melhor Direção

2016 — Wagner Moura

  • Melhor Ator em Série Dramática por Narcos

2025 — Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui (Walter Salles)

2026 — Wagner Moura e O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho)

Acompanhe tudo sobre:Globo de OuroFilmesCinema

Mais de Casual

Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

É o fim do Labubu? Grifes de luxo apostam que não — e vão contra-atacar

Netflix terá 'Bridgerton', spinoff de 'Stranger Things' e mais em 2026; veja lista

Tripés e gelo: a proposta da The Simple Gym para reinventar a academia

Mais na Exame

Casual

Os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Um conteúdo Bússola

Como duas consultorias planejam solucionar lacuna de IA em médias empresas 

Infraestrutura

Governo de SP avança para concessão do Parque Bruno Covas

Pop

'Zootopia' e 'Capitão América': os filmes que fizeram sucesso em 2016