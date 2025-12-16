'O Agente Secreto' é pré-selecionado ao Oscar de 2026 em duas categorias

O Brasil está oficialmente de volta à corrida pelo Oscar com O Agente Secreto. O filme de Kleber Mendonça Filho apareceu na shortlist da maior premiação do cinema em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.
Além de O Agente Secreto, dois outros destaques brasileiros na competição são Yanuni, co-produção brasileira da Cacica Juma Xipaia com Leonardo DiCaprio, e Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que acompanha o papel do movimento evangélico na ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. O documentário está na lista dos pré-selecionados para a categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem. A diretora já foi indicada ao Oscar em 2020 por Democracia em Vertigem, que revela os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff.
O curta-metragem Amarela, de André Hayato Saito, também foi pré-selecionado à premiação do ano que vem. O diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre à Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem.
As nomeações que foram divulgadas nesta terça-feira 16, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, funcionam como uma espécie de pré-indicação. São definidas pelos membros da Academia após uma rodada inicial de votação e valem para 12 categorias, com 10 a 15 filmes pré-selecionados para cada uma.
Veja abaixo os filmes pré-selecionados ao Oscar de 2026:
Melhor Filme Internacional
- Argentina, “Belén”
- Brasil, “O Agente Secreto”
- França, “Foi Apenas um Acidente”
- Alemanha, “O Som da Queda”
- India, “Homebound”
- Iraque, “O Bolo do Presidente”
- Japão, “Kokuho”
- Jordânia, “All That’s Left of You”
- Noruega, “Valor Sentimental”
- Palestina, “Palestina 36”
- Coreia do Sul, “No Other Choice”
- Espanha, “Sirât”
- Suíça, “Late Shift”
- Taiwan, “Left-Handed Girl”
- Tunisia, “A voz de Hind Rajab”
Melhor Elenco
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “Uma Batalha Após a Outra”
- “O Agente Secreto”
- “Valor Sentimental”
- “Pecadores”
- “Sirât”
- “A Hora do Mal”
- “Wicked: Para Sempre”
Melhor Documentário de Longa-Metragem
- “The Alabama Solution”
- “Apocalipse nos Trópicos”
- “Coexistence, My Ass!”
- “Come See Me in the Good Light”
- “Cover-Up”
- “Cutting through Rocks”
- “Folktales”
- “Holding Liat”
- “Mr. Nobody against Putin”
- “Mistress Dispeller”
- “My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”
- “The Perfect Neighbor”
- “Seeds”
- “2000 Meters to Andriivka”
- “Yanuni”
Melhor Fotografia
- “Ballad of a Small Player”
- “Bugonia”
- “Morra, Amor”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Marty Supreme”
- “Nouvelle Vague”
- “Uma Batalha Após a Outra”
- “Valor Sentimental”
- “Pecadores”
- “Sirât”
- “Song Sung Blue”
- “O Som da Queda”
- “Sonhos de Trem”
- “Wicked: Para Sempre”
Melhor Animação de curta-metragem
- “Autokar”
- “Butterfly”
- “Cardboard”
- “Éiru”
- “Forevergreen”
- “The Girl Who Cried Pearls”
- “Hurikán”
- “I Died in Irpin”
- “The Night Boots”
- “Playing God”
- “The Quinta's Ghost”
- “Retirement Plan”
- “The Shyness of Trees”
- “Snow Bear”
- “The Three Sisters”
Melhor Documentário de Curta-Metragem
- “All the Empty Rooms”
- “All the Walls Came Down”
- “Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”
- “Bad Hostage”
- “Cashing Out”
- “Chasing Time”
- “Children No More: “Were and Are Gone””
- “Classroom 4”
- “The Devil Is Busy”
- “Heartbeat”
- “Last Days on Lake Trinity”
- “On Healing Land, Birds Perch”
- “Perfectly a Strangeness”
- “Rovina’s Choice”
- “We Were the Scenery”
Melhor Live-Action de Curta-Metragem
- “Ado”
- “Amarela”
- “Beyond Silence”
- “The Boy with White Skin”
- “Butcher’s Stain”
- “Butterfly on a Wheel”
- “Dad’s Not Home”
- “Extremist”
- “A Friend of Dorothy”
- “Jane Austen’s Period Drama”
- “Pantyhose”
- “The Pearl Comb”
- “Rock, Paper, Scissors”
- “The Singers”
- “Two People Exchanging Saliva”
Melhor Maquiagem e figurino
- “The Alto Knights”
- “Frankenstein”
- “Kokuho”
- “Marty Supreme”
- “Nuremberg”
- “Uma Batalha Após a Outra”
- “Pecadores”
- “Coração de Ferro”
- “The Ugly Stepsister”
- “Wicked: Para Sempre”
Melhor Trilha Sonora
- “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “Bugonia”
- “Capitão América: Admirável Mundo Novo”
- “Diane Warren: Relentless”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Hamnet”
- “Hedda”
- “Casa de Dinamite”
- “Jay Kelly”
- “Marty Supreme”
- “Nuremberg”
- “Uma Batalha Após a Outra”
- “Pecadores”
- “Sirât”
- “Sonhos de Trem”
- “Tron: Ares”
- “Truth and Treason”
- “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”
- “Wicked: Para Sempre”
Melhor Canção Original
- “As Alive As You Need Me To Be”, de “Tron: Ares”
- “Dear Me”, de“Diane Warren: Relentless”
- “Dream As One”, de “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “Drive", de “F1”
- “Dying To Live”, de “Billy Idol Should Be Dead”
- “The Girl In The Bubble”, de “Wicked: Para Sempre”
- “Golden”, de “Guerreiras do K-POP”
- “Highest 2 Lowest”, de“Highest 2 Lowest”
- “I Lied To You”, de “Pecadores”
- “Last Time (I Seen The Sun), de “Pecadores”
- “No Place Like Home”, de “Wicked: Para Sempre”
- “Our Love”, de “The Ballad of Wallis Island”
- “Salt Then Sour Then Sweet”, de “Come See Me in the Good Light”
- “Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”
- “Train Dreams” , de “Sonhos de Trem”
Melhor Mixagem de Som
- “Avatar: Fogo e Cinzas”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Missão: Impossível – Acerto de Contas”
- “Uma Batalha Após a Outra”
- “Pecadores”
- “Sirât”
- “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”
- “Superman”
- “Wicked: Para Sempre”
Melhores Efeitos Visuais
- “Avatar: Fogo e Cinzas”“The Electric State”
- “F1”
- “Frankenstein”
- “Jurassic World Rebirth”
- “The Lost Bus”
- “Sinners”
- “Superman”
- “Tron: Ares”
- “Wicked: Para Sempre”