'O Agente Secreto' é pré-selecionado ao Oscar de 2026 em duas categorias

O Brasil está oficialmente de volta à corrida pelo Oscar com O Agente Secreto. O filme de Kleber Mendonça Filho apareceu na shortlist da maior premiação do cinema em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco.

Além de O Agente Secreto, dois outros destaques brasileiros na competição são Yanuni, co-produção brasileira da Cacica Juma Xipaia com Leonardo DiCaprio, e Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, que acompanha o papel do movimento evangélico na ascensão de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. O documentário está na lista dos pré-selecionados para a categoria de Melhor Documentário de Longa-Metragem. A diretora já foi indicada ao Oscar em 2020 por Democracia em Vertigem, que revela os bastidores do impeachment de Dilma Rousseff.

O curta-metragem Amarela, de André Hayato Saito, também foi pré-selecionado à premiação do ano que vem. O diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre à Melhor Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem.

As nomeações que foram divulgadas nesta terça-feira 16, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, funcionam como uma espécie de pré-indicação. São definidas pelos membros da Academia após uma rodada inicial de votação e valem para 12 categorias, com 10 a 15 filmes pré-selecionados para cada uma.

Veja abaixo os filmes pré-selecionados ao Oscar de 2026:

Melhor Filme Internacional

Argentina, “Belén”

Brasil, “O Agente Secreto”

França, “Foi Apenas um Acidente”

Alemanha, “O Som da Queda”

India, “Homebound”

Iraque, “O Bolo do Presidente”

Japão, “Kokuho”

Jordânia, “All That’s Left of You”

Noruega, “Valor Sentimental”

Palestina, “Palestina 36”

Coreia do Sul, “No Other Choice”

Espanha, “Sirât”

Suíça, “Late Shift”

Taiwan, “Left-Handed Girl”

Tunisia, “A voz de Hind Rajab”

Melhor Elenco

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Uma Batalha Após a Outra”

“O Agente Secreto”

“Valor Sentimental”

“Pecadores”

“Sirât”

“A Hora do Mal”

“Wicked: Para Sempre”

Melhor Documentário de Longa-Metragem

“The Alabama Solution”

“Apocalipse nos Trópicos”

“Coexistence, My Ass!”

“Come See Me in the Good Light”

“Cover-Up”

“Cutting through Rocks”

“Folktales”

“Holding Liat”

“Mr. Nobody against Putin”

“Mistress Dispeller”

“My Undesirable Friends: Part 1 – Last Air in Moscow”

“The Perfect Neighbor”

“Seeds”

“2000 Meters to Andriivka”

“Yanuni”

Melhor Fotografia

“Ballad of a Small Player”

“Bugonia”

“Morra, Amor”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“Nouvelle Vague”

“Uma Batalha Após a Outra”

“Valor Sentimental”

“Pecadores”

“Sirât”

“Song Sung Blue”

“O Som da Queda”

“Sonhos de Trem”

“Wicked: Para Sempre”

Melhor Animação de curta-metragem

“Autokar”

“Butterfly”

“Cardboard”

“Éiru”

“Forevergreen”

“The Girl Who Cried Pearls”

“Hurikán”

“I Died in Irpin”

“The Night Boots”

“Playing God”

“The Quinta's Ghost”

“Retirement Plan”

“The Shyness of Trees”

“Snow Bear”

“The Three Sisters”

Melhor Documentário de Curta-Metragem

“All the Empty Rooms”

“All the Walls Came Down”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Bad Hostage”

“Cashing Out”

“Chasing Time”

“Children No More: “Were and Are Gone””

“Classroom 4”

“The Devil Is Busy”

“Heartbeat”

“Last Days on Lake Trinity”

“On Healing Land, Birds Perch”

“Perfectly a Strangeness”

“Rovina’s Choice”

“We Were the Scenery”

Melhor Live-Action de Curta-Metragem

“Ado”

“Amarela”

“Beyond Silence”

“The Boy with White Skin”

“Butcher’s Stain”

“Butterfly on a Wheel”

“Dad’s Not Home”

“Extremist”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“Pantyhose”

“The Pearl Comb”

“Rock, Paper, Scissors”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”

Melhor Maquiagem e figurino

“The Alto Knights”

“Frankenstein”

“Kokuho”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Uma Batalha Após a Outra”

“Pecadores”

“Coração de Ferro”

“The Ugly Stepsister”

“Wicked: Para Sempre”

Melhor Trilha Sonora

“Avatar: Fogo e Cinzas”

“Bugonia”

“Capitão América: Admirável Mundo Novo”

“Diane Warren: Relentless”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Hedda”

“Casa de Dinamite”

“Jay Kelly”

“Marty Supreme”

“Nuremberg”

“Uma Batalha Após a Outra”

“Pecadores”

“Sirât”

“Sonhos de Trem”

“Tron: Ares”

“Truth and Treason”

“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

“Wicked: Para Sempre”

Melhor Canção Original

“As Alive As You Need Me To Be”, de “Tron: Ares”

“Dear Me”, de“Diane Warren: Relentless”

“Dream As One”, de “Avatar: Fogo e Cinzas”

“Drive", de “F1”

“Dying To Live”, de “Billy Idol Should Be Dead”

“The Girl In The Bubble”, de “Wicked: Para Sempre”

“Golden”, de “Guerreiras do K-POP”

“Highest 2 Lowest”, de“Highest 2 Lowest”

“I Lied To You”, de “Pecadores”

“Last Time (I Seen The Sun), de “Pecadores”

“No Place Like Home”, de “Wicked: Para Sempre”

“Our Love”, de “The Ballad of Wallis Island”

“Salt Then Sour Then Sweet”, de “Come See Me in the Good Light”

“Sweet Dreams Of Joy”, de “Viva Verdi!”

“Train Dreams” , de “Sonhos de Trem”

Melhor Mixagem de Som

“Avatar: Fogo e Cinzas”

“F1”

“Frankenstein”

“Missão: Impossível – Acerto de Contas”

“Uma Batalha Após a Outra”

“Pecadores”

“Sirât”

“Springsteen: Salve-me do Desconhecido”

“Superman”

“Wicked: Para Sempre”

Melhores Efeitos Visuais