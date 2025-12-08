Casual

Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Primeiro brasileiro na disputa de Melhor Ator em Drama no cinema, Moura concorre por “O Agente Secreto” e volta ao Globo de Ouro após “Narcos”

Wagner Moura: ator foi indicado ao Globo de Ouro (Gareth Cattermole/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h50.

Wagner Moura entrou na disputa do Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”. A indicação colocou o brasileiro, de 49 anos, em um território inédito da premiação: foi a primeira vez que um ator do país apareceu entre os concorrentes dessa categoria de cinema.

Concorrência de peso

Moura disputa o prêmio com nomes de destaque do cinema internacional. Veja a lista completa de indicados:

• Wagner Moura – “O Agente Secreto”
• Joel Edgerton – “Sonhos de Trem”
• Michael B. Jordan – “Pecadores”
• Oscar Isaac – “Frankenstein”
• Jeremy Allen White – “Springsteen”

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro. Meses antes, em maio, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo. Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista de pré-indicados à categoria de Melhor Filme Internacional em dezembro.

