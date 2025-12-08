Quem são os concorrentes de Wagner Moura no Globo de Ouro

Wagner Moura entrou na disputa do Globo de Ouro como Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”. A indicação colocou o brasileiro, de 49 anos, em um território inédito da premiação: foi a primeira vez que um ator do país apareceu entre os concorrentes dessa categoria de cinema. Concorrência de peso Moura disputa o prêmio com nomes de destaque do cinema internacional. Veja a lista completa de indicados: • Wagner Moura – “O Agente Secreto”

• Joel Edgerton – “Sonhos de Trem”

• Michael B. Jordan – “Pecadores”

• Oscar Isaac – “Frankenstein”

• Jeremy Allen White – “Springsteen”

A caminho do Oscar

Ambientado em Recife no ano de 1977, O Agente Secreto se enquadra como um thriller político. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um foragido misterioso que volta ao Recife para reencontrar o filho. Em busca de paz, ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

No Brasil, o título chegou aos cinemas no dia 6 de novembro. Meses antes, em maio, arrancou quase 15 minutos de aplauso no Festival de Cannes deste ano e saiu de lá com não um, mas quatro prêmios — Melhor Direção e Melhor Ator na disputa principal, feito histórico, e dois prêmios da Crítica (FIPRESCI).

A repercussão fez com que a Neon Filmes, reconhecida distribuidora internacional de filmes indicados e vencedores do Oscar, incluísse O Agente Secreto em seu catálogo. Ao redor do globo, as principais revistas de cultura do mundo já elencam O Agente Secreto como um dos principais candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

A Variety, por exemplo, destacou que o filme também pode receber estatuetas nas categorias de Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Direção e Melhor Roteiro (Kleber Mendonça Filho). A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga a lista de pré-indicados à categoria de Melhor Filme Internacional em dezembro.