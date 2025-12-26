Passado o Natal, 2025 está finalmente chegando ao fim e o streaming está recheado de novas séries e filmes para maratonar no último fim de semana do ano.

Na Netflix, estreia a segunda parte da última temporada de Stranger Things, com mais três episódios de cerca de uma hora cada. O último capítulo da série vai ao ar no dia 31 de dezembro e terá mais de 2 horas de duração.

Já na Mubi chega ao catálogo o clássico Preciosa: Uma História de Esperança, filme vencedor do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (Mo'Nique) e Melhor Roteiro Adaptado (Geoffrey S. Fletcher) em 2010. Conta a história de Claireece "Preciosa" Jones, uma menina de 16 anos que não sabe ler nem escrever, e sofre abuso constante nas mãos da mãe. Grávida do próprio pai pela segunda vez, ela vê uma chance de mudar de vida quando tem a oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa.

Nos cinemas, está em cartaz o norueguês Valor Sentimental, com Ellie Fenning e Stellan Skarsgård, concorrente de O Agente Secreto entre as principais apostas para o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026.

Separamos abaixo os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana antes do Natal. Confira:

Stranger Things (Netflix)

A segunda parte da quinta (e última) temporada de Stranger Things chegou à Netflix no dia de Natal. Cada um dos três episódios têm, em média, pouco mais de uma hora de duração. Os novos capítulos aprofundam o passado de Vecna, desenvolvem os poderes recém-descobertos de Will e mostram a tentativa de fuga de Max e Holly da prisão mental do vilão.

O episódio final estreia no dia 31 de dezembro.

Como Treinar Seu Dragão (Prime Video)

Na versão live-action da animação da DreamWorks, Soluço é um jovem viking que não tem capacidade para lutar contra os dragões, como é a tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda um dragão que lhe mostra toda a verdade. Juntos, eles tentam provar que dragões e humanos podem ser amigos.

Pluribus (Apple TV)

Os episódios finais de Pluribus finalmente chegaram à Apple TV — o que torna o final de ano o momento perfeito para maratonar toda a temporada. Na trama, a pessoa mais miserável da Terra precisa salvar o mundo da felicidade, quando um vírus cria um novo normal em que apenas a escritora Carol e um punhado de pessoas, espalhadas pelo mundo, parecem ter saído ilesos.

Adeus, June (Netflix)

Com direção de Kate Winslet, o filme conta a história de uma mãe doente, mas ainda muito sagaz, que faz questão de orquestrar a própria despedida do mundo.

Preciosa: Uma História de Esperança (Mubi)

Grávida de seu próprio pai pela segunda vez, Claireece "Preciosa" Jones de 16 anos, não sabe ler nem escrever e sofre abuso constante nas mãos de sua mãe. Instintivamente, Preciosa vê uma chance de mudar de vida quando ela tem a oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa. Sob a orientação firme e paciente de sua nova professora, Sra. Rain, Preciosa começa a viagem da opressão para autodeterminação.

O filme venceu duas estatuetas do Oscar em 2010.

Para ver no cinema: Valor Sentimental

Recém-chegado ao cinema, o norueguês Valor Sentimental é apontado pela crítica como um dos principais concorrentes de O Agente Secreto ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2026. Estrelado por Ellie Fenning e Stellan Skarsgård, conta a história das irmãs Nora e Agnes, que se reúnem com seu excêntrico pai, Gustav, um famoso diretor que desapareceu há muito tempo. Ele oferece a Nora o papel principal em seu novo filme.