Fernanda Torres foi 1ª brasileira a ganhar Globo de Ouro; relembre

Fernanda Torres: atriz venceu prêmio no ano passado (Matt Winkelmeyer/WireImage/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h11.
Última atualização em 8 de dezembro de 2025 às 10h12.
Em dia de indicações do Globo de Ouro, o brasileiro não pode deixar de se lembrar da edição do ano passado, marcada por um feito histórico: Fernanda Torres venceu como Melhor Atriz em Filme de Drama, tornando-se a primeira brasileira a conquistar essa categoria na premiação.
A vitória no Golden Globes aconteceu em 5 de janeiro de 2025, durante cerimônia realizada em Beverly Hills, e veio pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e produzido pelo Globoplay.
No longa, Torres interpretou Eunice Paiva, uma mulher que passou 40 anos em busca da verdade sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar brasileira. Ela contracenou com Fernanda Montenegro, sua mãe na vida real.
Na disputa, Fernanda desbancou atrizes como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet. A imprensa internacional classificou sua vitória como uma das maiores surpresas da noite.
O LA Times chamou o prêmio de “a única verdadeira surpresa da noite”, enquanto o Guardian afirmou que superou até o choque da vitória de Demi Moore na categoria de comédia.
Em seu discurso, Fernanda dedicou o troféu à mãe, que havia sido indicada ao mesmo prêmio 25 anos antes, também sob direção de Walter Salles, por “Central do Brasil”.
“Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Ela esteve aqui há 25 anos. Isso mostra que a arte permanece, mesmo em tempos difíceis, como os que Eunice viveu”, disse a atriz, visivelmente emocionada.
Ela também agradeceu à equipe do filme. “Enquanto vemos tanto medo no mundo, esse filme nos ajudou a pensar em como sobreviver”, disse à época.