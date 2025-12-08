Fernanda Torres foi 1ª brasileira a ganhar Globo de Ouro; relembre

Em dia de indicações do Globo de Ouro, o brasileiro não pode deixar de se lembrar da edição do ano passado, marcada por um feito histórico: Fernanda Torres venceu como Melhor Atriz em Filme de Drama, tornando-se a primeira brasileira a conquistar essa categoria na premiação.

A vitória no Golden Globes aconteceu em 5 de janeiro de 2025, durante cerimônia realizada em Beverly Hills, e veio pela atuação no filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e produzido pelo Globoplay.

No longa, Torres interpretou Eunice Paiva, uma mulher que passou 40 anos em busca da verdade sobre o desaparecimento do marido durante a ditadura militar brasileira. Ela contracenou com Fernanda Montenegro, sua mãe na vida real.

Superando gigantes de Hollywood

Na disputa, Fernanda desbancou atrizes como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Pamela Anderson e Kate Winslet. A imprensa internacional classificou sua vitória como uma das maiores surpresas da noite.

O LA Times chamou o prêmio de “a única verdadeira surpresa da noite”, enquanto o Guardian afirmou que superou até o choque da vitória de Demi Moore na categoria de comédia.

Homenagem a Fernanda Montenegro

Em seu discurso, Fernanda dedicou o troféu à mãe, que havia sido indicada ao mesmo prêmio 25 anos antes, também sob direção de Walter Salles, por “Central do Brasil”.

“Quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Ela esteve aqui há 25 anos. Isso mostra que a arte permanece, mesmo em tempos difíceis, como os que Eunice viveu”, disse a atriz, visivelmente emocionada.

Ela também agradeceu à equipe do filme. “Enquanto vemos tanto medo no mundo, esse filme nos ajudou a pensar em como sobreviver”, disse à época.