Globo de Ouro 2026: vencedores recebem dinheiro além da estatueta?

A cerimônia do Globo de Ouro 2026 acontece hoje, domingo, 11, e promete colocar o Brasil em evidência mais uma vez. O filme O Agente Secreto é o grande destaque nacional e concorre a três categorias: Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Wagner Moura disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.
A pergunta que fica, além de tentar adivinhar quem vai levar os prêmios, é: e os vencedores, recebem dinheiro?
A resposta é não. O Globo de Ouro não distribui prêmio em dinheiro, mas oferece uma “bolsa de brindes” da organização, avaliada em cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões), segundo a revista People.
No ano passado, o pacote incluiu experiências luxuosas, como cruzeiro de iate pelo Triângulo de Coral, na Indonésia; voo particular com estadia na Finlândia para conferir a aurora boreal; ou hospedagem de três dias nas Ilhas Turcas e Caicos — a opção mais cara, estimada em mais de R$ 3 milhões.
O que vem no brinde do Globo de Ouro de 2026?
Viagens e experiências
- Casa Bellamar, da Destinations in Paradise: estadia de três noites em uma vila à beira-mar em San José del Cabo, no México (US$ 25.000; disponível para cinco pessoas)
- Celestia Phinisi: fretamento de iate de luxo por cinco dias no Triângulo de Coral, na Indonésia (US$ 60.000; disponível para todos)
- Conrad Koh Samui: três noites na Villa Royal, no Golfo da Tailândia (US$ 15.370; três beneficiados)
- Conrad Maldives Rangali Island: duas noites no Muraka, a primeira residência submarina do mundo, mais duas noites no Rangali Ocean Pavilion (US$ 70.000; cinco beneficiados)
- Conrad Singapore Orchard: quatro noites em suíte premium em Singapura (US$ 12.000; três beneficiados)
- Flockhill, ROKI e Minaret: seis noites em três lodges de luxo na Nova Zelândia (US$ 31.307; um beneficiado)
- Foley Entertainment Group: quatro noites na Nova Zelândia, no Wharekauhau Country Estate, com jantar privado com enólogo (US$ 14.450; dez beneficiados)
- Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa: três noites na residência, uma vila de seis quartos nas Maldivas (US$ 80.000; cinco beneficiados)
- Mandapa, Ritz-Carlton Reserve: três noites em Bali, na Indonésia (US$ 5.800; três beneficiados)
- Naturhotel Forsthofgut: três noites em Leogang, Áustria (US$ 11.500; cinco beneficiados)
- Robb Report: test drive dos veículos mais cobiçados de 2027 no The Concours Club, na Flórida (US$ 31.400; um beneficiado)
- Robb Report: dois ingressos para o evento Car of the Year (US$ 31.400; um beneficiado)
- Round Hill Hotel and Villas: três noites em Montego Bay, Jamaica, na Estate Villa (US$ 30.000; um beneficiado)
- The Reserve at Grace Bay, da Beach Enclave: três noites em vila à beira-mar em Turks and Caicos (US$ 50.000; seis beneficiados)
- Umana Bali, LXR Hotels & Resorts: quatro noites em vila com vista panorâmica do oceano, em Bali (US$ 21.000; três beneficiados)
- Waldorf Astoria Bangkok: quatro noites na Royal Suite, em Bangcoc (US$ 20.500; três beneficiados)
- Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: três noites na Grand Overwater Villa, nas Maldivas (US$ 26.000; seis beneficiados)
- XO: acesso aos bastidores de uma corrida do W.E.C. em 2026 e incentivo de voo em jato particular de até 5% (US$ 14.000; cinco beneficiados)
Beleza e bem-estar
- Beau Domaine: rotina de cuidados com a pele de Brad Pitt, com sérum e creme (US$ 273; todos os contemplados)
- Cellcosmet: kit de skincare com tônico ativo e colágeno elástico intensivo (US$ 445; todos)
- CurrentBody Skin: capacete de LED para crescimento capilar (US$ 860; todos)
- DOGPOUND: aluguel exclusivo de academia ultraprivada (US$ 7.500; cinco beneficiados)
- Elysium Health: assinatura anual do suplemento Basis para envelhecimento saudável (US$ 480; todos)
- Guerlain Wellness Spa: experiência de massagem para duas pessoas (US$ 480; 25 beneficiados)
- Maison Devereux: associação anual ao Golden Circle e kit de shampoo e condicionador dourados (US$ 21.000; três beneficiados)
- Perfumehead: fragrância da coleção Extrait de Parfum (US$ 615; todos)
- Robb Report: dois passes para o retiro de bem-estar Re:Well (US$ 20.000; dois beneficiados)
- Sothys: creme Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (US$ 640; todos)
- TRONQUE: caixa de spa com produtos corporais e escova iônica (US$ 465; todos)
Vinhos, destilados e charutos
- 672 Napa Valley Wine Club, da Robb Report: assinatura nível Discovery com três garrafas (US$ 300; três beneficiados)
- Cygnet: uma garrafa de Cygnet 22 e 77 e conjunto de taças assinadas por Erik Lorincz (US$ 500; todos)
- Isle of Harris Distillery: caixa com seis garrafas de uísque de barril exclusivo (US$ 1.080; cerca de 35 beneficiados)
- Liber Pater: nove garrafas ultrarraras de vinhos franceses de safras entre 2006 e 2019 (US$ 210.000; um beneficiado)
- Liber Pater: dois ingressos para o Jubilee na propriedade em Bordeaux (US$ 117.000; um beneficiado)
- Liquid Icons: dois ingressos para o evento Golden Vines 2026 (US$ 30.000; um beneficiado)
Que horas começa o Globo de Ouro de 2026?
A 83ª cerimônia do Globo de Ouro está prevista para começar às 22h (horário de Brasília). Ela acontece no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia.
Onde assistir ao Globo de Ouro de 2026?
A transmissão ao vivo da cerimônia será realizada pela TV Globo (aberta) e pela HBO Max (streaming). Você também pode acompanhar os vencedores ao vivo pelo site e redes sociais da Casual EXAME.
Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026
Você pode conferir a lista completa de indicados neste link.