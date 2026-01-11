Com Tânia Maria, Burger King entra no clima do Globo de Ouro

Às vésperas do Globo de Ouro, que ocorre neste domingo, 11, o Burger King lançou uma ação que dialoga com a expectativa em torno da premiação e com o hábito de acompanhar a cerimônia em casa. A rede de fast food divulgou um vídeo estrelado por Tânia Maria, associando a noite do prêmio ao consumo de um combo Whopper.

Criada pela AlmapBBDO, a campanha mostra a atriz de O Agente Secreto — filme que concorre à premiação — em um quarto de hotel, enquanto a televisão comenta a ansiedade típica do evento, a torcida pelo cinema brasileiro e o nervosismo que costuma marcar a cerimônia. O contraste sustenta a narrativa: enquanto o programa afirma que, em noites assim, “a fome vai embora”, Tânia Maria segue comendo o Whopper sem interromper a refeição.

A ação se apoia no contexto da 83ª edição do Globo de Ouro, que tem o Brasil novamente entre os indicados. O Agente Secreto concorre nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama. Wagner Moura disputa o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama; se vencer, será o primeiro brasileiro a conquistar a estatueta nessa categoria.

A edição de 2026 ocorre um ano após a vitória de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama, resultado que veio 25 anos depois de Fernanda Montenegro ter sido derrotada por Cate Blanchett na mesma categoria. No recorte internacional, O Agente Secreto concorre com produções da França/Irã, Coreia do Sul, Noruega, Espanha e Tunísia no prêmio de Filme em Língua Não-Inglesa, e enfrenta títulos como Frankenstein e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet entre os dramas.

A cerimônia começa às 22h (horário de Brasília) e acontece no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles. A transmissão no Brasil será feita pela TV Globo e pela HBO Max.

A escolha de Tânia Maria dialoga com esse cenário. Ex-costureira do interior do Rio Grande do Norte, ela foi descoberta pelo cinema em 2019 e, além de integrar o elenco de O Agente Secreto, se consolidou como um dos nomes mais comentados da temporada e ícone das redes sociais, ao unir reconhecimento da crítica a uma postura espontânea e despretensiosa, em sintonia com o humor da campanha.

Ao colocá-la como protagonista, o Burger King conecta a campanha ao momento do cinema brasileiro e reforça a mensagem de que o lanche acompanha a noite da premiação, independentemente do resultado. No Brasil, a marca é operada pela Zamp, máster franqueada desde 2011. A empresa, que recentemente apresentou um novo CMO, soma mais de mil restaurantes no país, entre unidades próprias e franqueadas.