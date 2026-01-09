'Brindes' do Globo de Ouro incluem viagem para Maldivas, Iate de luxo e Liber Pater

Ganhar um Globo de Ouro é uma honra para os profissionais do audiovisual. A premiação é uma das primeiras da temporada hollywoodiana e funciona como um tipo de termômetro para o restante dos eventos. Mas além do reconhecimento, da grande audiência e do próprio troféu, os vencedores e apresentadores da 83ª edição, marcada para este domingo, 11, também levam para casa um pacote luxuoso de produtos e experiências, avaliado em quase US$ 1 milhão.

O Ultimate Gift Bag foi curado pela terceira vez pela Robb Report, uma publicação especializada no mercado de luxo, e reúne 35 produtos e experiências de alto padrão. Há uma forte ênfase em viagens exclusivas, bem-estar, beleza e bebidas raras.

Quando Fernanda Torres ganhou a categoria de Melhor Atriz em Drama no ano passado, ser a primeira brasileira a levar o prêmio se somou a um pacote similar, também avaliado em quase US$ 1 milhão. O brinde de 2025 incluía itens como um sérum da La Prairie de US$ 935, uma máscara de terapia LED de US$ 469 e uma viagem para Turks e Caicos de US$ 507 mil.

Como é montado o 'brinde' do Globo de Ouro

A seleção é entregue em uma mala de viagem exclusiva desenvolvida pela Atlas Bespoke em colaboração com a Robb Report.

Feita em camurça premium, com ferragens douradas e interior de algodão, a bolsa foi criada especialmente para a edição de 2026 do prêmio e inclui um guia detalhando todos os itens disponíveis e seus respectivos valores.

“Cada detalhe reflete nosso compromisso em celebrar o melhor da categoria, reunindo destinos notáveis e achados raros para criar uma experiência de presente inesquecível”, afirmou Luke Bahrenburg, presidente da Robb Report, em comunicado divulgado pela revista.

Diferentemente de brindes tradicionais, os contemplados podem personalizar o conteúdo do pacote. A escolha varia entre viagens internacionais, tratamentos de spa, produtos de skincare de luxo e rótulos raros de vinhos e destilados.

O número de experiências de viagem quase dobrou em relação ao ano anterior, reforçando o caráter exclusivo do presente. Se Wagner Moura repetir o feito de Fernanda Torres, o baiano poderá comemorar sua vitória com muito luxo.

Lista completa de brindes do Ultimate Gift Bag 2026

Viagens e experiências

Casa Bellamar, da Destinations in Paradise : estadia de três noites em uma vila à beira-mar em San José del Cabo, no México (US$ 25.000; disponível para cinco pessoas)

: estadia de três noites em uma vila à beira-mar em San José del Cabo, no México (US$ 25.000; disponível para cinco pessoas) Celestia Phinisi : fretamento de iate de luxo por cinco dias no Triângulo de Coral, na Indonésia (US$ 60.000; disponível para todos)

: fretamento de iate de luxo por cinco dias no Triângulo de Coral, na Indonésia (US$ 60.000; disponível para todos) Conrad Koh Samui : três noites na Villa Royal, no Golfo da Tailândia (US$ 15.370; três beneficiados)

: três noites na Villa Royal, no Golfo da Tailândia (US$ 15.370; três beneficiados) Conrad Maldives Rangali Island : duas noites no Muraka, a primeira residência submarina do mundo, mais duas noites no Rangali Ocean Pavilion (US$ 70.000; cinco beneficiados)

: duas noites no Muraka, a primeira residência submarina do mundo, mais duas noites no Rangali Ocean Pavilion (US$ 70.000; cinco beneficiados) Conrad Singapore Orchard : quatro noites em suíte premium em Singapura (US$ 12.000; três beneficiados)

: quatro noites em suíte premium em Singapura (US$ 12.000; três beneficiados) Flockhill, ROKI e Minaret : seis noites em três lodges de luxo na Nova Zelândia (US$ 31.307; um beneficiado)

: seis noites em três lodges de luxo na Nova Zelândia (US$ 31.307; um beneficiado) Foley Entertainment Group : quatro noites na Nova Zelândia, no Wharekauhau Country Estate, com jantar privado com enólogo (US$ 14.450; dez beneficiados)

: quatro noites na Nova Zelândia, no Wharekauhau Country Estate, com jantar privado com enólogo (US$ 14.450; dez beneficiados) Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa : três noites na residência, uma vila de seis quartos nas Maldivas (US$ 80.000; cinco beneficiados)

: três noites na residência, uma vila de seis quartos nas Maldivas (US$ 80.000; cinco beneficiados) Mandapa, Ritz-Carlton Reserve : três noites em Bali, na Indonésia (US$ 5.800; três beneficiados)

: três noites em Bali, na Indonésia (US$ 5.800; três beneficiados) Naturhotel Forsthofgut : três noites em Leogang, Áustria (US$ 11.500; cinco beneficiados)

: três noites em Leogang, Áustria (US$ 11.500; cinco beneficiados) Robb Report : test drive dos veículos mais cobiçados de 2027 no The Concours Club, na Flórida (US$ 31.400; um beneficiado)

: test drive dos veículos mais cobiçados de 2027 no The Concours Club, na Flórida (US$ 31.400; um beneficiado) Robb Report : dois ingressos para o evento Car of the Year (US$ 31.400; um beneficiado)

: dois ingressos para o evento Car of the Year (US$ 31.400; um beneficiado) Round Hill Hotel and Villas : três noites em Montego Bay, Jamaica, na Estate Villa (US$ 30.000; um beneficiado)

: três noites em Montego Bay, Jamaica, na Estate Villa (US$ 30.000; um beneficiado) The Reserve at Grace Bay, da Beach Enclave : três noites em vila à beira-mar em Turks and Caicos (US$ 50.000; seis beneficiados)

: três noites em vila à beira-mar em Turks and Caicos (US$ 50.000; seis beneficiados) Umana Bali, LXR Hotels & Resorts : quatro noites em vila com vista panorâmica do oceano, em Bali (US$ 21.000; três beneficiados)

: quatro noites em vila com vista panorâmica do oceano, em Bali (US$ 21.000; três beneficiados) Waldorf Astoria Bangkok : quatro noites na Royal Suite, em Bangcoc (US$ 20.500; três beneficiados)

: quatro noites na Royal Suite, em Bangcoc (US$ 20.500; três beneficiados) Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi : três noites na Grand Overwater Villa, nas Maldivas (US$ 26.000; seis beneficiados)

: três noites na Grand Overwater Villa, nas Maldivas (US$ 26.000; seis beneficiados) XO: acesso aos bastidores de uma corrida do W.E.C. em 2026 e incentivo de voo em jato particular de até 5% (US$ 14.000; cinco beneficiados)

Beleza e bem-estar

Beau Domaine : rotina de cuidados com a pele de Brad Pitt, com sérum e creme (US$ 273; todos os contemplados)

: rotina de cuidados com a pele de Brad Pitt, com sérum e creme (US$ 273; todos os contemplados) Cellcosmet : kit de skincare com tônico ativo e colágeno elástico intensivo (US$ 445; todos)

: kit de skincare com tônico ativo e colágeno elástico intensivo (US$ 445; todos) CurrentBody Skin : capacete de LED para crescimento capilar (US$ 860; todos)

: capacete de LED para crescimento capilar (US$ 860; todos) DOGPOUND : aluguel exclusivo de academia ultraprivada (US$ 7.500; cinco beneficiados)

: aluguel exclusivo de academia ultraprivada (US$ 7.500; cinco beneficiados) Elysium Health : assinatura anual do suplemento Basis para envelhecimento saudável (US$ 480; todos)

: assinatura anual do suplemento Basis para envelhecimento saudável (US$ 480; todos) Guerlain Wellness Spa : experiência de massagem para duas pessoas (US$ 480; 25 beneficiados)

: experiência de massagem para duas pessoas (US$ 480; 25 beneficiados) Maison Devereux : associação anual ao Golden Circle e kit de shampoo e condicionador dourados (US$ 21.000; três beneficiados)

: associação anual ao Golden Circle e kit de shampoo e condicionador dourados (US$ 21.000; três beneficiados) Perfumehead : fragrância da coleção Extrait de Parfum (US$ 615; todos)

: fragrância da coleção Extrait de Parfum (US$ 615; todos) Robb Report : dois passes para o retiro de bem-estar Re:Well (US$ 20.000; dois beneficiados)

: dois passes para o retiro de bem-estar Re:Well (US$ 20.000; dois beneficiados) Sothys : creme Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (US$ 640; todos)

: creme Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (US$ 640; todos) TRONQUE: caixa de spa com produtos corporais e escova iônica (US$ 465; todos)

Vinhos, destilados e charutos