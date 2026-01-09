'Brindes' do Globo de Ouro incluem viagem para Maldivas, Iate de luxo e Liber Pater

Ganhar um Globo de Ouro é uma honra para os profissionais do audiovisual. A premiação é uma das primeiras da temporada hollywoodiana e funciona como um tipo de termômetro para o restante dos eventos. Mas além do reconhecimento, da grande audiência e do próprio troféu, os vencedores e apresentadores da 83ª edição, marcada para este domingo, 11, também levam para casa um pacote luxuoso de produtos e experiências, avaliado em quase US$ 1 milhão.
O Ultimate Gift Bag foi curado pela terceira vez pela Robb Report, uma publicação especializada no mercado de luxo, e reúne 35 produtos e experiências de alto padrão. Há uma forte ênfase em viagens exclusivas, bem-estar, beleza e bebidas raras.
Quando Fernanda Torres ganhou a categoria de Melhor Atriz em Drama no ano passado, ser a primeira brasileira a levar o prêmio se somou a um pacote similar, também avaliado em quase US$ 1 milhão. O brinde de 2025 incluía itens como um sérum da La Prairie de US$ 935, uma máscara de terapia LED de US$ 469 e uma viagem para Turks e Caicos de US$ 507 mil.
Como é montado o 'brinde' do Globo de Ouro
A seleção é entregue em uma mala de viagem exclusiva desenvolvida pela Atlas Bespoke em colaboração com a Robb Report.
Feita em camurça premium, com ferragens douradas e interior de algodão, a bolsa foi criada especialmente para a edição de 2026 do prêmio e inclui um guia detalhando todos os itens disponíveis e seus respectivos valores.
“Cada detalhe reflete nosso compromisso em celebrar o melhor da categoria, reunindo destinos notáveis e achados raros para criar uma experiência de presente inesquecível”, afirmou Luke Bahrenburg, presidente da Robb Report, em comunicado divulgado pela revista.
Diferentemente de brindes tradicionais, os contemplados podem personalizar o conteúdo do pacote. A escolha varia entre viagens internacionais, tratamentos de spa, produtos de skincare de luxo e rótulos raros de vinhos e destilados.
O número de experiências de viagem quase dobrou em relação ao ano anterior, reforçando o caráter exclusivo do presente. Se Wagner Moura repetir o feito de Fernanda Torres, o baiano poderá comemorar sua vitória com muito luxo.
Lista completa de brindes do Ultimate Gift Bag 2026
Viagens e experiências
- Casa Bellamar, da Destinations in Paradise: estadia de três noites em uma vila à beira-mar em San José del Cabo, no México (US$ 25.000; disponível para cinco pessoas)
- Celestia Phinisi: fretamento de iate de luxo por cinco dias no Triângulo de Coral, na Indonésia (US$ 60.000; disponível para todos)
- Conrad Koh Samui: três noites na Villa Royal, no Golfo da Tailândia (US$ 15.370; três beneficiados)
- Conrad Maldives Rangali Island: duas noites no Muraka, a primeira residência submarina do mundo, mais duas noites no Rangali Ocean Pavilion (US$ 70.000; cinco beneficiados)
- Conrad Singapore Orchard: quatro noites em suíte premium em Singapura (US$ 12.000; três beneficiados)
- Flockhill, ROKI e Minaret: seis noites em três lodges de luxo na Nova Zelândia (US$ 31.307; um beneficiado)
- Foley Entertainment Group: quatro noites na Nova Zelândia, no Wharekauhau Country Estate, com jantar privado com enólogo (US$ 14.450; dez beneficiados)
- Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa: três noites na residência, uma vila de seis quartos nas Maldivas (US$ 80.000; cinco beneficiados)
- Mandapa, Ritz-Carlton Reserve: três noites em Bali, na Indonésia (US$ 5.800; três beneficiados)
- Naturhotel Forsthofgut: três noites em Leogang, Áustria (US$ 11.500; cinco beneficiados)
- Robb Report: test drive dos veículos mais cobiçados de 2027 no The Concours Club, na Flórida (US$ 31.400; um beneficiado)
- Robb Report: dois ingressos para o evento Car of the Year (US$ 31.400; um beneficiado)
- Round Hill Hotel and Villas: três noites em Montego Bay, Jamaica, na Estate Villa (US$ 30.000; um beneficiado)
- The Reserve at Grace Bay, da Beach Enclave: três noites em vila à beira-mar em Turks and Caicos (US$ 50.000; seis beneficiados)
- Umana Bali, LXR Hotels & Resorts: quatro noites em vila com vista panorâmica do oceano, em Bali (US$ 21.000; três beneficiados)
- Waldorf Astoria Bangkok: quatro noites na Royal Suite, em Bangcoc (US$ 20.500; três beneficiados)
- Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: três noites na Grand Overwater Villa, nas Maldivas (US$ 26.000; seis beneficiados)
- XO: acesso aos bastidores de uma corrida do W.E.C. em 2026 e incentivo de voo em jato particular de até 5% (US$ 14.000; cinco beneficiados)
Beleza e bem-estar
- Beau Domaine: rotina de cuidados com a pele de Brad Pitt, com sérum e creme (US$ 273; todos os contemplados)
- Cellcosmet: kit de skincare com tônico ativo e colágeno elástico intensivo (US$ 445; todos)
- CurrentBody Skin: capacete de LED para crescimento capilar (US$ 860; todos)
- DOGPOUND: aluguel exclusivo de academia ultraprivada (US$ 7.500; cinco beneficiados)
- Elysium Health: assinatura anual do suplemento Basis para envelhecimento saudável (US$ 480; todos)
- Guerlain Wellness Spa: experiência de massagem para duas pessoas (US$ 480; 25 beneficiados)
- Maison Devereux: associação anual ao Golden Circle e kit de shampoo e condicionador dourados (US$ 21.000; três beneficiados)
- Perfumehead: fragrância da coleção Extrait de Parfum (US$ 615; todos)
- Robb Report: dois passes para o retiro de bem-estar Re:Well (US$ 20.000; dois beneficiados)
- Sothys: creme Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 (US$ 640; todos)
- TRONQUE: caixa de spa com produtos corporais e escova iônica (US$ 465; todos)
Vinhos, destilados e charutos
- 672 Napa Valley Wine Club, da Robb Report: assinatura nível Discovery com três garrafas (US$ 300; três beneficiados)
- Cygnet: uma garrafa de Cygnet 22 e 77 e conjunto de taças assinadas por Erik Lorincz (US$ 500; todos)
- Isle of Harris Distillery: caixa com seis garrafas de uísque de barril exclusivo (US$ 1.080; cerca de 35 beneficiados)
- Liber Pater: nove garrafas ultrarraras de vinhos franceses de safras entre 2006 e 2019 (US$ 210.000; um beneficiado)
- Liber Pater: dois ingressos para o Jubilee na propriedade em Bordeaux (US$ 117.000; um beneficiado)
- Liquid Icons: dois ingressos para o evento Golden Vines 2026 (US$ 30.000; um beneficiado)