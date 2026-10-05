Três carros chineses estreiam no Brasil em uma semana — e vem mais por aí

A Leapmotor ampliou sua oferta no mercado nacional na última segunda-feira, 28, com o B10 híbrido. Quarto modelo da marca no País, o SUV estreia por R$ 179.990.

A diferença para o B10 elétrico está na tecnologia REEV (Range Extended Electric Vehicle, ou Veículo Elétrico com Autonomia Estendida), que consiste em um motor a combustão projetado exclusivamente para ser um gerador capaz de recarregar a bateria ou alimentar o motor elétrico, este o único responsável pela tração das rodas.

A vantagem estaria em associar a experiência de condução elétrica a uma autonomia extensa, nesse caso de 900 quilômetros (ciclo WLTP). Instalado no eixo traseiro, o motor elétrico gera 218 cv e 24,5 kgfm de torque e está acoplado a uma bateria de 18,8 kWh.

Omoda Jaecoo

No dia seguinte, 29, foi a vez da Omoda Jaecoo, que lançou simultaneamente o híbrido Jaecoo 5 e o elétrico Omoda E5.

Apresentado pela primeira vez no Festival Interlagos, o Jarcoo 5 começou a ser vendido na última quinta-feira, 1, por R$ 159.990 na versão Comfort e R$ 184.990 na configuração Prestige – as primeiras 3.600 unidades comercializadas terão desconto de R$ 5 mil.

Segundo Hu Peng, principal executivo da Omoda Jaecoo no Brasil, a marca planeja vender 60 mil carros até o fim deste ano e alcançar 150 mil em 2027. Até agora já emplacou 35 mil unidades desde o início de sua operação por aqui, em abril do ano passado.

Para desafiar modelos tradicionais do segmento, como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta e Jeep Renegade, o Jaecoo 5 vem equipado com sistema híbrido de 224 cv e 30,1 kgfm de torque e bom espaço interno: com 4,38 metros de comprimento, oferece 2,62 m de entre-eixos e porta-malas de 410 litros. A autonomia pode chegar a 800 km.

Embora também tenha sido revelado no Festival Interlagos, o Omoda E5 chegará somente em novembro, quando terá seus preços anunciados. De acordo com a fabricante, seu destaque é o novo motor elétrico síncrono de ímã permanente, que entrega até 155 kW de potência, equivalentes a 210 cv, com eficiência de conversão de energia de até 98,5%.

Para 2027, a empresa planeja sete lançamentos – entre eles, um modelo de entrada, na faixa de R$ 100 mil.

Vem mais?

Os três estreantes reafirmam que o preconceito contra carros chineses está em queda. Um recente estudo da Timelens (empresa da FutureBrand São Paulo) com base em mais de 110 milhões de menções online revela que o interesse dos brasileiros por marcas automotivas chinesas registrou um salto explosivo de 515% nos últimos cinco anos, tracionando um aumento de 112% no debate sobre veículos eletrificados no país.

De acordo com cálculos da consultoria Zag Work, os 34,5 milhões de veículos produzidos na China em 2025 equivalem a um montante 45% maior do que a soma da fabricação de automóveis, ônibus e caminhões nos Estados Unidos e na Europa no mesmo período.

Com o mercado interno saturado, a China recorre aos mercados externos para escoar o excesso de sua capacidade produtiva, e o Brasil tem se tornado uma das principais alternativas: desde a chegada da BYD, em 2022, uma nova onda de chineses desembarcou no mercado brasileiro, que atualmente contabiliza 14 empresas operando oficialmente.

Resta saber se todas permanecerão. “Aquelas com maior poder de investimento e que derem mais atenção ao consumidor brasileiro permanecerão. Não há segredo, quem manda é o mercado: se o consumidor se sentir prejudicado, nunca mais terá uma marca chinesa, e ninguém quer que isso aconteça novamente. A cota de erros dessa indústria já foi batida”, analisa consultor Milad Kalume Neto.

Na próxima segunda-feira (5) tem lançamento da Caoa Chery, e na sexta (9) da Jetour.