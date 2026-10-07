Com Felipe Bronze e Paul Cho, Eldorado Gourmet Week ganha segunda edição no Pipo

Antes do primeiro prato, os convidados receberam um pincel. Na noite de terça-feira, 29 de setembro, o jantar de abertura do Eldorado Gourmet Week 2026 começou com uma oficina de pintura de taças no Pipo, restaurante de Felipe Bronze e Paul Cho no Shopping Eldorado. O evento marca a segunda edição da programação gastronômica do shopping, que segue até 13 de outubro.

A noite reuniu ainda a chef Andreza Luiza, vencedora da sexta temporada do The Taste Brasil, e uma cozinha aberta, de onde os convidados acompanharam Bronze e Cho finalizando os pratos.

Um pincel antes do primeiro prato

Com a orientação de uma especialista em pintura, cada um dos convidados decorou a própria taça usando moldes com desenhos de temperos.

A escolha não foi aleatória. As ervas pintadas no vidro remetiam ao universo da cozinha e anteciparam, ainda na recepção, o clima gastronômico do jantar. A taça pintada seria levada para casa no fim.

A atividade teve trilha de música brasileira, que acompanhou a pintura e somou uma camada sonora à experiência.

Os estímulos seguiram depois que o jantar começou. Com a cozinha aberta, os convidados puderam acompanhar o funcionamento da operação e ver Bronze e Cho no preparo dos pratos servidos à mesa.

A brasa como fio condutor do menu

O jantar seguiu em seis tempos, harmonizado com vinhos branco e tinto. Abriu com o pão da casa, assado na hora e servido com manteiga defumada de melaço. Na sequência veio um tartare de atum com coalhada, pasta de tomates assados, azeite de manjericão, tapenade de azeitonas e avelãs caramelizadas.

O prato principal foi um arroz meloso de galinhada, com sobrecoxa assada na cerveja, quiabos grelhados e ovo estalado. Depois, a estrela da noite: a pizza de cebola, anunciada no cardápio como a favorita de Bronze, com requeijão de corte, mozzarella, cebola caramelizada, cebola na brasa, manjericão e queijo tulha.

Para fechar, pudim e café com mini brigadeiro belga.

1 /5 TARTARE DE ATUM: Coalhada, pasta de tomates assados, azeite de manjericão, tapenade de azeitonas e avelãs caramelizadas. (TARTARE DE ATUM: Coalhada, pasta de tomates assados, azeite de manjericão, tapenade de azeitonas e avelãs caramelizadas.)

2 /5 PÃO DA CASA: Assado na hora com manteiga defumada de melaço. (PÃO DA CASA: Assado na hora com manteiga defumada de melaço.)

3 /5 ARROZ MELOSO DE GALINHADA: Com sobrecoxa assada na cerveja, quiabos grelhados e ovo estalado. (ARROZ MELOSO DE GALINHADA: Com sobrecoxa assada na cerveja, quiabos grelhados e ovo estalado.)

4 /5 CEBOLA – A FAVORITA DO BRONZE: Requeijão de corte, mozzarella, cebola caramelizada, cebola na brasa, manjericão e queijo tulha. (CEBOLA – A FAVORITA DO BRONZE: Requeijão de corte, mozzarella, cebola caramelizada, cebola na brasa, manjericão e queijo tulha.)

5/5 'O' PUDIM. ('O' PUDIM.)

A pizza que traduz o Pipo

A pizza de cebola resume a proposta da casa. Paul Cho, fundador da pizzaria Paul's Boutique, explicou que o Pipo combina as cozinhas dos dois chefs a partir da brasa, usada para assar, tostar e defumar ingredientes, do creme ao molho de tomate. Na pizza favorita de Bronze, o tomate fica de fora e dá lugar ao creme de requeijão de corte.

"É uma pizza descomplicada, que une as nossas cozinhas, que têm foco na brasa", diz Cho.

Chef Paul Cho, no evento Eldorado Gourmet Week. (Divulgação/Shopping Eldorado)

O Pipo funcionava no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, antes de ganhar endereço no térreo do Eldorado. Segundo Bronze, a pandemia atrasou os planos da dupla. Quando surgiu a chance de levar a casa ao shopping, a estrutura pesou na decisão: o espaço tem forno de carvão e forno de pizza.

"Falei: vai ficar o produto impecável, perfeito. É a grande oportunidade que a gente tem. Vamos fazer", lembra o chef, dono do Oro, no Leblon, no Rio de Janeiro, casa com duas estrelas Michelin.

Os menus são exclusivos para clientes cadastrados no Super App Eldorado Prime. É preciso resgatar o benefício no aplicativo e apresentá-lo no restaurante, no almoço ou no jantar.

Na saída, cada convidado levou para casa a taça que pintou, acomodada em uma caixa personalizada com o nome do evento e acompanhada de uma garrafa de vinho. O gesto resume a proposta da noite: fazer com que a experiência no shopping fosse além da mesa.

"Esta segunda edição reforça a nossa intenção de criar experiências que valorizem os restaurantes do Shopping Eldorado e, ao mesmo tempo, ofereçam ao cliente uma nova forma de aproveitá-los", diz Carlos Alcântara, superintendente do Shopping Eldorado.