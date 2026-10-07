Com Felipe Bronze e Paul Cho, Eldorado Gourmet Week ganha segunda edição no Pipo

Chef Felipe Bronze à esquerda e Carlos Alcântara, superintendente do Shopping, à direita, durante o evento Eldorado Gourmet Week.(Divulgação/Shopping Eldorado)
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h59.
Antes do primeiro prato, os convidados receberam um pincel. Na noite de terça-feira, 29 de setembro, o jantar de abertura do Eldorado Gourmet Week 2026 começou com uma oficina de pintura de taças no Pipo, restaurante de Felipe Bronze e Paul Cho no Shopping Eldorado. O evento marca a segunda edição da programação gastronômica do shopping, que segue até 13 de outubro.
A noite reuniu ainda a chef Andreza Luiza, vencedora da sexta temporada do The Taste Brasil, e uma cozinha aberta, de onde os convidados acompanharam Bronze e Cho finalizando os pratos.
Com a orientação de uma especialista em pintura, cada um dos convidados decorou a própria taça usando moldes com desenhos de temperos.
A escolha não foi aleatória. As ervas pintadas no vidro remetiam ao universo da cozinha e anteciparam, ainda na recepção, o clima gastronômico do jantar. A taça pintada seria levada para casa no fim.
A atividade teve trilha de música brasileira, que acompanhou a pintura e somou uma camada sonora à experiência.
Os estímulos seguiram depois que o jantar começou. Com a cozinha aberta, os convidados puderam acompanhar o funcionamento da operação e ver Bronze e Cho no preparo dos pratos servidos à mesa.
O jantar seguiu em seis tempos, harmonizado com vinhos branco e tinto. Abriu com o pão da casa, assado na hora e servido com manteiga defumada de melaço. Na sequência veio um tartare de atum com coalhada, pasta de tomates assados, azeite de manjericão, tapenade de azeitonas e avelãs caramelizadas.
O prato principal foi um arroz meloso de galinhada, com sobrecoxa assada na cerveja, quiabos grelhados e ovo estalado. Depois, a estrela da noite: a pizza de cebola, anunciada no cardápio como a favorita de Bronze, com requeijão de corte, mozzarella, cebola caramelizada, cebola na brasa, manjericão e queijo tulha.
Para fechar, pudim e café com mini brigadeiro belga.
A pizza de cebola resume a proposta da casa. Paul Cho, fundador da pizzaria Paul's Boutique, explicou que o Pipo combina as cozinhas dos dois chefs a partir da brasa, usada para assar, tostar e defumar ingredientes, do creme ao molho de tomate. Na pizza favorita de Bronze, o tomate fica de fora e dá lugar ao creme de requeijão de corte.
"É uma pizza descomplicada, que une as nossas cozinhas, que têm foco na brasa", diz Cho.
O Pipo funcionava no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Jardim Europa, antes de ganhar endereço no térreo do Eldorado. Segundo Bronze, a pandemia atrasou os planos da dupla. Quando surgiu a chance de levar a casa ao shopping, a estrutura pesou na decisão: o espaço tem forno de carvão e forno de pizza.
"Falei: vai ficar o produto impecável, perfeito. É a grande oportunidade que a gente tem. Vamos fazer", lembra o chef, dono do Oro, no Leblon, no Rio de Janeiro, casa com duas estrelas Michelin.
Os menus são exclusivos para clientes cadastrados no Super App Eldorado Prime. É preciso resgatar o benefício no aplicativo e apresentá-lo no restaurante, no almoço ou no jantar.
Na saída, cada convidado levou para casa a taça que pintou, acomodada em uma caixa personalizada com o nome do evento e acompanhada de uma garrafa de vinho. O gesto resume a proposta da noite: fazer com que a experiência no shopping fosse além da mesa.
"Esta segunda edição reforça a nossa intenção de criar experiências que valorizem os restaurantes do Shopping Eldorado e, ao mesmo tempo, ofereçam ao cliente uma nova forma de aproveitá-los", diz Carlos Alcântara, superintendente do Shopping Eldorado.