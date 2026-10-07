Hotéis com programações especiais para o Dia das Crianças

O Dia das Crianças acontece neste ano com um feriado nacional prolongado: 12 de outubro. Para a data, hotéis e resorts de diferentes regiões do Brasil prepararam programações especiais que colocam as crianças no centro da diversão, sem deixar de lado os momentos compartilhados em família.

De oficinas criativas e atividades gastronômicas a sessões de cinema, brincadeiras, piqueniques e atrações ao ar livre, as opções acompanham diferentes estilos de viagem e destinos. Confira hotéis que prepararam agendas especiais para o feriado.

Grupo Carmel

Carmel Taíba Exclusive Resort (Divulgação/Divulgação)

O mês das crianças ganha uma programação especial no Grupo Carmel com atividades voltadas ao público infantil e momentos de convivência em família em seus três hotéis no litoral do Ceará. Entre os destaques estão oficinas criativas, piqueniques, cinema, brincadeiras tradicionais, atividades gastronômicas e atrações musicais, distribuídas entre o Carmel Cumbuco Resort, o Carmel Taíba Exclusive Resort e o Carmel Charme Resort.

O Carmel Charme preparou uma programação para o mês todo, combinando atividades para os pequenos e experiências para toda a família. A diversão começa com a oficina de cupcake e o delicioso Bingo Doce, também passando por atividades recreativas como oficina de pintura, contação de histórias e brincadeiras tradicionais.

Os fins de semana reservam ainda um piquenique kids e um luau no bar da praia. A programação musical inclui o Sunset Carmel com voz e violão, forró pé de serra no restaurante principal e apresentações de música ao vivo para toda a família.

Já no Carmel Taíba Exclusive, o Dia das Crianças reúne diferentes atrações ao longo da programação de 12 de outubro. Entre elas estão a oficina de cupcake, uma sessão de cinema com o filme Encanto e um piquenique infantil. As crianças também recebem mimos doces personalizados, acompanhados de um carneirinho de crochê.

Por fim, a programação do Carmel Cumbuco acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, com atividades distribuídas por diferentes espaços do resort. A agenda começa com um piquenique infantil no gramado, acompanhado de mimos doces personalizados e do livrinho Carmel. No mesmo dia, os hóspedes poderão aproveitar uma sessão de cinema com a exibição do filme Divertida Mente 2, além de uma apresentação de voz e violão no restaurante.

No sábado, a programação continua com DJ na piscina e a atividade Mãos na Argila. À noite, o tradicional Churrasco ao Mar e uma atração musical completam a experiência. Já no domingo, o cinema retorna ao Beach Lounge com a exibição de Encanto. Para encerrar a programação, na segunda-feira, o Carmelzinho recebe uma divertida oficina de cupcake.

Carmel Charme. Serviço: Rua 03, S/N - Quadra 04 - Praia do Barro Preto, Aquiraz - CE. Telefone: (85) 3266-6100. E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br Site: http://www.carmelhoteis.com.br/carmelcharme Carmel Cumbuco. Serviço: Av. dos Coqueiros, S/N - Praia do Cumbuco, Caucaia - CE. Telefone: (85) 3266-6100. E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br Carmel Taíba. Serviço: R. Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante - CE. Telefone: (85) 3266-6100 E-mail: reservas@carmelhoteis.com.br

Boa Vista Surf Lodge

A cerca de uma hora da capital paulista, em Porto Feliz (SP), o Boa Vista Surf Lodge preparou uma programação especial para o feriado de 12 de outubro. Entre as atrações estão a programação de recreação acompanhada por uma equipe de monitores, pensada para crianças de 3 a 12 anos, com brincadeiras tradicionais como pega-pega, queimada e Cidade Dorme, além de outras atividades especiais preparadas para o período.

Para as crianças que gostam de novas aventuras, a indicação é a experiência de surfe, um dos principais atrativos do hotel, que conta com a primeira piscina de surfe da América Latina. Para crianças de 3 a 7 anos, o Surf Kids promove uma introdução ao esporte de forma lúdica e segura. As atividades acontecem na Marola, área de espuma da onda principal, e incluem aulas de uma hora (R$ 400) ou sessões livres de 55 minutos (R$ 600), sempre acompanhadas por instrutores especializados.

A partir dos 7 anos, os hóspedes podem participar das aulas de surfe, organizadas em nove níveis, do iniciante ao profissional. O hotel também oferece outras atividades voltadas ao desenvolvimento físico, como avaliação funcional (R$ 260), preparação física (R$ 260) e mobilidade inteligente (R$ 250), entre outras.

Serviço: Est Mun PFZ 373-B Lote 01 – Boa Vista Village, Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3199-4713. WhatsApp: (15) 3199-4699 Email: reservas@boavistasurflodge.com.br

Zendaya Resort

Localizado na Praia de Manguinhos, em Búzios (RJ), o Zendaya Resort ocupa uma área de 60 mil metros quadrados cercada por paisagens naturais e propõe uma experiência de hospedagem que integra lazer, gastronomia, esporte e bem-estar em um único destino. O empreendimento reúne uma ampla infraestrutura voltada ao descanso e à recreação, com atividades em terra e no mar, SPA, centro de beleza e estética, piscinas, academia de última geração, espaços dedicados à prática de diversas modalidades esportivas e restaurantes voltados à alta gastronomia.

Para outubro, o resort preparou uma agenda especial para hóspedes de todas as idades, reunindo propostas que passam por gastronomia, bem-estar e entretenimento. De 9 a 12 de outubro, o resort promove o Festival do Dia das Crianças, com uma série de atividades voltadas ao público infantil. Ao longo dos quatro dias, os pequenos poderão participar de oficinas, recreação, sessões de cinema ao ar livre, caça ao tesouro e piquenique. A agenda inclui ainda o Baile das Crianças, com dança e atrações especiais, e termina com um café da manhã temático em celebração à data, reunindo as famílias em torno da ocasião.

Serviço: Rua Rancho Grande, nº 13, Manguinhos, Armação Dos Búzios - Rio De Janeiro, Brasil. Contato para reservas: (22) 2623-1196 Site: zendayaresort.com.br

Txai Resort Itacaré

Txai: hospedagem na Bahia (Divulgação/Divulgação)

Em um dos cenários mais preservados da Costa do Cacau, no sul da Bahia, o Txai Resort Itacaré preparou uma programação especial para a Semana das Crianças, entre os dias 8 e 18 de outubro. Cercado por 98 hectares de Mata Atlântica e de frente para o mar, o resort oferece atividades para diferentes idades, com destaque para a programação da CRIA, equipe de recreação infantil que promove brincadeiras na piscina, trilhas pelo empreendimento, oficinas artesanais e experiências relacionadas à cultura e à biodiversidade da região.

Para toda a família, a programação inclui ainda aulas de surfe, capoeira e trilhas em meio à Mata Atlântica, além de passeios pelas praias de Engenhoca, Havaizinho, Camboinha e Itacarezinho e visitas a fazendas de cacau. Enquanto os pequenos participam das atividades, os adultos podem aproveitar experiências de bem-estar, gastronomia e conexão com a natureza, incluindo os tratamentos e rituais do SPA Shamash, localizado no alto de uma colina com vista para o oceano. Durante o período, o resort também contará com ativações especiais para o público infantil em parceria com marcas convidadas.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48 Telefone: (11) 3040-5010 ou (73) 2101-5000

Email: central.reservas@txairesorts.com

Vila Selvagem Hotel Boutique&Spa

A menos de duas horas de Fortaleza, em Fortim, o Hotel Vila Selvagem está em uma área de 30 mil m² à beira-mar. Entre o belo jardim com vista para a charmosa praia do Pontal de Maceió, suas 31 acomodações revelam cores, memórias e referências afetivas que refletem um luxo silencioso. Em seu wellness center, mais de 2 mil m² dedicados ao esporte e bem-estar incluindo um complexo com quadras de padel tênis, academia completa com sala de pilates e espaço ioga, além do Ywi Spa, que oferece tratamentos exclusivos com produtos naturais da Amazônia.

Durante o feriado, o Vila Selvagem realizará o Padel Kids com aulas de padel tênis das 7h às 9h para crianças entre 6 e 12 anos e, especificamente nos dias 9 e 10 de outubro, a partir das 17h, o Movie Kids exibirá filmes infantis em um telão nos jardins do hotel. No sábado, durante o jantar, o Restaurante Vila Selvagem terá música ao vivo para animar toda a família.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com Telefone: (88) 99990-5555.

Fasano Boa Vista

Fasano Boa Vista: hotel fica em Porto Feliz (SP), a cerca de uma hora da capital (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Para quem busca aproveitar o Dia das Crianças em família, o Fasano Boa Vista propõe uma estada cercada pela natureza, com atividades para diferentes idades. Localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, a apenas 100 km da capital paulista e com fácil acesso pela Rodovia Castello Branco, o hotel garante atenção especial aos pequenos na data.

O Kids Club recebe hóspedes de 3 a 14 anos, acompanhados por uma equipe de monitores, e dispõe de parquinho ao ar livre, pula-pula, campo de futsal, piscina infantil aquecida e brinquedoteca. Na fazendinha, o contato com a vida no campo ganha espaço com a interação supervisionada com galinhas, coelhos, ovelhas, pavões, pôneis e vacas.

O centro equestre, com 29 piquetes e 230 cocheiras, oferece aulas diárias de equitação para adultos e atividades lúdicas para crianças de 3 a 7 anos. Entre as programações mais pedidas em família estão o piquenique ao pôr do sol com cestas de comidas variadas e bebidas para toda a família e as sessões de observação telescópica de estrelas e planetas no deck do restaurante.

A gastronomia também dedica atenção especial às crianças. Na seção Bambini (R$ 79), o cardápio apresenta opções pensadas para o paladar infantil, como peito de frango orgânico, filé de peixe e escalopinho de filé mignon, acompanhadas por uma guarnição à escolha dos pequenos. Assim, as refeições podem seguir sem pressa à mesa, com vista para um dos lagos da propriedade. Para o período, as diárias são a partir de R$ 5.650 com café da manhã incluso. Crianças de até 12 anos têm hospedagem cortesia acompanhados pelos responsáveis.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo. Telefone: (15) 3261-9900. WhatsApp: (15) 99111-5550 E-mail: fbv@fasano.com.br

Tivoli Ecoresort Praia do Forte (BA)

Em um dos principais destinos do litoral baiano, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte preparou uma programação especial para a Semana da Criança, entre os dias 9 e 17 de outubro. Cercado por 30 hectares de jardins e coqueirais e com acesso direto à praia, o resort reúne atividades para diferentes idades, com destaque para a programação “O Mundo da Fantasia”, que combina brincadeiras, esportes, oficinas, experiências em contato com a natureza e shows infantis.

Ao longo dos dias, a programação inclui passeios ao Instituto Baleia Jubarte, ao Projeto Tamar e à Reserva Sapiranga, além de atividades esportivas como banana boat, stand-up paddle, exploração do manguezal, escalada, arco e flecha, escolinha de futebol e torneio esportivo. As oficinas passam por diferentes temas, como circo, mini chef, slime, truques e mágicas, confecção de varinhas e cartolas e construção de castelo reciclável. Entre as atrações estão ainda a Pool Party com DJ, Festa da Espuma, Festival de Pipas e shows inspirados em personagens e universos da fantasia, como O Segredo no Fundo do Mar , A Floresta Encantada, O Príncipe da Savanna e Uma Aventura em Alto Mar.

A programação acontece principalmente no Clube Infantil Caretta Caretta, voltado para crianças de 4 a 12 anos, que conta com equipe de recreação e atividades como oficinas, jogos, passeios educativos e torneios esportivos. Para os menores, o resort oferece o Baby Experience, com gastronomia infantil personalizada e Baby Copa. Enquanto os pequenos participam das atividades, os adultos podem aproveitar a estrutura do resort, com sete piscinas, quadras esportivas, praia, restaurantes e o Anantara Spa, eleito pelo World Spa Awards como melhor spa de resort do Brasil.

Serviço: Avenida do Farol, s/n – Praia do Forte, Mata de São João – BA. Telefone: (71) 3676-4000 E-mail: reservas.tepf@tivolihotels.com

BA’RA Hotel

BA'RA Hotel. (Divulgação/Divulgação)

Localizado na orla de Cabo Branco, em João Pessoa, o BA’RA Hotel combina a proposta de hospedagem à experiência de estar próximo ao litoral e aos principais atrativos da capital paraibana. Entre os serviços voltados às famílias está o Kids Club, espaço dedicado às crianças que conta com programação recreativa acompanhada por professores treinados.

A agenda inclui atividades pensadas para diferentes faixas etárias, permitindo que os pequenos tenham momentos de entretenimento durante a estadia, enquanto os adultos aproveitam outras áreas e serviços do hotel. A estrutura reforça a proposta do BA’RA de atender também famílias que viajam com crianças, com uma programação organizada e acompanhamento profissional.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa, PB. Telefone: (83) 3035-6801 E-mail: reservas@barahotel.com.br

Fazenda São Luiz da Boa Sorte

No Vale do Café, no Rio de Janeiro, a Fazenda São Luiz da Boa Sorte preserva um conjunto arquitetônico e histórico do século XIX e transforma a antiga propriedade rural em um destino de hospedagem ideal para famílias com crianças. Tombada pelo Inepac, a fazenda mantém elementos originais do período imperial em suas 35 suítes e oferece uma programação que combina contato com a natureza, história e atividades ao ar livre.

Para os pequenos, a experiência vai além da hospedagem. A propriedade conta com atividades equestres na vila hípica, passeios e experiências em contato com os animais, além de atividades náuticas na prainha de água doce, que podem fazer parte dos dias de lazer em família. A rotina também permite explorar os espaços históricos da fazenda, a natureza e a capela restaurada, criando diferentes possibilidades de entretenimento para crianças de idades variadas.

A gastronomia, os espaços ao ar livre e o patrimônio preservado completam a experiência, que aproxima os hóspedes da história do Vale do Café sem abrir mão de atividades de lazer para toda a família.

Serviço: Rodovia Lúcio Meira, Km 210, BR-393. WhatsApp: (21) 96823-9358. E-mail: centraldereservas@fazendasaoluizdaboasorte.com.br. Site: fazendasaoluizdaboasorte.com.br