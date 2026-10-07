A casa sinistra de ‘Verity’ é real: conheça a propriedade usada no filme

Em Verity, thriller psicológico que chegou aos cinemas brasileiros em 1º de outubro, a escritora Lowen Ashleigh, vivida por Dakota Johnson, aceita passar uma temporada na casa da autora best-seller Verity Crawford (Anne Hathaway) para concluir a série de livros que ela deixou inacabada depois de um acidente de carro. Na história, baseada no romance que Colleen Hoover lançou em 2018, a propriedade fica isolada em uma área de mata em Vermont e guarda boa parte dos segredos da família formada por Verity, pelo marido Jeremy (Josh Hartnett) e pelo filho do casal.

A residência que aparece na tela existe e fica a cerca de uma hora de Manhattan. Chamada Beckoning Path, ela está em Armonk, vilarejo do condado de Westchester, ao norte de Nova York, e foi desenhada pelo dinamarquês Jens Quistgaard para Ted e Martha Nierenberg, fundadores da marca de utensílios domésticos Dansk. Concluída em 1961, a casa tem cerca de 743 metros quadrados, ocupa um terreno de 11 hectares à beira de um lago e hoje funciona como retiro privado de bem-estar.

Os 12 picos revestidos de cobre da Beckoning Path, casa projetada por Jens Quistgaard em Armonk, Nova York, e concluída em 1961 (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Da mesa de jantar para a arquitetura

Ambiente de 'Verity', com sofá rebaixado em estilo retrô e lustre sob um recorte octogonal no teto (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Quistgaard ficou conhecido como designer de produto. Nascido em Copenhague e formado também como escultor, ele foi descoberto pelos Nierenberg em 1954, durante uma viagem do casal pela Europa em busca de novos talentos. Os talheres da linha Fjord, primeiro produto da Dansk, saíram da prancheta dele, e o dinamarquês permaneceu como designer-chefe da empresa por cerca de três décadas, período em que criou mais de 4 mil peças.

Na casa de Armonk, Quistgaard cuidou de tudo, das grandes estruturas do telhado às maçanetas, passando pela banheira e pela escada em espiral. O projeto reúne madeira importada da Dinamarca, tetos abobadados, paredes de vidro e uma cobertura com 12 picos revestidos de cobre. Recentemente, o escritório nova-iorquino BarlisWedlick restaurou o imóvel e acrescentou uma piscina coberta em um anexo de 93 metros quadrados, quatro quartos e uma sala de cinema.

Canto de leitura com livros expostos em zigue-zague, referência ao telhado pontiagudo da casa (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Um telhado em forma de V

Paredes de vidro emolduradas em madeira se abrem para o lago do terreno de 11 hectares (Reprodução/Amazon MGM Studios)

A busca pela locação ficou com a designer de produção Amy Williams e com a gerente de locações Elizabeth Krekel, que procuravam um lugar ainda inédito no cinema. Em entrevista à Architectural Digest, Williams contou que a fachada da Beckoning Path pareceu um sonho realizado para uma fã do modernismo de meados do século como ela.

Os picos da cobertura formam uma sequência de letras V, inicial da protagonista, e ganham um aspecto ameaçador quando a luz do dia vai embora. Ainda assim, a escolha precisou ser defendida. Segundo Williams, parte da equipe hesitou por considerar a casa uma aposta arriscada, e ela argumentou que o tom do filme pedia uma opção "icônica e perigosa".

A mesa cromada do escritório de Verity foi uma das escolhas discutidas entre Amy Williams e Anne Hathaway (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Quinas, pedra bruta e estúdio no Queens

Banheiro usado por Lowen, com paredes de pedra bruta e pias esculpidas na rocha (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Como a propriedade já funcionava como retiro, o trabalho da equipe foi mais de mobiliar do que de esvaziar os ambientes. Boa parte das peças veio de buscas em plataformas como a 1stDibs, sempre com formas angulosas e pontiagudas. A ideia, de acordo com Williams, era que a casa parecesse pouco acolhedora para crianças e deixasse o público desconfortável. O banheiro usado por Lowen, por exemplo, tem paredes de pedra bruta.

Alguns espaços eram apertados demais ou não ofereciam a iluminação adequada para as filmagens. Corredores, quartos e o escritório de Verity, com um sofá rebaixado em estilo retrô e retratos gigantes da autora, foram construídos nos estúdios Broadway Stages, no Queens. Para manter a continuidade com o projeto original, Williams levou adiante as formas de Quistgaard com mais linhas verticais, tetos inclinados e ângulos agudos.

Dakota Johnson como Lowen Ashleigh, escritora contratada para terminar a série de livros de Verity Crawford (Reprodução/Amazon MGM Studios)

Hathaway, que já trabalhou com a designer em outros filmes, participou da escolha de móveis e obras de arte do escritório da personagem, incluindo a decisão entre uma mesa cromada e outra de madeira. Até a caneca que Dakota Johnson deixa cair em uma das cenas do trailer é uma peça desenhada por Quistgaard.