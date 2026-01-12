Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries vencedoras?

A 83ª edição do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 11, e premiou as principais e produções cinematográficas de 2025.

Para as séries de TV, foram destaques títulos como Adolescência, The Pitt, Hacks, Pluribus e O Estúdio.

Confira a lista das séries premiadas da noite e onde assistir cada produção:

Melhor Série (Drama)

The Pitt

A série médica é produzida e distribuída pela HBO Max. A segunda temporada estreou em janeiro de 2026.

Melhor Série Limitada

Adolescência

A série está disponível na Netflix.

Melhor Série (Comédia ou Musical)

O Estúdio

Produção de Seth Rogen está disponível pela Apple TV.