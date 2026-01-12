Casual

Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries vencedoras?

83ª edição do evento premiou produções como 'The Pitt', 'O Estúdio', 'Hacks' e 'Pluribus'; veja lista completa

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 01h31.

A 83ª edição do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 11, e premiou as principais e produções cinematográficas de 2025.

Para as séries de TV, foram destaques títulos como Adolescência, The Pitt, Hacks, Pluribus O Estúdio. 

Confira a lista das séries premiadas da noite e onde assistir cada produção:

Melhor Série (Drama)

The Pitt

yt thumbnail

A série médica é produzida e distribuída pela HBO Max. A segunda temporada estreou em janeiro de 2026.

Melhor Série Limitada

Adolescência

yt thumbnail

A série está disponível na Netflix.

Melhor Série (Comédia ou Musical)

O Estúdio

yt thumbnail

Produção de Seth Rogen está disponível pela Apple TV.

