Globo de Ouro 2026: onde assistir às séries vencedoras?

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 01h31.
A 83ª edição do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 11, e premiou as principais e produções cinematográficas de 2025.
Para as séries de TV, foram destaques títulos como Adolescência, The Pitt, Hacks, Pluribus e O Estúdio.
Confira a lista das séries premiadas da noite e onde assistir cada produção:
A série médica é produzida e distribuída pela HBO Max. A segunda temporada estreou em janeiro de 2026.
A série está disponível na Netflix.
Produção de Seth Rogen está disponível pela Apple TV.