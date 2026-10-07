Brasil emplaca dois bares entre os 50 melhores do mundo em 2026

50 melhores bares do mundo: Brasil tem duas casas no ranking (Tati Frison/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17h10.
Na tarde desta quarta-feira, 7, durante cerimônia oficial em Milão, a organização do The World’s 50 Best Bars 2026 revelou a lista dos 50 melhores bares do mundo. Dois endereços brasileiros, vindos de São Paulo, estão no ranking principal: o Exímia Bar, no Itaim Bibi, que conquistou a 20ª posição, e o Tan Tan, em Pinheiros, na 35ª colocação.
A dupla presença no ecossistema da premiação chancela o momento do mercado brasileiro de hospitalidade, impulsionado pela valorização de matérias-primas nativas, coquetelaria autoral de alta precisão e modelos de negócios maduros.
O topo do pódio global permaneceu, pelo segundo ano consecutivo, com o Bar Leone, em Hong Kong. O colombiano Alquimico (3ª posição, em Cartagena) levou o título de melhor bar da América do Sul.
Inaugurado em maio de 2024, o Exímia foi o que mais subiu no ranking entre os representantes nacionais. Após estrear em 2025 na 61ª colocação, o bar deu um salto de 41 posições em apenas um ano para fincar bandeira no Top 20 mundial.
Comandada pela parceria entre o bartender Márcio Silva e os empresários Gabriel e Nicholas Fullen (do Grupo Locale), a casa nasceu com a proposta de elevar a brasilidade sem recorrer a clichês folclóricos. O menu da casa alia antropologia, história de coquetéis clássicos e ingredientes nativos do país sob uma estética contemporânea e técnica apurada.
"Criamos o Exímia com o propósito de agregar valor à cultura brasileira de bares de forma autêntica. Integrar os 20 melhores do mundo com apenas dois anos de casa consolida a busca constante pela excelência", destaca o time à frente do bar.
Com a conquista, Silva reafirma o histórico no setor: em 2019, o profissional havia sido o responsável por levar o primeiro bar brasileiro ao The World’s 50 Best (o Guilhotina, que atingiu o 15º lugar, na época).
Pioneiro na cena paulistana a unificar alta gastronomia asiática e coquetelaria de rigor técnico, o Tan Tan comemorou a permanência ininterrupta no ranking pelo quinto ano consecutivo. Presente na lista desde 2021 — quando estreou na 87ª posição —, a casa liderada pelo chef e diretor criativo Thiago Bañares e pelo head bartender Caio Carvalhaes assumiu o 35º lugar em 2026.
Na rua Fradique Coutinho, o bar destaca-se pelo ritmo de renovação das cartas conceituais. Na edição atual, batizada de "Perspectiva", a equipe propõe uma leitura sensorial das cinco regiões do país. A partir de 10 coquetéis inéditos, o menu explora matérias-primas como tucupi, cupuaçu, milho, baru e mate para criar combinações que fogem das interpretações óbvias de território.
"Estar na lista é um reconhecimento enorme e constante. Este prêmio não é só do Tan Tan, mas de toda a indústria de bares que representamos no Brasil. Ver São Paulo fortalecida com mais de uma casa no ranking mostra a relevância do nosso mercado no cenário global", avalia Thiago Bañares.