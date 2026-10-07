Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Brasil emplaca dois bares entre os 50 melhores do mundo em 2026

Premiação do The World’s 50 Best Bars, realizada em Milão, consagra a ascensão do paulistano Exímia na 20ª posição e a consistência do Tan Tan, na 35ª colocação

50 melhores bares do mundo: Brasil tem duas casas no ranking (Tati Frison/Divulgação)

50 melhores bares do mundo: Brasil tem duas casas no ranking (Tati Frison/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17h10.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBares
Saiba mais

Na tarde desta quarta-feira, 7, durante cerimônia oficial em Milão, a organização do The World’s 50 Best Bars 2026 revelou a lista dos 50 melhores bares do mundo. Dois endereços brasileiros, vindos de São Paulo, estão no ranking principal: o Exímia Bar, no Itaim Bibi, que conquistou a 20ª posição, e o Tan Tan, em Pinheiros, na 35ª colocação.

A dupla presença no ecossistema da premiação chancela o momento do mercado brasileiro de hospitalidade, impulsionado pela valorização de matérias-primas nativas, coquetelaria autoral de alta precisão e modelos de negócios maduros.

O topo do pódio global permaneceu, pelo segundo ano consecutivo, com o Bar Leone, em Hong Kong. O colombiano Alquimico (3ª posição, em Cartagena) levou o título de melhor bar da América do Sul.

Exímia: do ranking estendido direto para o Top 20

Inaugurado em maio de 2024, o Exímia foi o que mais subiu no ranking entre os representantes nacionais. Após estrear em 2025 na 61ª colocação, o bar deu um salto de 41 posições em apenas um ano para fincar bandeira no Top 20 mundial.

Comandada pela parceria entre o bartender Márcio Silva e os empresários Gabriel e Nicholas Fullen (do Grupo Locale), a casa nasceu com a proposta de elevar a brasilidade sem recorrer a clichês folclóricos. O menu da casa alia antropologia, história de coquetéis clássicos e ingredientes nativos do país sob uma estética contemporânea e técnica apurada.

"Criamos o Exímia com o propósito de agregar valor à cultura brasileira de bares de forma autêntica. Integrar os 20 melhores do mundo com apenas dois anos de casa consolida a busca constante pela excelência", destaca o time à frente do bar.

Com a conquista, Silva reafirma o histórico no setor: em 2019, o profissional havia sido o responsável por levar o primeiro bar brasileiro ao The World’s 50 Best (o Guilhotina, que atingiu o 15º lugar, na época).

Tan Tan: cinco anos no ranking

Pioneiro na cena paulistana a unificar alta gastronomia asiática e coquetelaria de rigor técnico, o Tan Tan comemorou a permanência ininterrupta no ranking pelo quinto ano consecutivo. Presente na lista desde 2021 — quando estreou na 87ª posição —, a casa liderada pelo chef e diretor criativo Thiago Bañares e pelo head bartender Caio Carvalhaes assumiu o 35º lugar em 2026.

Na rua Fradique Coutinho, o bar destaca-se pelo ritmo de renovação das cartas conceituais. Na edição atual, batizada de "Perspectiva", a equipe propõe uma leitura sensorial das cinco regiões do país. A partir de 10 coquetéis inéditos, o menu explora matérias-primas como tucupi, cupuaçu, milho, baru e mate para criar combinações que fogem das interpretações óbvias de território.

"Estar na lista é um reconhecimento enorme e constante. Este prêmio não é só do Tan Tan, mas de toda a indústria de bares que representamos no Brasil. Ver São Paulo fortalecida com mais de uma casa no ranking mostra a relevância do nosso mercado no cenário global", avalia Thiago Bañares.

Os 10 melhores bares do mundo em 2026

  1. Bar Leone (Hong Kong) - Melhor Bar da Ásia e do Mundo em 2026
  2. Moebius Milano (Milão, Itália) - Melhor Bar da Europa
  3. Alquimico (Cartagena, Colômbia) - Melhor Bar da América do Sul
  4. Bar Us (Bangkok, Tailândia)
  5. Line (Atenas, Grécia)
  6. Handshake Speakeasy (Cidade do México, México) - Melhor Bar da América do Norte
  7. Zest (Seul, Coreia)
  8. Connaught Bar (Londres, Reino Unido)
  9. Lady Bee (Lima, Peru)
  10. Bar Mauro (Cidade do México, México)
  11. Schmuck (Nova York, EUA)
  12. Hope & Sesame (Guangzhou, China)
  13. The Cambridge Public House (Paris, França)
  14. Sip & Guzzle (Nova York, EUA)
  15. Bar Nouveau (Paris, França)
  16. Sips (Barcelona, Espanha)
  17. Paradiso (Barcelona, Espanha)
  18. Jigger & Pony (Singapura)
  19. The Bar in Front of the Bar (Atenas, Grécia) - bar que mais subiu posições em relação a 2025
  20. Exímia Bar (São Paulo, Brasil) 
  21. Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)
  22. Mamba Negra (Medellín, Colômbia)
  23. De Vie (Paris, França)
  24. Himkok (Oslo, Noruega)
  25. Argo (Hong Kong)
  26. Danico (Paris, França)
  27. Dry Wave Cocktail Studio (Bangkok, Tailândia)
  28. El Gallo Altanero (Guadalajara, México)
  29. Satan's Whiskers (Londres, Reino Unido)
  30. BKK Social Club (Bangkok, Tailândia)
  31. Victor Audio Bar (Buenos Aires, Argentina)
  32. Waltz (Londres, Reino Unido)
  33. Locale Firenze (Florença, Itália)
  34. Mirror Bar (Bratislava, Eslováquia)
  35. Tan Tan (São Paulo, Brasil) 
  36. Montana (Hong Kong)
  37. Sastrería Martinez (Lima, Peru)
  38. Nutmeg & Clove (Singapura)
  39. Bar Carmen (Medellín, Colômbia)
  40. Barro Negro (Atenas, Grécia)
  41. Gokan (Hong Kong)
  42. Mimi Kakushi (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - Melhor Bar do Oriente Médio
  43. Nouvelle Vague (Tirana, Albânia)
  44. Bar Benfiddich (Tóquio, Japão)
  45. Caretaker's Cottage (Melbourne, Austrália)
  46. Martiny's (Nova York, EUA)
  47. Tlecan (Cidade do México, México)
  48. Virtù (Tóquio, Japão)
  49. Bar Snack (Nova York, EUA)
  50. Angelita (Madri, Espanha)
Acompanhe tudo sobre:GastronomiaBaresBebidas

Mais de Casual

Hotéis com programações especiais para o Dia das Crianças

A casa sinistra de ‘Verity’ é real: conheça a propriedade usada no filme

Com Felipe Bronze e Paul Cho, Eldorado Gourmet Week ganha segunda edição no Pipo

Pivô se prepara para nova fase artística no Copan

Mais na Exame

Carreira

Só 52% dos gestores sabem o que fazer diante de um problema de saúde mental na equipe

Inteligência Artificial

Entrevista com IA ao vivo: o que recrutadores observam quando o candidato usa a tecnologia

Brasil

Fim da escala 6x1: o que Lula e Flávio Bolsonaro pensam sobre o assunto

ESG

Por que o Congresso mais feminino da história pode ser o mais duro com as mulheres?