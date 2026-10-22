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Pesquisa Datafolha, balanço do Bradesco e emprego nos EUA: o que move os mercados

Após recuo de 0,86%, bolsa busca recuperação a três dias do segundo turno

Agenda do mercado: no calendário corporativo, o destaque no Brasil é o balanço do Bradesco, previsto para após o fechamento o mercado (wirestock/Freepik)

Agenda do mercado: no calendário corporativo, o destaque no Brasil é o balanço do Bradesco, previsto para após o fechamento o mercado (wirestock/Freepik)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05h30.

Última atualização em 22 de outubro de 2026 às 07h29.

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Depois de uma quarta-feira de queda na bolsa brasileira, os investidores chegam à quinta-feira, 22, atentos à temporada de balanços do terceiro trimestre e às novas pesquisas eleitorais para a Presidência da República.

O Ibovespa recuou 0,86% na sessão passada, aos 206.495 pontos, em um pregão marcado pela repercussão dos levantamentos sobre a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além da reação negativa às ações da WEG após a divulgação de seus resultados.

A cautela eleitoral deve continuar no radar às vésperas do segundo turno, marcado para domingo, 25. Nesta quinta-feira, está prevista a divulgação de mais uma pesquisa Datafolha para a Presidência da República.

No calendário corporativo, o destaque no Brasil é o balanço do Bradesco, previsto para após o fechamento o mercado, enquanto investidores acompanham resultados de empresas como Procter & Gamble, Nestlé e Spotify no exterior.

Agenda econômica

Às 9h30 (horário de Brasília), os Estados Unidos divulgam os pedidos semanais de auxílio-desemprego referentes à semana encerrada em 16 de outubro. Na semana anterior, foram registrados 199 mil pedidos.

O indicador ajuda os investidores a avaliar as condições do mercado de trabalho americano, um dos fatores acompanhados pelo Federal Reserve (Fed) nas decisões sobre os juros.

Às 11h, a Comissão Europeia divulga a leitura preliminar da confiança do consumidor da zona do euro em outubro. Em setembro, o indicador marcou -16,5 pontos. O dado oferece uma sinalização sobre a percepção das famílias em relação à economia e às perspectivas de consumo na região.

Às 11h30, o Tesouro Nacional realiza leilão de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F). Os títulos prefixados têm sua remuneração definida no momento da compra, e as condições de demanda e taxas negociadas no leilão podem ajudar a sinalizar a percepção dos investidores sobre os juros.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro realiza, às 14h, um leilão de títulos do Tesouro protegidos contra a inflação (TIPS) com vencimento em cinco anos. A operação ocorre em um mercado atento às perspectivas para a inflação e a trajetória dos juros americanos.

No Brasil, a agenda também inclui a Sondagem Industrial da CNI, sem horário informado, e a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Durante a noite, a agenda internacional passa a se concentrar no Japão. Às 20h30, será divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de setembro. Em agosto, a inflação japonesa avançou 0,1% na comparação mensal e 1,9% na comparação anual.

Às 21h30, a S&P Global divulga as leituras preliminares dos índices de gerentes de compras (PMIs) de outubro para a indústria, os serviços e o conjunto da economia japonesa. Em setembro, o PMI industrial marcou 54,1 pontos, o de serviços ficou em 51,3 pontos e o composto atingiu 52,3 pontos.

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