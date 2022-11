Conheça o novo rooftop que mistura bar e restaurante em point da Faria Lima

Que tal admirar a região da Faria Lima do alto? Essa é a ideia do recém-inaugurado Baleia Rooftop, restaurante mediterrâneo do grupo Corrientes 348 – que, além de o empreendimento homônimo, comanda o asiático Dasian e o carioca Assador. E o endereço está no mais recente point do centro financeiro: o edifício B32, que abriga o Teatro B32 (e a famosa escultura de baleia metálica).

VEJA TAMBÉM

Com cinco diferentes ambientes, o espaço de 680 m² oferece uma área ao ar livre com vista para a praça que também faz parte do complexo projetado pelo arquiteto Eji Hayakawa. Logo na entrada, um bar central serve de recepção para os clientes, com carta de drinques e petiscos. Em seguida, o Baleia Rootop tem um salão principal e dois ambientes privativos que podem ser integrados.

No cardápio assinado pelo chef Flávio Miyamura, também responsável pelo vizinho Dasian, há forte presença de crudos e pescados, como o camarão confitado no azeite com chips de alho (114 reais) e o ceviche tropical (58 reais), além de massas caseiras e carnes, a exemplo do I-Bone (150 reais), que foi criado pela JBS com exclusividade para o restaurante e é servido com legumes grelhados.

Também há sobremesas – servidas sob o lema Tomorrow Diet, uma brincadeira para deixar as dietas para o dia seguinte –, como o Baleia Mousse (36 reais), com três tipos diferentes de chocolate, além de a torta de maça acompanhada de sorvete de baunilha (44 reais), os profiteroles au chocolate com cacau Callebaut (40 reais), tiramisù (36 reais) e um.a seleção de sorvetes artesanais (28 reais)

Na carta de drinques sob a consultoria do bartender Marco De La Rocha, destaque para o Swell Julep (42 reais), que é considerada uma das receitas mais antigas do mundo e foi mencionada desde 1803, além dos coquetéis com inspiração marinha. Mas também há opções mais clássicas, como New York Sour (45 reais) e Aperol Spritz (44 reais), assim como uma adega com mais de 1.200 garrafas.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.