Mais amargo, menos álcool: as apostas brasileiras para o mercado de mocktails

RESUMO ＋ O aperitivo sem álcool Lucia e a marca de bebidas No&Low Tintin ganham espaço no Brasil em meio ao avanço do consumo de bebidas sem álcool. A Lucia vendeu mais de 150 mil garrafas no primeiro ano e mira 300 estabelecimentos até o fim de 2026; a Tintin estreia com o Carysma, drinque pronto com 2,8% de álcool.

A cena já é comum nos principais restaurantes do país: em uma taça, um drinque com aroma de ervas e especiarias. A bebida entrega acidez, frescor e um amargor marcante, mas não traz uma gota de álcool. É o tal do No&Low Alcohol, coquetéis sem álcool ou de baixo teor alcoólico, que vive um momento de auge no Brasil e no mundo. E dois nomes recém-chegados ao mercado traduzem essa transformação no hábito de consumo brasileiro: a Lucia e a Tintin.

O consumo de bebidas zero álcool saltou nos últimos dois anos. Ao final de 2025, por exemplo, uma pesquisa do Datafolha apontou que 53% dos brasileiros que consomem álcool reduziram a ingestão. A IWSR, no mesmo período, projetou crescimento de cerca de 7% ao ano para a categoria na coquetelaria até 2028, contra apenas 1% para o mercado alcoólico total.

Diante da tendência, a oferta de mocktails em cardápios cresceu 223% nos últimos quatro anos no mundo, segundo levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR). É aí que querem entrar as duas marcas nacionais, com diferentes sabores e texturas.

Lucia e o zero álcool no cardápio

A barreira histórica das bebidas sem álcool era a falta de estrutura no paladar. Na coquetelaria tradicional, o álcool cumpre o papel de diluir aromas, conferir peso de boca e sustentar o amargor ou a acidez. Sem ele, a fórmula corre o risco de cair no excesso de açúcar ou de ser confundida com um suco.

Criada por Bertha Jucá e Victória Linhares, a Lucia foi uma das que conseguiu um sensorial mais amargo. A marca nasceu com a proposta de ser o primeiro aperitivo sem álcool do país, e foi desenvolvida ao lado da mixologista Michelly Rossi e do empresário José Luiz Soares. Já vendeu mais de 150 mil garrafas no primeiro ano e agora mira a presença em 300 bares, restaurantes e hotéis até o fim de 2026.

A receita combina maçã, cupuaçu e frutas vermelhas a um blend de botânicos com gengibre, losna, zimbro e pimenta. O resultado é uma bebida com estrutura, a acidez e o amargor necessários para acompanhar uma refeição.

"Uma boa bebida não entrega tudo no primeiro segundo. Ela precisa evoluir na boca", afirma José Luiz Soares. "Você percebe uma coisa no aroma, outra no primeiro gole, depois aparece o amargor, a acidez, uma especiaria. É isso que faz a pessoa beber mais devagar e prestar atenção no que toma."

O primeiro lote da marca, planejado para seis meses, esgotou em 20 dias. Após a expansão pelo e-commerce e por empórios como Casa Santa Luzia e Zona Sul, o foco do segundo ano passa a ser as mesas de alta gastronomia.

Tintin e a reeducação do álcool

Se a Lucia mira a presença nas refeições com o zero álcool, a Tintin aposta na flexibilidade do baixo teor alcoólico (low alcohol) para o momento de socialização. O movimento encontra eco em tendências globais como o mindful drinking e o sober curious, que propõem escolher quando e quanto beber sem impor um discurso de restrição.

Fundada por Ines Nespoli e Stephania Egli, a marca estreia como a primeira dedicada exclusivamente ao conceito No&Low. O lançamento ocorre com o Carysma, um drinque autoral pronto para beber com 2,8% de teor alcoólico — abaixo de uma cerveja tradicional. A bebida aposta em um bitter amazônico próprio, feito com catuaba, marapuama e jurubeba, e combina a ele açaí, jaboticaba, caju e pimenta-malagueta.

A inspiração veio da trajetória das fundadoras, que migraram do universo da moda, arte e luxo, com passagens por revistas e marcas globais, para a coquetelaria.

"A nossa proposta é falar sobre beber menos sem adotar um tom punitivo, construindo ao redor dos drinques um universo leve e visualmente marcante", explica Stephania Egli.

Vendida em garrafas de 750 ml (equivalentes a seis doses) por R$ 98, a Tintin começou a circular em aberturas de exposições de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro antes de chegar ao e-commerce e a endereços selecionados.