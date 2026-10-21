Como um pião foi parar na campanha de lançamento do novo sedã da Volvo

Um presente peculiar acompanhará as primeiras 70 unidades do Volvo ES90, lançado em agosto por R$ 659.950: um pião criado pelo designer Guilherme Wentz. De acordo com a marca, a obra traduz o conceito “Life in Balance” e estabelece um diálogo entre a cultura brasileira e o design da montadora escandinava.

“A inspiração para a criação do pião veio da infância de muitos brasileiros, que reúne uma série de conceitos que me interessam no design: movimento, equilíbrio, matéria e tempo. É um objeto que só existe plenamente quando está em movimento, e essa relação entre estabilidade e movimento foi um dos pontos de partida para a criação”, explica Guilherme Wentz.

Para a Volvo, a escolha do objeto também conecta diferentes repertórios culturais: de um lado, a simplicidade e a memória afetiva de um brinquedo presente no imaginário brasileiro; do outro, o olhar contemporâneo e funcional de Wentz e a nova campanha de lançamento do Volvo ES90, que busca o equilíbrio entre performance, segurança e design de maneira sustentável por meio de soluções e tecnologias pensadas para as pessoas.

“Essa colaboração com Wentz reforça o quanto a arte faz parte do DNA da marca. Para a Volvo, o design é parte fundamental da experiência e vai muito além das aparências dos veículos, estando presente na escolha de materiais e na funcionalidade dos espaços. Tendo a natureza e a cultura local como principais inspirações”, complementa Felipe Yagi, Head de Marketing, Comunicação e Consumer Experience da Volvo Cars para Brasil e América Latina.

Como é o ES90?

A Volvo seguiu produzindo carros com sua identidade mesmo após fazer parte da Geely, o grupo chinês que ainda detém marcas como Lotus, Lynk & Co e Zeekr, entre outras. Em relação ao antecessor S90, o ES90 tem contornos mais semelhantes ao de um cupê, o que lhe garante elegância e jovialidade. Seu conjunto ótico que reinterpreta a última identidade visual da marca sueca para a era da eletrificação.

No interior, o modelo deve ser uma das referências em espaço e acabamento, empacotado num ambiente minimalista. Destaque para os bancos, que contribuem para uma posição de dirigir impecável. Os demais ocupantes também são bem tratados: o da frente com massagem e os de trás com banco de encosto reclinável.

Uma influência chinesa está na central multimídia de 14,5 polegadas, que concentra quase todos os controles do carro: do sistema de climatização – de quatro zonas e com um purificador de ar capaz de impedir a entrada de até 95% das partículas PM 2,5 e remover 99,9% dos alérgenos provenientes do ambiente externo – à abertura do porta-luvas, passando pela transparência do teto panorâmico e os ajustes dos retrovisores e da coluna de direção.

Quanto às dimensões e capacidades, o porta-malas de 424 litros é bom, mas não impressiona como o entre-eixos de 3,10 m. Com 5 metros de comprimento e 1,94 m de largura, o ES90 ainda tem um compartimento frontal de 22 litros. Amparado por um sistema de 800 volts, o ES90 traz bateria de 106 kWh e dois motores elétricos, que somam 689 cv e 88,7 kgfm de torque. No uso, essa força se traduz em acelerações violentas acompanhadas do rodar suave tipo dos elétricos, aqui amplificado pela suspensão pneumática de duas câmaras.

De acordo com a Volvo, o ES90 pode recuperar 300 quilômetros de autonomia em apenas 10 minutos em estações de carregamento rápido de 350 kW e oferece uma autonomia total de 524 km nos padrões do Inmetro.