Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Como um pião foi parar na campanha de lançamento do novo sedã da Volvo

Setenta primeiros compradores do ES90, de R$ 659.950, levarão obra criada por artista gaúcho

Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

Colunista

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14h48.

Priorizar nos meus resultados Google

Um presente peculiar acompanhará as primeiras 70 unidades do Volvo ES90, lançado em agosto por R$ 659.950: um pião criado pelo designer Guilherme Wentz. De acordo com a marca, a obra traduz o conceito “Life in Balance” e estabelece um diálogo entre a cultura brasileira e o design da montadora escandinava.

“A inspiração para a criação do pião veio da infância de muitos brasileiros, que reúne uma série de conceitos que me interessam no design: movimento, equilíbrio, matéria e tempo. É um objeto que só existe plenamente quando está em movimento, e essa relação entre estabilidade e movimento foi um dos pontos de partida para a criação”, explica Guilherme Wentz.

Para a Volvo, a escolha do objeto também conecta diferentes repertórios culturais: de um lado, a simplicidade e a memória afetiva de um brinquedo presente no imaginário brasileiro; do outro, o olhar contemporâneo e funcional de Wentz e a nova campanha de lançamento do Volvo ES90, que busca o equilíbrio entre performance, segurança e design de maneira sustentável por meio de soluções e tecnologias pensadas para as pessoas.

“Essa colaboração com Wentz reforça o quanto a arte faz parte do DNA da marca. Para a Volvo, o design é parte fundamental da experiência e vai muito além das aparências dos veículos, estando presente na escolha de materiais e na funcionalidade dos espaços. Tendo a natureza e a cultura local como principais inspirações”, complementa Felipe Yagi, Head de Marketing, Comunicação e Consumer Experience da Volvo Cars para Brasil e América Latina.

Como é o ES90?

A Volvo seguiu produzindo carros com sua identidade mesmo após fazer parte da Geely, o grupo chinês que ainda detém marcas como Lotus, Lynk & Co e Zeekr, entre outras. Em relação ao antecessor S90, o ES90 tem contornos mais semelhantes ao de um cupê, o que lhe garante elegância e jovialidade. Seu conjunto ótico que reinterpreta a última identidade visual da marca sueca para a era da eletrificação.

No interior, o modelo deve ser uma das referências em espaço e acabamento, empacotado num ambiente minimalista. Destaque para os bancos, que contribuem para uma posição de dirigir impecável. Os demais ocupantes também são bem tratados: o da frente com massagem e os de trás com banco de encosto reclinável.

Uma influência chinesa está na central multimídia de 14,5 polegadas, que concentra quase todos os controles do carro: do sistema de climatização – de quatro zonas e com um purificador de ar capaz de impedir a entrada de até 95% das partículas PM 2,5 e remover 99,9% dos alérgenos provenientes do ambiente externo – à abertura do porta-luvas, passando pela transparência do teto panorâmico e os ajustes dos retrovisores e da coluna de direção.

Quanto às dimensões e capacidades, o porta-malas de 424 litros é bom, mas não impressiona como o entre-eixos de 3,10 m. Com 5 metros de comprimento e 1,94 m de largura, o ES90 ainda tem um compartimento frontal de 22 litros. Amparado por um sistema de 800 volts, o ES90 traz bateria de 106 kWh e dois motores elétricos, que somam 689 cv e 88,7 kgfm de torque. No uso, essa força se traduz em acelerações violentas acompanhadas do rodar suave tipo dos elétricos, aqui amplificado pela suspensão pneumática de duas câmaras.

De acordo com a Volvo, o ES90 pode recuperar 300 quilômetros de autonomia em apenas 10 minutos em estações de carregamento rápido de 350 kW e oferece uma autonomia total de 524 km nos padrões do Inmetro.

Acompanhe tudo sobre:Volvo

Mais de Casual

Mais amargo, menos álcool: as apostas brasileiras para o mercado de mocktails

Os dois restaurantes brasileiros entre os 100 melhores do mundo em 2026

Vinho raro de 1945 vai a leilão em Paris com estimativa de até R$ 114 mil

A matemática da Gullane para levar a produção de cinema do Brasil para o mundo

Mais na Exame

Brasil

Após desafio de Lula, Flávio revida e protocola no TSE pedido de quebra de sigilo de Lulinha e Janja

Mundo

Milei chama Pedro Sánchez de "ditador" e entra na campanha eleitoral da Espanha

Tecnologia

IA derrubou sites? Entenda as falhas no PHP e o risco para quem navega

Negócios

Como Lacoste, Kopenhagen e uma academia de luxo buscam fidelizar clientes