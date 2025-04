Quanto custa viajar para Veneza?

Situada no nordeste da Itália, Veneza é famosa por seus canais, gôndolas e arquitetura histórica. A cidade atrai milhões de turistas anualmente, encantados com pontos turísticos como a Praça e a Basílica de São Marcos, além do Palácio Ducal.

Além dessas, outras várias atrações — pagas ou não — podem atrair os turistas. Quem deseja visitar a cidade, no entanto, deve saber que a alta e baixa temporadas podem influenciar no preço final do passeio. A primeira ocorre entre junho e agosto, quando os preços estão mais elevados devido ao verão europeu. Já a baixa temporada vai de novembro a março, oferecendo preços mais acessíveis e menos turistas.

Saiba mais sobre o assunto e veja como se planejar para conhecer a cidade.

Quanto custa ficar sete dias em Veneza?

Para uma estadia de sete dias, os custos variam conforme o estilo de viagem. Veja uma estimativa:

Hospedagem : É possível encontrar hotéis duas estrelas a partir de R$ 160 por noite; 3 estrelas a partir de R$ 190; 4 estrelas ou mais a partir de R$ 456.

: É possível encontrar hotéis duas estrelas a partir de R$ 160 por noite; 3 estrelas a partir de R$ 190; 4 estrelas ou mais a partir de R$ 456. Alimentação : Refeições em restaurantes econômicos custam cerca de R$ 80 por pessoa, enquanto refeições em restaurantes de médio porte podem chegar a R$ 160.

: Refeições em restaurantes econômicos custam cerca de R$ 80 por pessoa, enquanto refeições em restaurantes de médio porte podem chegar a R$ 160. Passeios pagos : Existem diversas opções de passeios para fazer na cidade. Alguns dos mais famosos são: de gôndola: R$ 440 durante o dia e R$ 550 à noite (30 minutos); Palácio Ducal : ingresso a partir de R$ 137; Basílica de São Marcos: entrada gratuita, mas o acesso ao museu e terraço custa R$ 27.

: Existem diversas opções de passeios para fazer na cidade. Alguns dos mais famosos são: R$ 440 durante o dia e R$ 550 à noite (30 minutos); : ingresso a partir de R$ 137; entrada gratuita, mas o acesso ao museu e terraço custa R$ 27. Compras: Quem deseja comprar lembranças e artesanatos locais, deve se preparar para gastar entre R$ 27 a R$ 275, dependendo do item e do local onde estes forem comprados.

Com esses valores em mente, é possível calcular uma média para o preço final da viagem, podendo este valor oscilar entre R$ 7.000 e R$ 12.000 por pessoa, considerando gastos moderados.

Passeios gratuitos para fazer em Veneza

Além das atrações pagas, a cidade italiana também oferece atrações gratuitas para os turistas. Confira algumas opções para incluir no seu roteiro.

Free walking tours : Passeios guiados por locais, onde você contribui com o valor que achar justo;

: Passeios guiados por locais, onde você contribui com o valor que achar justo; Praça de São Marcos : Considerada o coração de Veneza, é perfeita para apreciar a arquitetura e o movimento da cidade;

: Considerada o coração de Veneza, é perfeita para apreciar a arquitetura e o movimento da cidade; Ponte de Rialto : Uma das pontes mais famosas, oferece uma vista incrível do Grande Canal;

: Uma das pontes mais famosas, oferece uma vista incrível do Grande Canal; Basílica de São Marcos: A entrada é gratuita, permitindo admirar sua impressionante arquitetura bizantina.

Os melhores dias para fazer esses passeios são durante a semana, quando há menos turistas e as filas são menores.

Passeios próximos a Veneza: quanto custa?

Além de conhecer a cidade, outra ótima opção para curtir ainda mais a Itália é explorar os arredores de Veneza. Veja algumas alternativas de passeio:

Ilhas de Murano, Burano e Torcello : Passeios de barco custam a partir de R$ 110;

: Passeios de barco custam a partir de R$ 110; Padova : Cidade histórica a cerca de 40 minutos de trem, com passagens a partir de R$ 27;

: Cidade histórica a cerca de 40 minutos de trem, com passagens a partir de R$ 27; Verona: Famosa pela história de Romeu e Julieta, fica a aproximadamente 1h30 de trem, com bilhetes a partir de R$ 55.

Qual o preço de uma viagem para Veneza?

O valor de uma viagem depende principalmente da época do ano, da antecedência da compra e da cidade de origem no Brasil. Atualmente, uma passagem aérea de ida e volta partindo de São Paulo para Veneza pode ser encontrada a partir de R$ 2.447, enquanto saindo do Rio de Janeiro os preços começam em torno de R$ 3.087.

Esses valores são para voos com ao menos uma escala, já que não há voos diretos entre o Brasil e o Aeroporto Marco Polo, que atende Veneza. As escalas mais comuns ocorrem em cidades como Lisboa, Madri, Paris ou Roma, com duração total da viagem variando entre 14 e 20 horas, dependendo da companhia aérea e do tempo de conexão.

Além da passagem aérea, o viajante deve considerar as taxas de embarque e o custo do transporte entre o aeroporto e o centro de Veneza, que pode ser feito por ônibus, táxi aquático ou vaporetto (ônibus aquático). Esse deslocamento varia de R$ 70 a R$ 150, dependendo do meio escolhido.

Somando esses custos, o valor total para chegar a Veneza a partir do Brasil gira em torno de R$ 2.500 a R$ 5.500 por pessoa, apenas com transporte aéreo e traslado, sendo um dos principais componentes do orçamento da viagem.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para economizar ainda mais na viagem, é fundamental reservar as passagens com antecedência e seguir algumas dicas. Veja:

Hospede-se em áreas próximas : Bairros como Mestre oferecem hospedagens mais econômicas e fácil acesso ao centro de Veneza;

: Bairros como Mestre oferecem hospedagens mais econômicas e fácil acesso ao centro de Veneza; Compre ingressos online : Evite filas e, muitas vezes, economize comprando ingressos antecipadamente pela internet;

: Evite filas e, muitas vezes, economize comprando ingressos antecipadamente pela internet; Utilize transporte público: Vaporettos (ônibus aquáticos) são uma opção mais barata para se locomover pelos canais.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem para Veneza com informações detalhadas sobre custos e opções de economia permite uma experiência mais tranquila e proveitosa. E para isso, é fundamental conhecer os valores médios ajuda a evitar surpresas e a aproveitar ao máximo cada momento na encantadora cidade dos canais.