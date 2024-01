Novos hotéis, iates e projetos residenciais: os planos do Four Seasons para 2024

Com inúmeras propriedades pelo mundo, o Four Seasons traça para 2024 um ano de crescimento estratégico, aproveitando o momento positivo do mercado para ampliar seu portfólio no setor com hotéis, resorts, portfólio residencial e novos produtos para o viajante de luxo, como os lançamentos do Four Seasons Yachts.

“A história do Four Seasons é de liderança no setor, e nossa visão é de ser a empresa de hotelaria e residências de luxo mais aspiracional, oferecendo um serviço genuíno e incomparável”, diz Alejandro Reynal. “Nosso sucesso sempre foi pautado pelas pessoas e pela cultura de marca, e isso continuará guiando nossa trajetória”.

O portfólio da rede atinge novos destinos, com mais de 50 projetos em desenvolvimento, sem deixar de investir nos 128 hotéis e resorts já em operação em 47 países.

Para os próximos anos, já são aguardados um resort na costa mexicana de Baja California, o Cabo San Lucas, um hotel do século 16 renovado para ser o terceiro Four Seasons na Colômbia, desta vez em Cartagena, uma propriedade à beira-mar em Rabat, no Marrocos, três hotéis na China - Dalian, Hangzhou e Shanghai, e a quarta propriedade no Japão, em Osaka.

Entre os destinos mais desejados ainda estão um resort em Mallorca, que ocupará o lendário Hotel Formentor, uma inauguração inédita em Melbourne, junto ao maior jardim vertical do mundo, uma experiência de ilha privativa com bangalôs em Belize, e duas novas oportunidades na Itália, em Veneza e Puglia.

Além das propriedades, o portfólio de bares e restaurantes dos hotéis é um importante ponto de entrada para o consumidor, e se destaca com o maior número de estrelas Michelin entre as redes de hotelaria.

Além disso, desde o lançamento das Four Seasons Private Residences há quase 40 anos, cerca de 5 mil unidades foram gerenciadas pelo Four Seasons ao longo de 53 propriedades.

O portfólio global continua cada vez mais significativo, com mais de 1,5 bilhão de dólares em residências vendidas em 2023. Atualmente, 65% dos hotéis e resorts da marca contam com o pilar residencial.

As residências independentes da marca, que não estão atreladas a um hotel, também seguem em expansão, com propriedades inauguradas em Londres, Los Angeles, San Francisco, Marrakech e Dubai, além de projetos em andamento em Las Vegas, Austin e Istambul.

Iate do Four Seasons.

“Para além dos hotéis e resorts, Four Seasons pôde crescer com as ofertas mais significativas de serviços para o consumidor de luxo. Em 2015, lançamos a Private Jet Experience e recentemente apresentamos as opções de viagens de carro e iate. Nossa habilidade de criar memórias inesquecíveis - seja para quem se hospeda, vive ou viaja conosco - continuará a ser nossa marca registrada no futuro”, explica Reynal.

Com mais de oito itinerários decolando a cada ano, a Four Seasons Private Jet Experience continua sendo destaque ao criar uma viagem inigualável em destinos fascinantes, com o padrão do Four Seasons. Em 2024, as viagens levarão da Ilha de Páscoa a Cidade Perdida de Petra durante o roteiro Ancient Explorer, de Kyoto ao Serengeti com o International Intrigue, e de Machu Picchu à Antártica com o Unchartered Discovery.

Já o Four Seasons Yachts parte em sua viagem inaugural no final de 2025 em uma embarcação que supera o padrão de mercado em relação ao tamanho das suítes, comodidades e número de funcionários por hóspede. Por terra, a Four Seasons Drive Experience desbrava as estradas da Toscana, dos Alpes e de Napa Valley a bordo de luxuosos veículos.

Enquanto as jornadas criadas pelo Four Seasons oferecem a oportunidade de se chegar a destinos únicos ao redor do mundo.