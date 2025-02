Four Seasons lança roteiro de jato particular inspirado na série White Lotus

A série White Lotus não atrai somente espectadores para as tramas e dramas, mas também para os destinos icônicos. Com filmagens desde a primeira temporada em hotéis da rede Four Seasons, o grupo decidiu firmar uma parceria com a HBO e apresentar o roteiro World of Wellness.

O itinerário de 20 dias a bordo de um jato particular será realizado apenas uma vez, com paradas em Maui, Taormina e Koh Samui, locações das três primeiras temporadas da série, além de cinco outros destinos que permitirão aos hóspedes criar histórias próprias e memoráveis.

“Testemunhamos como The White Lotus impulsionou a tendência do set-jetting, inspirando viajantes a conhecerem os deslumbrantes hotéis Four Seasons que serviram de locação para a série”, diz Marc Speichert, vice-presidente executivo e diretor comercial da rede. “Agora, com a terceira temporada conquistando o público, estamos entusiasmados em proporcionar uma experiência exclusiva a bordo do Four Seasons Private Jet, unindo a paixão pela série a viagens de tirar o fôlego.”

Inspirado pelo conceito de bem-estar presente na terceira temporada, a viagem permite que cada viajante personalize sua jornada, promovendo o equilíbrio de corpo, mente e espírito enquanto explora diferentes culturas e paisagens.

A Four Seasons Private Jet Experience proporciona uma viagem a bordo de um Airbus A321 customizado, com escalas em oito destinos. O valor por adulto em quarto duplo é de 188.000 dólares (1.092.449 reais).

Maui: destino do Four Seasons que serviu de cenário para a primeira temporada de White Lotus (Divulgação/Divulgação)

O World of Wellness levará 48 passageiros aos destinos de 7 a 26 de maio de 2026. A viagem parte de Singapura (1 noite) e segue para Koh Samui (3 noites), Maldivas (3 noites), Taormina (3 noites), Marraquexe (2 noites), Nevis (2 noites), Cidade do México (3 noites), finalizando em Maui (2 noites), com hospedagens nos hotéis e resorts da rede Four Seasons.

Entre os destaques, estão três noites no Four Seasons Resort Koh Samui, na Tailândia, cenário da terceira temporada de The White Lotus. As experiências incluem snorkel na companhia de um biólogo marinho, treinos de Muay Thai em um ringue com vista para o mar e a floresta, além de tratamentos de spa inspirados nas tradições tailandesas.

A parada em Taormina, na Sicília, cenário da segunda temporada, incluirá três noites no San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, com passeio de bicicleta por vinícolas ao redor do monte Etna, ioga matinal nos jardins e caminhadas por becos históricos e charmosas ruas de paralelepípedos que levam a descobertas gastronômicas.

A experiência começa com um jantar de boas-vindas em Singapura. Nas Maldivas, um ritual noturno de spa sob as estrelas aguarda os hóspedes, além de mergulho em recifes de corais e safáris de tartarugas. Em Marraquexe, um dia de imersão nas antigas medinas é seguido por um banho de hammam e tratamento com argila das Montanhas do Atlas.

Em Nevis, banhos nas fontes termais naturais renovam as energias, enquanto na Cidade do México, é possível participar de uma cerimônia indígena temazcal, voar em um balão ou brindar no renomado bar do hotel, o Fifty Mils.

A jornada termina onde a série The White Lotus começou, com duas noites de imersão no Four Seasons Resort Maui at Wailea, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de explorar a costa em uma canoa polinésia e relaxar com uma massagem lomi lomi.

Os viajantes se deslocarão em um jato particular personalizado que conta com 48 assentos artesanais em couro italiano, amplo espaço pessoal, um lounge e bar onde acontecem atividades interativas lideradas por especialistas em arte, bem-estar e gastronomia.