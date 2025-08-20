Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Esse país se tornou queridinho dos brasileiros para viagens de luxo

Desde o início de junho, a China isentou cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai da exigência de visto para estadias de até 30 dias

Xangai: uma das cidades mais tecnológicas do mundo. (Leandro Fonseca/Exame)

Xangai: uma das cidades mais tecnológicas do mundo. (Leandro Fonseca/Exame)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 05h50.

Desde o ano passado, a Air China retomou a rota que liga o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a Pequim, na China, com uma escala em Madri, na Espanha, sem a necessidade de descer do avião. A demanda pela rota foi tão alta que a companhia adicionou um quarto voo semanal neste terceiro trimestre do ano. Engana-se quem pensa que o público é formado apenas por chineses que vêm para o Brasil.

O voo também transporta brasileiros rumo à Ásia, especialmente turistas de luxo. Essa movimentação é percebida pelas mais de 2.300 agências de viagens associadas à Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional). "No roteiro internacional, a China tem chamado a atenção pela alta procura de brasileiros", afirma Ana Carolina Medeiros, presidente da entidade.

Além das Muralhas e de sua rica história milenar, os turistas brasileiros desejam conhecer a gastronomia, os spas, os grandes hotéis, os prédios mais altos do mundo e um país altamente tecnológico.

Na avaliação da presidente, grande parte dessa procura está relacionada ao mesmo motivo que fez o Japão se tornar um dos destinos preferidos dos brasileiros para turismo nos últimos anos: a isenção de visto para viagens de curta duração. Após a decisão, a terra do sol nascente registrou um aumento no número de turistas brasileiros de 50,6 mil em 2023 para 85,6 mil em 2024, um salto expressivo de 69%.

Desde o início de junho, a China isentou cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai da exigência de visto para estadias de até 30 dias. Esse movimento equiparou os países sul-americanos a países europeus e asiáticos, o que indica uma tendência de crescimento no fluxo turístico.

Destino interno preferido dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pelo booking.com, empresa do mesmo grupo do Kayak, apontou João Pessoa como a única cidade brasileira entre os destinos mais promissores para 2025. Outros levantamentos indicam também Maceió e Fortaleza como tendências, junto à capital paraibana, que se somam ao Rio de Janeiro, presença constante entre os destinos mais desejados do país.

Ana Carolina Medeiros concorda que o Nordeste brasileiro está em alta. Segundo ela, no segmento de luxo, há um roteiro chamado Rota das Emoções, que percorre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão e tem registrado aumento no número de turistas, muitos em busca de locais quase intocados, com vistas paradisíacas e passeios exclusivos, como os icônicos Lençóis Maranhenses.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que, no primeiro semestre, o fluxo de passageiros nos aeroportos maranhenses cresceu 9,27% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 983.258 embarques e desembarques. "Muitos turistas de luxo utilizam pistas menores com jatos particulares, uma prática que aumentou significativamente após a pandemia", diz Ana Carolina Medeiros.

  • Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo

    1/10 Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (ED1266_FOTOS9)

  • Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu

    2/10 Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu (ED1266_FOTOS10)

  • Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada

    3/10 Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (ED1266_FOTOS11)

  • Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia

    4/10 Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (ED1266_FOTOS12)

  • Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar

    5/10 Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar (ED1266_FOTOS13)

  • Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934

    6/10 Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (ED1266_FOTOS14)

  • Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração

    7/10 Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (ED1266_FOTOS15)

  • Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador

    8/10 Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador (ED1266_FOTOS16)

  • Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar

    9/10 Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar (ED1266_FOTOS17)

  • Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer

    10/10 Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer (ED1266_FOTOS18)

Acompanhe tudo sobre:dicas-de-viagemTurismoLuxo

Mais de Casual

H&M chega ao Brasil: tudo o que você precisa saber sobre a marca sueca

Festa com Alok apresenta o maior residencial spa da América Latina que será construído em Itajaí

Tiggo 7: o que saber antes de comprar um dos SUVs mais desejados da vez

Testamos: por que o Tiggo 8 pode ser a escolha certa para você?

Mais na Exame

Negócios

Sem gosto? Quase metade dos adultos dos EUA escolhe pratos infantis em restaurantes, diz pesquisa

Brasil

Opinião: Pacto pela primeira infância: investir em creches é construir o futuro do Brasil

Mundo

Justiça da Colômbia ordena libertação de Uribe enquanto decide sobre condenação

Um conteúdo Esfera Brasil

Crédito de ICMS: O que é e como a reforma tributária pode ajudar a reduzir fraudes