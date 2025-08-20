Esse país se tornou queridinho dos brasileiros para viagens de luxo

Desde o ano passado, a Air China retomou a rota que liga o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, a Pequim, na China, com uma escala em Madri, na Espanha, sem a necessidade de descer do avião. A demanda pela rota foi tão alta que a companhia adicionou um quarto voo semanal neste terceiro trimestre do ano. Engana-se quem pensa que o público é formado apenas por chineses que vêm para o Brasil.

O voo também transporta brasileiros rumo à Ásia, especialmente turistas de luxo. Essa movimentação é percebida pelas mais de 2.300 agências de viagens associadas à Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional). "No roteiro internacional, a China tem chamado a atenção pela alta procura de brasileiros", afirma Ana Carolina Medeiros, presidente da entidade.

Além das Muralhas e de sua rica história milenar, os turistas brasileiros desejam conhecer a gastronomia, os spas, os grandes hotéis, os prédios mais altos do mundo e um país altamente tecnológico.

Na avaliação da presidente, grande parte dessa procura está relacionada ao mesmo motivo que fez o Japão se tornar um dos destinos preferidos dos brasileiros para turismo nos últimos anos: a isenção de visto para viagens de curta duração. Após a decisão, a terra do sol nascente registrou um aumento no número de turistas brasileiros de 50,6 mil em 2023 para 85,6 mil em 2024, um salto expressivo de 69%.

Desde o início de junho, a China isentou cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai da exigência de visto para estadias de até 30 dias. Esse movimento equiparou os países sul-americanos a países europeus e asiáticos, o que indica uma tendência de crescimento no fluxo turístico.

Destino interno preferido dos brasileiros

Uma pesquisa realizada pelo booking.com, empresa do mesmo grupo do Kayak, apontou João Pessoa como a única cidade brasileira entre os destinos mais promissores para 2025. Outros levantamentos indicam também Maceió e Fortaleza como tendências, junto à capital paraibana, que se somam ao Rio de Janeiro, presença constante entre os destinos mais desejados do país.

Ana Carolina Medeiros concorda que o Nordeste brasileiro está em alta. Segundo ela, no segmento de luxo, há um roteiro chamado Rota das Emoções, que percorre os estados do Ceará, Piauí e Maranhão e tem registrado aumento no número de turistas, muitos em busca de locais quase intocados, com vistas paradisíacas e passeios exclusivos, como os icônicos Lençóis Maranhenses.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que, no primeiro semestre, o fluxo de passageiros nos aeroportos maranhenses cresceu 9,27% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando 983.258 embarques e desembarques. "Muitos turistas de luxo utilizam pistas menores com jatos particulares, uma prática que aumentou significativamente após a pandemia", diz Ana Carolina Medeiros.