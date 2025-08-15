China cria visto para atrair jovens talentos em ciência e tecnologia

O Conselho de Estado da China aprovou, nesta semana, mudanças no regulamento de entrada e saída de estrangeiros. A principal alteração foi a criação do visto K, destinado a jovens talentos estrangeiros nas áreas de ciência e tecnologia.

Para obtê-lo, o candidato precisa atender às condições estabelecidas pelo governo chinês e apresentar documentação que comprove suas qualificações. As novas regras entrarão em vigor em 1º de outubro de 2025.

Ampliada a isenção de visto para trânsito

Além da criação do visto K, a China também expandiu sua política de isenção de visto para trânsito. Desde 12 de junho de 2025, cidadãos de 55 países, incluindo Indonésia, Rússia e Reino Unido, podem permanecer na China sem visto por até 240 horas (dez dias), desde que estejam em trânsito para outro destino e utilizem um dos 60 portos designados em 24 províncias.

Durante esse período, é permitido realizar turismo, negócios e visitas familiares; no entanto, atividades como trabalho, estudos e jornalismo continuam exigindo visto específico.

Isenção de visto para cidadãos da América Latina

O governo chinês também concedeu isenção de visto por até 30 dias para cidadãos de cinco países da América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai. Essa isenção será válida entre 1º de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.