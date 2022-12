Dubai prepara "réveillon de ostentação" com festas e fogos no Burj Khalifa

O que não faltam são boas opções de destinos para o réveillon no Brasil – e CASUAL Exame separou nove hotéis de luxo para viajar neste fim de ano. Mas um destino também disputa para atrair quem prefere dar as boas-vindas a 2023 de passaporte carimbado: Dubai. E, como já é esperado, não falta luxo (e queima de fogos no prédio mais alto do mundo) à programação do emirado árabe.

Nesta edição da festa de réveillon do Atlantis, The Palm, que é realizada na ilha artificial em formato de palmeira, a principal atração será a cantora australiana Kylie Minogue. Ficou interessado? A noite de gala com tema “Uma Noite com as Estrelas” tem pacotes que partem de 5.900 Dirhams (cerca de 8.000 reais), mas é possível fazer upgrade por 10.000 reais para vista privilegiada do show.

Para quem preferir algo menos agitado, o restaurante Jun’s, em Downtown Dubai, criou dois menus inspirados na culinária americana-asiática, além de seleção de coquetéis feita especialmente para as celebrações. E não bastassem os atrativos da culinária assinada pelo chef Kelvin Cheung, o endereço ainda oferece a localização ideal para assistir às apresentações de pirotecnia no Burj Khalifa.

Também há a opção de reunir todas as festas (e até a recuperação para o dia seguinte) em um único lugar. Pelo menos essa é a proposta do hotel Nikki Beach Dubai, que organizou o jantar com queima de fogos, com ingresso que parte de 2.700 Dirhams – equivalente a 3.900 reais por pessoa –, e ainda oferece festas no Beach Club por 430 reais. E, no dia 1º, haverá um recovery brunch com DJ.

