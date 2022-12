Sem planos para o Réveillon? Confira 9 hotéis de luxo pelo Brasil que ainda têm vagas

Ainda que em clima de Copa do Mundo, faltam poucas semanas para o ano novo. Para quem ainda não se programou para o dia 31 de dezembro, ainda há tempo e hotéis disponíveis pelo país. No nordeste, é possível se hospedar em praias do Ceará, como na praia de Canoé, em Fortim ou então na praia do Preá. Já no Rio de Janeiro, o hotel Emiliano terá diversos shows durante a noite com vista privilegiada para a praia de Copacabana.

Jaguaríndia Village

Para os adeptos ao luxo em clima de slow travel e esportes náuticos, a Praia de Canoé, em Fortim, é o destino. Lá está o Jaguaríndia Village, hotel de padrão internacional com consultoria do chef estrela Michelin, Emmanuel Ruz. No hotel, o luxo é o espaço e o contato com a natureza. E lá você vai encontrar experiências que combinam yoga, spa, cozinha sensorial em meio a uma área de 50.000 m² de um belo jardim, e uma piscina de borda infinita, que parece fazer uma passarela a caminho do mar. O hotel cearense também conta com uma escola de kitesurf e seis quadras de beach tennis. No total são 30 acomodações, divididas em oito tipos, com opções para casal até uma família com 6 pessoas. No Natal, o pacote para casal com duas noites com café da manhã e ceia, no disputado Bangalô Oceano Piscina, de frente para o mar, tem valor de R$ 8.040. Já no Réveillon, o pacote com cinco noites com café da manhã tem valor de R$ 37.700. A festa da virada com música ao vivo, DJ, open bar, ceia completa e queima de fogos estão incluídos no pacote.

Serviço: R. Praia Canoé - Jaguaribe, Canto da Barra, Fortim - Ceará. Reservas pelo Tel./Whatsapp (88) 98145-0841 ou reservas@jaguarindiavillage.com. Site: http://www.jaguarindiavillage.com

BA’RA

A mais recente abertura de João Pessoa (PB), o hotel lifestyle da belíssima orla do Cabo Branco terá um réveillon inspirador para quem escolher a cidade nordestina para passar a virada do ano, com os pés na areia como deve ser. Tanto o hóspede como o público geral poderão escolher um dos dois espaços para comemorar, o Iocá – trattoria com nuances de terroir regional, que fica na parte térrea da propriedade – ou o gastrobar Orama, situado no rooftop do hotel, um dos mais disputados atualmente na cidade pela paisagem que se descortina. No primeiro restaurante a experiência contempla um menu de seis tempos. Já quem escolher apreciar a chegada de 2023 no gastrobar Orama – além da belíssima vista para o mar – terá como opção no menu também de seis tempos pratos. E durante a virada, em ambos os espaços, a chef Carol Panarotte preparou uma boa lista de belisquetes para acompanhar a seleção de espumante. O pacote de réveillon, com duas noites, café da manhã incluso sai a partir de R$ 13.300.

Serviço: Av Cabo Branco, 1148 – Cabo Branco – João Pessoa (PB). Reservas: http://www.barahotel.com.br e pelo e-mail reservas@barahotel.com.br. Tel.: (83) 3035-6801.

Vila Selvagem

No Ceará, na praia do Pontal de Maceió, um mar calmo com piscinas naturais oferece aos hóspedes do hotel de charme Vila Selvagem, uma experiência intimista e personalizada.De frente para o mar, o empreendimento está em uma área de 20.000 m² e tem 28 bangalôs e apartamentos modernos, bem arejados e rodeados por um belo jardim e duas piscinas. Sua estrutura ainda conta com um beach bar, dois bares internos, um restaurante com cozinha aberta e vista para o mar, e um spa com tratamentos exclusivos e salas de hamman e rassoul.

Há seis tipos de acomodações, mas quem opta pelo Bangalô Royal Oceano, de frente para o mar, tem a vantagem de ter um jardim privativo com espreguiçadeiras e uma charmosa varanda com rede. O pacote para casal no feriado de Natal, com quatro noites, incluindo café da manhã e ceia com vinho é de R$ 10.240. No réveillon, o pacote com sete noites com café da manhã tem valor de R$40.040,00, com direito a música ao vivo, queima de fogos e ceia com direito a drinks, entrada, prato principal, sobremesa e vinho francês.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Ceará. Reservas: reservas@vilaselvagem.com | Tel.: (88) 3413.2031 e (88) 99990-5555.

Casana

Ainda no Ceará, na praia do Preá, está o exclusivo hotel Casana. São apenas 7 bangalôs, cada um deles projetado para proporcionar uma excelente vista do mar. No hotel, o principal objetivo é garantir privacidade aos hóspedes e sensação de espaço, atrelando serviços personalizados em um projeto arquitetônico único, cercado por 10.000 m² de natureza preservada. Construído estrategicamente em uma zona de ventos constantes, oferece aos seus hóspedes uma escola de kite em parceria com Duetone, com instrutores bilíngues, aulas para iniciantes e assistência adequada para os experts no esporte. O hotel boutique conta ainda com academia e sala de massagem. As diárias começam em R$ 6.295, e incluem café da manhã, almoço e jantar com bebidas não alcoólicas e serviço de lavanderia.

Serviço: Av. Beira Mar, s/n - Caiçara, Cruz - CE, 62595-000. Telefone: (85) 2180-5076

Hotel Nacional

Encantador, charmoso e icônico, o Hotel Nacional já se solidificou como uma das principais opções de lazer e entretenimento do Rio de Janeiro. Projetado pelo genial Oscar Niemeyer, o empreendimento de 34 andares e 413 suítes oferecerá uma animada festa de réveillon para hóspedes e passantes tendo como plano de fundo a exuberante Orla de São Conrado, na Zona Sul da cidade. O evento será realizado no lobby e na área da piscina, com muita música, bebida e gastronomia de alto nível, além de uma programação toda especial para as crianças no Espaço Kids, que tem 200 metros quadrados e conta com uma série de atividades lúdicas. A grande atração da noite, claro, é a tradicional cascata de fogos em 360 graus no topo do hotel. O valor do ingresso é de R$ 1.200 por pessoa.

Serviço: Avenida Niemeyer, 769, São Conrado. Reservas pelo e-mail de contato: eventos3@wamhoteis.com.br. Crianças até 5 anos não pagam, crianças de 6 a 12 anos pagam 50%.

Hotel Laghetto Stilo Barra

A beira-mar, na belíssima Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o hotel minimalista com o padrão gaúcho de atendimento, terá um réveillon intimista para apenas 150 convidados em seu rooftop com vista mar e Pedra da Gávea. O hóspede e o público geral podem descer para a praia na hora da virada e curtir o momento pé na areia, e depois retornar para a cobertura. O hotel é um dos mais disputados da região e oferece uma experiência que contempla um menu completo para a ceia, assinada pelo chef do restaurante Stilo e sua gastronomia contemporânea e variada. E durante a festa, comidinhas e um serviço premium open bar, que inclui espumantes, serão servidos à vontade. A diária de réveillon com acesso a festa e café da manhã incluso, para um casal, custa a partir de R$5200 (o valor pode alterar sem aviso prévio).

Serviço: R. Marcelo Roberto, 65 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ) – Reservas: http://www.laghettohoteis.com.br/hotel/stilo-barra-rio e pelo email reservas@laghettobarrario.com.br. Tel.: (21) 3509-9000.

Sheraton Grand Rio Hotel & Resort

Situado entre a badalada Barra da Tijuca e a famosa praia de Ipanema, o resort extravagante e de serviço completo oferece amplas instalações de negócios em um ambiente tropical. O empreendimento é o único resort à beira-mar e com acesso direto à praia, com jardins exuberantes e paisagísticos que estão situados acima de uma praia de areias brancas, de frente para o mar e ladeados por montanhas imponentes. Reunindo luxo, conforto, pé na areia e segurança, o Réveillon New'23 terá vista para queima de fogos criando uma atmosfera única para tornar o ultimo dia do ano, com convidados dos quatro cantos do mundo, inesquecível. Um menu cinco estrelas, serviço open bar premium e line up incrível são alguns dos pontos fortes da noite, que só termina após o sol raiar. Diárias de hospedagem a partir de R$2397 (mínimo de 3 dias), e os ingressos da festa New'23 custam a partir de R$1140 por pessoa (sujeito a alteração de lote).

Serviço: Av. Niemeyer, 121, Leblon - Rio de Janeiro (RJ) – Reserva no http://www.new.rio.br/ e pelo tel.: 0800 703 1512

Hotel Emiliano Rio

Se é para celebrar a chegada de 2023 em grande estilo, e tendo como cenário a exuberante vista da Praia de Copacabana, então a festa da virada do Hotel Emiliano Rio é a melhor opção. Com vista para a 'Princesinha do Mar', de onde se pode ter o privilégio de acompanhar a mais tradicional queima de fogos do Rio de Janeiro, o evento é inspirado nos tempos áureos da boemia carioca, trazendo brasilidade, elegância e modernidade para comemorar a chegada do novo ano.

Os hóspedes e o público em geral poderão desfrutar uma festa regada à boa música e alto astral, com show do artista Pretinho da Serrinha, uma excelente roda de samba. Isso sem falar na apresentação da Portela. A abertura da noite de ano novo fica por conta da DJ Sô Lyma e o fechamento será com o renomado DJ Pachu. Os convidados vão assistir ao show e desfrutar dos fogos de Copacabana com alta gastronomia e serviço atencioso, com jantar no próprio lounge privado, assinado pelo Chef Camilo Vanazzi com open bar de whisky Johnnie Walker, gin Tanqueray, vodka Ketel One e Ketel One Botanical e cerveja Heineken, tudo a vontade durante a noite inteira. O valor do pacote de final de ano custam a partir de R$ 26.400, inclui hospedagem e festa.

Serviço: Av. Atlântica, 3804 - Copacabana, Rio de Janeiro - (RJ) – Reserva no http://www.emiliano.com.br/reveillon/ e pelo email reservas@rj.emiliano.com.br. Tel.: (21) 3503-6600.

Palácio Tangará

Embalado pela banda S.O.S e pelo DJ Gustavo Frigori, o Salão Cristal, maior salão de festas do hotel com terraços voltados para o parque, a festa de ano novo terá um buffet especial assinado pelo Chef Executivo Filipe Rizzato, com ilhas de frios, saladas, entradas, pratos principais e sobremesas, acompanhados de champagne Moët & Chandon.

O evento oferece todo bar incluso, com bebidas não alcoólicas, vinhos, destilados premium e craft cocktails. As reservas já estão disponíveis pelo valor de R$ 2.900 por pessoa (crianças de até cinco anos não pagam e crianças de seis a onze anos pagam R$1.450 cada).

Já para aqueles que procuram uma noite mais intimista, a sugestão é desfrutar uma ceia de Réveillon no premiado restaurante Tangará Jean-Georges, acompanhado da exclusiva champagne Ruinart, produzida pela casa mais antiga do mundo. O jantar já está disponível para reserva pelo valor de R$ 3.200 por pessoa (crianças de até cinco anos não pagam e crianças de seis a onze anos pagam R$1.600 cada). No valor está incluso, além da Champagne Ruinart, harmonização de vinhos, destilados premium e craft cocktails.

Serviço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo - SP. Reservas: (11) 4904-4001.

