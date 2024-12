6 dicas para aproveitar Fernando de Noronha em qualquer época do ano

Sinônimo de paisagens deslumbrantes, biodiversidade única e uma combinação entre passeios de aventuras e contemplação, Fernando de Noronha atrai visitantes que buscam diferentes estilos de férias. As melhores épocas para visitar a ilha dependem do intuito do viajante. Para quem busca águas tranquilas para mergulho, o ideal é visitar a ilha de março a julho. A visita à ilha para a prática do surfe é recomendada de dezembro a março, principalmente em janeiro e fevereiro, quando o swell é maior. Já em setembro a outubro o mar está calmo, com aparecimento de piscinas naturais.

Um ponto importante ao desembarcar na ilha é a compra de ingressos para acessar as áreas administradas pelo ICMBio. O ingresso, válido para o Parque Nacional Marinho, pode ser adquirido online ou presencialmente e garante acesso a trilhas, praias protegidas como a Baía dos Porcos e a Praia do Sancho, eleita uma das mais belas do mundo. Além disso, para realizar trilhas específicas, é necessário fazer reservas antecipadas, devido ao controle de visitantes imposto para preservar o ecossistema local. Confira algumas das experiências imperdíveis para quem visita o destino.

Ilha Tour: um panorama completo de Noronha

Para começar a visita a Fernando de Noronha, o Ilha Tour é a opção ideal. A bordo de uma caminhonete, é possível conhecer 80% da ilha em um dia de passeio com paradas em locais estratégicos para admirar os principais pontos turísticos e aprender mais sobre a história e a preservação do arquipélago. É necessário ter em mãos o ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

Mergulho no naufrágio da Praia do Porto

O local de onde saem barcos para passeios e aonde chegam navios carregados de mantimentos para a ilha, também é uma das praias com maior diversidade marinha avistável. Por lá, é possível avistar o naufrágio na praia do Porto, tanto mergulhando, quanto de snorkeling. Com uma profundidade que varia de 6 a 12 metros, o local abriga um navio que afundou no século 19. Com águas claras e a possibilidade de observar diversos tipos de peixes, arraias e até tubarões.

Baía dos Porcos

A Baía dos Porcos é uma das praias preferidas dos locais. Porém, é essencial ficar atento à maré, pois o acesso à praia é possível apenas durante a maré baixa. Com águas cristalinas e protegidas por rochas, durante a maré baixa surgem piscinas naturais, muitos peixes coloridos e arraias. O acesso é feito por uma curta caminhada na ponta esquerda da praia Cacimba do Padre. É necessário ter em mãos o ingresso para o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

Canoa Havaiana

A canoa havaiana é uma das atividades mais impressionantes em Fernando de Noronha. Com duas opções de horários de passeio, ao nascer do sol e ao pôr-do-sol, a embarcação com grande influência da cultura polinésia parte da praia do porto para o alto mar. A atividade permite o avistamento da fauna marinha de perto, como golfinhos e tartarugas, que frequentemente aparecem pelo caminho.

Golfinhos roteadores no arquipélago de Fernando de Noronha (Reprodução/Street View/Reprodução)

Através da ferramenta Wallet, uma carteira virtual no site Booking.com, é possível agendar passeios como a canoa havaiana e ilha tour, além de táxis, aluguel de carros e hospedagens em hotéis. Além desta ferramenta, o programa Genius oferece benefícios para viajantes frequentes, como descontos especiais, upgrades gratuitos de quarto e check-ins antecipados ou checkouts tardios em mais de 390 mil acomodações participantes no mundo.

Apenas com o cadastro no site já são desbloqueados descontos de 10% em acomodações e descontos de 10% em aluguel de carros. Esses benefícios aumentam à medida que o cliente progride pelos três níveis do programa.

Trilha do Piquinho

Saindo do mar e calçando tênis para trilhas, é possível avistar grande parte da ilha do alto do Morro do Piquinho, o ponto mais alto de Fernando de Noronha. O caminho, através da Trilha do Piquinho é íngreme e repleto de pedras, exige esforço físico médio, mas recompensa os com uma vista panorâmica de toda a ilha, incluindo a Baía dos Golfinhos e o famoso Pico do Morro do Forte. Não é necessário guia para esta trilha, no entanto, é recomendado contratar um guia para trilhas ao nascer e ao pôr-do-sol.

Benedita Noronha

Benedita: chef Dario Costa apresenta o “Méqui” Fish (Divulgação/Divulgação)

Após um dia na praia, nada melhor do que apreciar a gastronomia local, e o restaurante Benedita Noronha é uma das ótimas sugestões da ilha. Localizado na Vila dos Remédios, o restaurante comandado pelo chef Dario Costa oferece pratos voltados ao mar. As sugestões de entrada são o “Méqui” Fish com maionese de wasabi e tempurá de peixe entre um pão fofinho de tapioca (108 reais a dupla), e as croquetes (78 reais), bolinhos de peixe confitado com maionese de maracujá. Para os pratos principais, as sugestões são o Tuna Wellington (188 reais), uma peça de atum malpassado envolto em creme de cogumelos, folhas verdes e massa folhada, acompanha purê de couve-flor e molho de catuaba e o peixe com banana recheado com farofa de banana (182 reais para 1 pessoa e 298 reais para 2 pessoas), com “escamas” de lâminas de banana, assado no forno a lenha. Acompanha molho de vinho branco e arroz de coco.

Rua de São Miguel 180, Fernando de Noronha

*a jornalista viajou a convite do Booking.com