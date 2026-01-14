Mundo

Trump impõe tarifa de 25% sobre a importação de chips de computação avançados

Medida foi tomada pelo presidente americano com a justificativa de preocupação com a "segurança nacional" e impulso à produção dos EUA

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19h16.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma proclamação que impõe tarifa de 25% sobre a importação de alguns chips de computação avançados. A ação afeta a compra dos chips H200, da Nvidia, e o AMD MI325X.

De acordo com o documento divulgado pela Casa Branca, a medida foi tomada diante das preocupações de Trump com a "segurança nacional, em relação às importações de semicondutores, equipamentos de fabricação de semicondutores e seus produtos derivados".

"O Presidente também impôs uma tarifa de 25% sobre certos chips de computação avançada, como o NVIDIA H200 e o AMD MI325X. Essa tarifa não se aplicará a chips importados para apoiar a expansão da cadeia de suprimentos de tecnologia dos EUA e o fortalecimento da capacidade de fabricação nacional de derivados de semicondutores", detalha a nota.

Segundo o governo americano, Trump instruiu o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, a negociarem novos acordos, ou a continuarem quaisquer negociações de acordos em andamento.

Por outro lado, o governo dos EUA pode aplicar taxações maiores sobre semicondutores e derivados. Mas, ainda não há previsão para a realização dessa ordem.

"Em um futuro próximo, o presidente Trump poderá impor tarifas mais amplas sobre as importações de semicondutores e seus derivados, bem como um programa de compensação tarifária para incentivar a produção nacional, conforme anunciado anteriormente".

'Ameaça à segurança nacional'

O documento também afirma que o propósito do presidente Donald Trump é restaurar dar impulso à produção dos EUA em semicondutores e produtos derivados e que enxerga esse movimento como uma das prioridades para a "segurança econômica e nacional".

"As quantidades atuais de importações de semicondutores ameaçam prejudicar a segurança nacional", diz o texto assinado por Trump. "A capacidade dos Estados Unidos de produzir semicondutores, certos equipamentos para fabricação de semicondutores, como ferramentas avançadas de litografia e gravação, e seus produtos derivados é insuficiente para atender à demanda interna. Isso levou os Estados Unidos a dependerem de fontes estrangeiras para atender à demanda interna.

