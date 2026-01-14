Petróleo chega a cair quase 3% após Trump baixar tom contra o Irã

Os preços do petróleo chegaram a cair quase 3% nos negócios do after market após declarações do presidente Donald Trump sinalizarem que uma ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã pode não ocorrer. O mercado reagiu rapidamente, com uma leitura de que o risco geopolítico imediato diminuiu.

O petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, caiu 95 centavos, ou 1,55%, para US$ 60,20 o barril por volta das 18h17 (horário de Brasília). Já o Brent, referência global, recuou 93 centavos, ou 1,42%, para US$ 64,54. Os preços haviam fechado em alta nos negócios desta quarta-feira, avançando mais de 1%, e dando impulso às ações de petrolíferas.

Em conversa com jornalistas no Salão Oval, Trump afirmou que foi informado de que as execuções no Irã estariam sendo interrompidas. “Fomos informados de que as mortes no Irã estão parando. Pararam. Estão parando e não há plano para execuções”, disse. O presidente havia ameaçado adotar “ações muito fortes” caso o governo iraniano executasse manifestantes.

Questionado diretamente sobre a possibilidade de ação militar, Trump afirmou que os EUA acompanham a situação. “Vamos observar e ver qual é o processo”, disse. “Recebemos uma declaração muito positiva de pessoas que sabem o que está acontecendo. Falava-se que muitas execuções ocorreriam hoje. Fomos informados de que não houve execuções. Espero que seja verdade.”

A população do Irã enfrenta uma repressão das forças de segurança do país após grandes protestos, com relatos de centenas de mortos. O governo também cortou o acesso à internet, o que dificulta a verificação independente da situação no país.

Como integrante da OPEP e produtor relevante de petróleo, o Irã permanece no radar dos investidores. Operadores monitoram se a instabilidade social pode afetar a oferta global — um fator que costuma sustentar prêmios de risco nos preços. As falas de Trump, porém, reduziram temporariamente essa percepção, pressionando as cotações no curto prazo.