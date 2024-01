Praia de Fernando de Noronha é eleita a melhor do mundo; veja a lista

A Praia do Sancho, em Fernando de Noronha, foi eleita a melhor do mundo pelo Travellers’ Choice 2023, da plataforma TripAvisor, e divulgado nesta quarta. É a sétima vez que o destino recebe o título e desbancou praias do Caribe e da Ásia. Ipanema, no Rio de Janeiro, é outra brasileira na lista, em 19º lugar.

A avaliação levou em conta opiniões e experiências positivas dos viajantes nos últimos 12 meses. A praia brasileira recebeu a nota cinco, a máxima da escala, com 8.773 avaliações. Menos de 1% dos 8 milhões de perfis do Tripadvisor recebem o prêmio

Assim como todo o arquipélago, o acesso à Praia do Sancho é controlado. É necessário comprar um ingresso que tem validade de dez dias e dá direito de visitar outras 13 atrações. Para estrangeiros, o valor é de R$ 358, e brasileiros pagam metade, R$ 179.

O acesso à praia é feito por meio de uma escada de marinheiro com intervalos definidos para subida e descida, e fica aberta aos turistas das 8h às 18h. Em dias de grande movimento pode haver longas filas no período da manhã, sendo que à tarde o movimento costuma ser menor.

As 25 melhores praias do mundo

1 - Praia do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil

2 - Eagle Beach - Palm/Eagle Beach, Aruba

3 - Cable Beach - Broome, Austrália

4 - Reynisfjara Beach - Vik, Islândia

5 - Grace Bay Beach - Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

6 - Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal

7 - Radhanagar Beach - Ilha de Havelock, Índia

8 - Isola dei Conigli - Lampedusa, Itália

9 - Varadero Beach - Varadero, Cuba

10 - Ka'anapali Beach - Lahaina, Maui, Havaí

11 - Siesta Beach - Siesta Key, Flórida

12 - Driftwood Beach - Jekyll Island, Golden Isles of Georgia, Geórgia

13 - Manly Beach - Sydney, Austrália

14 - Seven Mile Beach - Seven Mile Beach, Ilhas Cayman

15 - La Concha Beach - Donostia-San Sebastián, Espanha

16 - Kelingking Beach - Nusa Penida, Indonésia

17 - Playa de Muro Beach - Maiorca, Espanha

18 - Playa Manuel Antonio - Parque Nacional Manuel Antonio, Costa Rica

19 - Praia de Ipanema - Rio de Janeiro, Brasil

20 - Nungwi Beach - Zanzibar, Tanzânia

21 - Falassarna Beach - Creta, Grécia

22 - Nissi Beach - Ayia Napa, Chipre

23 - Playa Norte - Isla Mujeres, México

24 - Magens Bay - St. Thomas, Ilhas Virgens Americanas

25 - Balos Lagoon - Creta, Grécia