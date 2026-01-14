A academia australiana que pretende inaugurar mil unidades no Brasil

A F45 Training, rede australiana de estúdios fitness presente em mais de 70 países, escolheu o Brasil para iniciar sua expansão na América do Sul com unidades inaugurais no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e outra em São Paulo, em Moema. O projeto é liderado por Alex Pedron, presidente da operação brasileira e executivo que conheceu a marca primeiramente como aluno — e diz que foi essa vivência que o convenceu a trazer o modelo ao país.

“Eu estava cansado do modelo de treino em academia e não encontrava uma motivação para ir”, afirma Pedron. O executivo conta que foi “fisgado pelo Instagram” para uma aula experimental, em Orlando, e saiu com a impressão de ter encontrado algo diferente. “Eles cuidam das pessoas. Quando você entra em uma F45, você não sai a mesma pessoa. Senti na pele”, diz. Os treinos de 45 minutos variam diariamente, com mais de 5.000 exercícios e mais de 100 programas diferentes, fazendo com que as aulas sejam sempre novas.

A experiência, marcada por consistência de resultados e senso de comunidade, levou o executivo a estudar o negócio e, depois, a se tornar sócio do estúdio em que treinava nos Estados Unidos.

Fundada na Austrália em 2011 por Adam Gilchrist e Rob Deutsch, a F45 desenvolveu um modelo de treinos funcionais guiados, combinando HIIT, força, resistência e cárdio em sessões de aproximadamente 45 minutos — origem do nome “fitness 45”.

Hoje, são mais de 3.200 unidades no mundo, com forte presença nos Estados Unidos, onde há mais de 800 estúdios em operação. A marca também reforça seu alcance com embaixadores globais e sócios como Mark Wahlberg e David Beckham, além de atletas ligados à proposta de performance, disciplina e estilo de vida ativo.

No Brasil, Pedron diz que a entrada demorou por um motivo prático: o custo de importar equipamentos. “É uma marca de fora, os materiais são customizados e importados, o que acabou impactando no custo”, afirma. Segundo ele, a virada aconteceu quando apresentou uma solução para verticalizar a importação dos insumos dos Estados Unidos e da China.

Com atuação de três décadas em comércio exterior e uma trade company com operações em diferentes países, Pedron afirma ter conseguido eliminar intermediários e deixar o investimento competitivo para os franqueados.

“Consigo viabilizar a importação dos aparelhos e chegar em um valor realmente competitivo, foi um dos objetivos que fez com que eu investisse no negócio”, diz. A proposta avançou a ponto de ele receber o convite para ser master franqueado do Brasil e da América do Sul.

Treinos de A a Z

O formato, segundo a empresa, se diferencia de academias tradicionais por priorizar eficiência, engajamento e resultados com treinos totalmente guiados e tecnologia aplicada à experiência do aluno. “Você entra ali e resolve uma tarefa do seu dia em 45 minutos”. As aulas são em grupo, com capacidade que varia conforme o circuito com 32 a 54 alunos por aula marcada, podendo chegar a mais em alguns treinos. Entre uma sessão e outra, há intervalo de 15 minutos para reorganização do estúdio.

A rede também aposta no senso de comunidade como pilar do modelo — inclusive no desenho do espaço e na ausência de espelhos. “A F45 nunca aderiu ao uso de espelhos para tirar essa questão de vaidade”, diz. O tatame tem entre 150 metros quadrados e 180 metros quadrados para manter os alunos próximos e favorecer conexão, e os professores são treinados para adaptar exercícios conforme limitações e lesões.

Os planos custam a partir de 199 reais e podem chegar até 249 reais conforme a quantidade de aulas semanais. Há ainda um benefício atrelado ao plano anual chamado “Passport”, com 10 aulas durante um mês em qualquer unidade da rede no mundo.

Ainda em fase de inauguração da primeira unidade, Alex já vislumbra os próximos cinco anos da marca no país, com a projeção de mais de mil unidades. Para a América do Sul, a projeção citada é de 1.400 unidades. No curto prazo, o executivo diz haver negociações para avançar rapidamente em Rio e São Paulo com pelo menos 80 unidades até o final do ano em São Paulo e no Rio de Janeiro.