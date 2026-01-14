Supermercados do Espírito Santo fecham aos domingos a partir de março; entenda a medida

A partir de março, os supermercados do Espírito Santo passarão a fechar as portas aos domingos.

A decisão, segundo Hélio Schneider, superintendente da Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), foi motivada por uma questão de custo operacional.

“Estamos preocupados com os custos operacionais, já que não temos condições de repassar esses aumentos ao consumidor.”

A experiência dos capixabas ficarem sem mercado aos domingos está prevista para durar até novembro deste ano. Mais de 600 estabelecimentos (que são focados na comercialização de alimentos) irão seguir a nova medida do estado. Os shoppings seguirão abertos aos domingos.

A avaliação dessa medida será realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários.

Se os resultados da medida forem positivos, Schneider acredita que a próxima tendência será a mudança de escala de trabalho.

“Hoje a escala de trabalho nos supermercados costuma ser 6x1, mas já existe uma expectativa de mudar o regime de trabalho para o 5x2”.