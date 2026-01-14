Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Supermercados do Espírito Santo fecham aos domingos a partir de março; entenda a medida

Decisão envolve mais de 600 supermercados no estado. Shoppings não serão afetados

A partir de março, os supermercados do Espírito Santo passarão a fechar as portas aos domingos (UCG / Colaborador/Getty Images)

A partir de março, os supermercados do Espírito Santo passarão a fechar as portas aos domingos (UCG / Colaborador/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 19h12.

Tudo sobreSupermercados
Saiba mais

A partir de março, os supermercados do Espírito Santo passarão a fechar as portas aos domingos.

A decisão, segundo Hélio Schneider, superintendente da Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), foi motivada por uma questão de custo operacional.

“Estamos preocupados com os custos operacionais, já que não temos condições de repassar esses aumentos ao consumidor.”

A experiência dos capixabas ficarem sem mercado aos domingos está prevista para durar até novembro deste ano. Mais de 600 estabelecimentos (que são focados na comercialização de alimentos) irão seguir a nova medida do estado. Os shoppings seguirão abertos aos domingos.

A avaliação dessa medida será realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários.

Se os resultados da medida forem positivos, Schneider acredita que a próxima tendência será a mudança de escala de trabalho.

“Hoje a escala de trabalho nos supermercados costuma ser 6x1, mas já existe uma expectativa de mudar o regime de trabalho para o 5x2”.

Acompanhe tudo sobre:SupermercadosEspírito SantoEscala de trabalho

Mais de Negócios

NRF 2026: os temas que devem guiar o varejo, por Alejandro Vázquez, da Nuvemshop

Cinco lições dos fundadores que construíram unicórnios sem investidores

A gaúcha por trás da plataforma que conecta profissionais negros ao mercado de trabalho

No varejo de 2026, a loja física comprova a marca

Mais na Exame

Negócios

NRF 2026: os temas que devem guiar o varejo, por Alejandro Vázquez, da Nuvemshop

Pop

BBB 26: Breno e Sarah desistem da 'Prova do Líder'; veja quem restou

Mercados

Petróleo chega a cair quase 3% após Trump baixar tom contra o Irã

Mercado Imobiliário

Cury bate recorde de geração de caixa e diminui lançamentos no 4º tri