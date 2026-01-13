Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Além de 'Wicked' e 'Hamilton': 6 shows da Broadway para assistir em 2026

"Stranger Things", "Buena Vista Social Club" e "Death Becomes Her" estão entre os destaques do ano

Broadway 2026: o que assistir em Nova York (Matthew Murphy )

Broadway 2026: o que assistir em Nova York (Matthew Murphy )

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 15h30.

Última atualização em 13 de janeiro de 2026 às 15h33.

Tudo sobreTeatro
Saiba mais

Símbolo do teatro mundial, a Broadway retorna com os clássicos musicais em 2026. Mas além dos espetáculos já reconhecidos, como Wicked e Hamilton, os 41 teatros profissionais de Manhattan recebem também novas montagens de peças históricas e produções inéditas neste ano.

Uma delas é Stranger Things: The First Show, escrita por Kare Trefry, que explora a origem de Henry Creel (Vecna) — grande vilão da série da Netflix. Outra é a clássica história de Willy Loman em Death of a Salesman, de Arthur Miller, que retorna à Broadway em uma nova montagem dirigida por Joe Mantello.

Os primeiros dois meses do ano também marcam a última oportunidade para assistir a nova montagem de Mamma Mia!com Christine Sherrill (Donna) e Amy Weaver (Sophie).

Abaixo, selecionamos seis produções que vão bombar na Broadway neste ano. Confira:

Stranger Things: The First Shadow

Antes de o mundo virar de cabeça para baixo, Hawkins era apenas uma cidade comum. Em 1959, Jim Hopper, Joyce Maldonado e Bob Newby enfrentavam dilemas típicos da juventude — até a chegada do misterioso Henry Creel. Com direção de Stephen Daldry (The Crown) e efeitos especiais de tirar o fôlego, a peça mergulha no passado do universo de Stranger Things e promete uma experiência imersiva mesmo para quem nunca viu a série.

A peça fica em cartaz até setembro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 64,83.

Buena Vista Social Club

Inspirado no álbum homônimo vencedor do Grammy, este musical transporta o público para o coração de Havana, com sua música contagiante e danças eletrizantes. A história acompanha uma mulher que redescobre a vida por meio da música e dos ritmos que marcaram gerações. O espetáculo celebra os sonhos, os recomeços e os laços criados pela arte — tudo com uma banda ao vivo e artistas do mundo todo.

A peça fica em cartaz até setembro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 64,29.

Mamma Mia!

De volta à Broadway por tempo limitado, o musical com canções do ABBA continua sendo um dos maiores sucessos do teatro. A trama acompanha Sophie, que tenta descobrir quem é seu pai na véspera do casamento — e acaba reencontrando o passado de sua mãe, Donna. Com hits como “Dancing Queen” e “Take a Chance on Me”, é o tipo de espetáculo que faz o público cantar e dançar junto. Corre: a peça fica em cartaz até fevereiro.

A peça fica em cartaz até o dia 1º de fevereiro e tem ingressos a partir de US$ 192,86.

Death of a Salesman

Um clássico de Arthur Miller retorna à Broadway em uma nova montagem dirigida por Joe Mantello. Com Nathan Lane e Laurie Metcalf nos papéis principais, a peça revisita o drama de Willy Loman, vendedor que enfrenta o colapso de seus sonhos em uma sociedade movida por consumo e aparência. A nova versão incorpora elementos inéditos dos primeiros rascunhos de Miller, oferecendo uma leitura contemporânea e emocionante da peça.

A peça fica em cartaz até junho de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 61,03.

Death Becomes Her

Baseada no filme de 1992, a comédia musical conta a história de Madeline Ashton e Helen Sharp — duas rivais que descobrem a fonte da juventude... com efeitos colaterais mortais. Glamour, magia e humor ácido dão o tom dessa sátira estrelada por Megan Hilty, Jennifer Simard e Michelle Williams. A direção é de Christopher Gattelli, vencedor do Tony, e o musical promete gargalhadas eternas (literalmente).

A peça fica em cartaz até outubro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 63,74.

Moulin Rouge! The Musical

Um dos musicais mais visuais da atualidade, “Moulin Rouge!” mistura pop, romance e cenários luxuosos para contar a história de um amor proibido em Paris. Baseado no filme de Baz Luhrmann, o espetáculo é uma explosão sensorial que celebra a beleza, a liberdade e a paixão — com mash-ups musicais que vão de Elton John a Lady Gaga. Prepare-se para o espetáculo dos espetáculos.

A peça fica em cartaz até abril de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 68,36.

Primeira vez na Broadway?

Para quem vai assistir a um espetáculo pela primeira vez, vale saber: a Broadway é uma região, e não um só teatro. São, ao todo, 41 casas profissionais para assistir aos musicais na ilha de Manhattan — então, vale a pena pesquisar o endereço antes de comprar o ingresso.

Outra dica é preparar o bolso: os tickets variam entre US$ 70 e US$ 120 — o que pode sair salgado, levando o câmbio em consideração. As sessões ocorrem geralmente de terça a domingo, com apresentações à noite e matinês aos fins de semana. Chegar com 30 minutos de antecedência é ideal para curtir sem pressa e sem contratempos.

A melhor forma de garantir seu ingresso é com antecedência, pelos sites oficiais ou aplicativos.

Acompanhe tudo sobre:Peças de teatroTeatroNova YorkCultura

Mais de Casual

Time que eliminou PSG é de bilionário dono de Louis Vuitton e bistrô histórico

Exclusivo: irmã mais nova da Zara terá loja no Brasil; conheça

Riachuelo e Triya reinventam estampas para o verão

Tânia Maria: fenômeno de 'O Agente Secreto' a caminho do Oscar

Mais na Exame

Brasil

Rio de Janeiro registra nove das 10 maiores temperaturas com máxima de 41°C

Mercado Imobiliário

Atualizar o valor do imóvel te livra de um imposto no futuro; vale a pena?

Pop

Cartola BBB: tudo o que você precisa saber sobre o fantasy game

Casual

Time que eliminou PSG é de bilionário dono de Louis Vuitton e bistrô histórico