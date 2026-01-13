Além de 'Wicked' e 'Hamilton': 6 shows da Broadway para assistir em 2026

Símbolo do teatro mundial, a Broadway retorna com os clássicos musicais em 2026. Mas além dos espetáculos já reconhecidos, como Wicked e Hamilton, os 41 teatros profissionais de Manhattan recebem também novas montagens de peças históricas e produções inéditas neste ano.

Uma delas é Stranger Things: The First Show, escrita por Kare Trefry, que explora a origem de Henry Creel (Vecna) — grande vilão da série da Netflix. Outra é a clássica história de Willy Loman em Death of a Salesman, de Arthur Miller, que retorna à Broadway em uma nova montagem dirigida por Joe Mantello.

Os primeiros dois meses do ano também marcam a última oportunidade para assistir a nova montagem de Mamma Mia!, com Christine Sherrill (Donna) e Amy Weaver (Sophie).

Abaixo, selecionamos seis produções que vão bombar na Broadway neste ano. Confira:

Stranger Things: The First Shadow

Antes de o mundo virar de cabeça para baixo, Hawkins era apenas uma cidade comum. Em 1959, Jim Hopper, Joyce Maldonado e Bob Newby enfrentavam dilemas típicos da juventude — até a chegada do misterioso Henry Creel. Com direção de Stephen Daldry (The Crown) e efeitos especiais de tirar o fôlego, a peça mergulha no passado do universo de Stranger Things e promete uma experiência imersiva mesmo para quem nunca viu a série.

A peça fica em cartaz até setembro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 64,83.

Buena Vista Social Club

Inspirado no álbum homônimo vencedor do Grammy, este musical transporta o público para o coração de Havana, com sua música contagiante e danças eletrizantes. A história acompanha uma mulher que redescobre a vida por meio da música e dos ritmos que marcaram gerações. O espetáculo celebra os sonhos, os recomeços e os laços criados pela arte — tudo com uma banda ao vivo e artistas do mundo todo.

A peça fica em cartaz até setembro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 64,29.

Mamma Mia!

De volta à Broadway por tempo limitado, o musical com canções do ABBA continua sendo um dos maiores sucessos do teatro. A trama acompanha Sophie, que tenta descobrir quem é seu pai na véspera do casamento — e acaba reencontrando o passado de sua mãe, Donna. Com hits como “Dancing Queen” e “Take a Chance on Me”, é o tipo de espetáculo que faz o público cantar e dançar junto. Corre: a peça fica em cartaz até fevereiro.

A peça fica em cartaz até o dia 1º de fevereiro e tem ingressos a partir de US$ 192,86.

Death of a Salesman

Um clássico de Arthur Miller retorna à Broadway em uma nova montagem dirigida por Joe Mantello. Com Nathan Lane e Laurie Metcalf nos papéis principais, a peça revisita o drama de Willy Loman, vendedor que enfrenta o colapso de seus sonhos em uma sociedade movida por consumo e aparência. A nova versão incorpora elementos inéditos dos primeiros rascunhos de Miller, oferecendo uma leitura contemporânea e emocionante da peça.

A peça fica em cartaz até junho de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 61,03.

Death Becomes Her

Baseada no filme de 1992, a comédia musical conta a história de Madeline Ashton e Helen Sharp — duas rivais que descobrem a fonte da juventude... com efeitos colaterais mortais. Glamour, magia e humor ácido dão o tom dessa sátira estrelada por Megan Hilty, Jennifer Simard e Michelle Williams. A direção é de Christopher Gattelli, vencedor do Tony, e o musical promete gargalhadas eternas (literalmente).

A peça fica em cartaz até outubro de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 63,74.

Moulin Rouge! The Musical

Um dos musicais mais visuais da atualidade, “Moulin Rouge!” mistura pop, romance e cenários luxuosos para contar a história de um amor proibido em Paris. Baseado no filme de Baz Luhrmann, o espetáculo é uma explosão sensorial que celebra a beleza, a liberdade e a paixão — com mash-ups musicais que vão de Elton John a Lady Gaga. Prepare-se para o espetáculo dos espetáculos.

A peça fica em cartaz até abril de 2026 e tem ingressos a partir de US$ 68,36.

Primeira vez na Broadway?

Para quem vai assistir a um espetáculo pela primeira vez, vale saber: a Broadway é uma região, e não um só teatro. São, ao todo, 41 casas profissionais para assistir aos musicais na ilha de Manhattan — então, vale a pena pesquisar o endereço antes de comprar o ingresso.

Outra dica é preparar o bolso: os tickets variam entre US$ 70 e US$ 120 — o que pode sair salgado, levando o câmbio em consideração. As sessões ocorrem geralmente de terça a domingo, com apresentações à noite e matinês aos fins de semana. Chegar com 30 minutos de antecedência é ideal para curtir sem pressa e sem contratempos.

A melhor forma de garantir seu ingresso é com antecedência, pelos sites oficiais ou aplicativos.