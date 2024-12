Turistas chegam ao Rio e rodoviária e aeroporto batem recordes de movimentação de final de ano

Com o fim do ano, chegaram também mais turistas que aumentaram o número de viagens no Rio. O fluxo de pessoas na Rodoviária Novo Rio e no Aeroporto Internacional Tom Jobim, RIOgaleão, promete bater recorde de movimentação neste mês de dezembro a janeiro.

O setor rodoviário teve um movimento mais intenso em relação aos anos anteriores. A Rodoviária do Rio deve movimentar 700 mil pessoas até o dia 2 de janeiro, só nesta sexta e no próximo sábado mais de 103 mil passageiros embarcaram e desembarcaram pelo terminal — aumento de quase 4% em comparação a 2023. A maioria dos visitantes vem de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília, segundo a assessoria da rodoviária.

Até o momento, 695.270 passagens já foram vendidas entre os dias 19 de dezembro a 2 de janeiro. Destas, 445 mil são regulares e 250.270 são vendas extras na Novo Rio. Ainda há previsão da venda de mais de 23 mil passagens até o dia 2.

Aos que ainda não compraram suas passagens, a recomendação é tentar adquirir com o máximo de antecedência, já que, mesmo com horários extras, a procura por destinos mais procurados tende a esgotar.

RIOgaleão

Já no Aeroporto Internacional Tom Jobim teve alta com recorde de assentos internacionais. A estimativa é movimentar 5,2 milhões de passageiros de 15 de dezembro a 31 de março, tempo da alta temporada, um crescimento de 27% em relação ao mesmo período no ano passado.

Segundo a concessionária, o ano de 2024 será encerrado com o melhor dezembro histórico do aeroporto, em oferta internacional, com cerca de 620 mil assentos. Na virada do ano, a previsão é que janeiro de 2025 registre a maior oferta internacional da história do Rio de Janeiro: cerca de 757 mil assentos ofertados.

Nos voos domésticos, os principais destinos da alta temporada são: São Paulo, Recife e Salvador, respectivamente. Já nos voos internacionais, os favoritos são: Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Lisboa (Portugal). Nesta alta temporada, os novos destinos são Dallas (internacional); São Luiz e São José dos Campos (domésticos).

— O RIOgaleão está preparado para receber o grande fluxo de passageiros desta alta temporada com recorde de disponibilidade de assentos internacionais. Todas as áreas do aeroporto estão empenhadas para garantir a melhor experiência dos passageiros, mantendo a segurança operacional e o alto nível de serviço do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que é a principal porta de entrada de turistas na cidade — diz Carolina Lugão, gerente de Terminal do RIOgaleão.

Entre os dias 20 de dezembro a 2 de janeiro, a movimentação esperada é de 600 mil passageiros, 13% mais do que no ano anterior. Sendo 2.549 dentro do país e 1.187 internacionais.

São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte são os principais destinos domésticos deste fim de ano, enquanto Buenos Aires, Santiago, Paris, Miami e Lisboa estão entre as cidades preferidas dos viajantes internacionais.

Como um todo, o mês de dezembro de 2024 terá 39% mais de passageiros e 36% mais de voos que o mesmo mês de 2023. O RIOgaleão espera fechar o ano de 2024 com uma movimentação de cerca de 14,6 milhões de passageiros, um crescimento de quase 85% em relação ao ano passado.