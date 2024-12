Crudos e fritos: as tendências gastronômicas para o verão

Os crudos são mais do que fatias finas de peixes recém-pescados. Servidos com diferentes acompanhamentos, os pescados ganham complementos nos sabores. No restaurante Cais, os peixes e frutos do mar são os destaques. Na opção banquete, uma espécie de menu degustação para ser compartilhado por todos na mesa (349 reais), o crudo é feito com o peixe do dia, que pode ser carapau, olhete, buri ou peixes azuis, e é acompanhado com a charcutaria do dia, como lardo ou speck, maionese de alecrim, carpaccio de tomate e minialcaparras. Já no Aiô, os chefs Caio Yokota e Victor Valadão apresentam suas referências de Taiwan com sua versão de crudo feita com peixe do dia, que varia entre olho-de-boi ou atum, molho ponzu Taiwan, la you dourado (óleo de girassol com pimentas e especiarias) e arroz negro (55 reais).

Após a volta rápida do McFish ao cardápio do McDonald’s, restaurantes aproveitaram a onda e desenvolveram suas próprias receitas de sanduíche de peixe frito. No Benedita, o “Méqui” Fish criado pelo chef Dario Costa é uma entrada para ser dividida e leva maionese de wasabi e tempurá de peixe entre um pão fofinho de tapioca (108 reais a dupla).

Versões com um toque asiático também estão em alta, com a substituição do pão de hambúrguer pelo bao. No bar de pescados e frutos do mar Sororoca, a opção é colorida pelo açaí paraense e recheado com peixe frito, aioli, sweet chili e picles de chuchu (39 reais). Já no Arvo, o pãozinho cozido no vapor é tingido com flor azul da horta e servido com peixe na farinha de tapioca e molho tártaro (no menu executivo, a partir de 65 reais).

Serviço: Cais, Rua Fidalga, 314, São Paulo. Aiô, Rua Áurea, 307, São Paulo. Benedita, Rua de São Miguel 180, Fernando de Noronha. Sororoca, Rua Simão Alvares, 785, São Paulo. Arvo, Rua Djalma Farias, 170, Recife.