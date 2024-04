Café e design: três novidades para reinventar o seu cafezinho

“Inventar significa pensar em uma coisa que anteriormente não existia. Descobrir significa encontrar qualquer coisa que anteriormente não se conhecia”, escreveu o artista e designer italiano Bruno Munari (1907-1998), no seu livro Fantasia (Editora Edições 70).

Inventar e descobrir são termos difíceis de serem dissociados do mundo do design, e, agora, também do café. Seja através de uma parceria, seja por meio de uma criação, esses dois universos se encontram e produzem uma combinação cheia de sabor.

Descubra três lançamentos que mexem com o mundo do café e do design neste mês.

Café moderno

Orfeu Cafés Especiais se inspirou nos traços do arquiteto Oscar Niemeyer para criar uma coleção de xícaras desenvolvidas por meio de inteligência artificial. A marca reuniu um time de especialistas em tecnologia e design e a família Niemeyer para o desenvolvimento de três diferentes modelos de xícaras. O desafio foi aceito pelo ateliê Espaço Caboco, que buscou expressar de forma artesanal as emblemáticas referências sempre presentes nas obras do arquiteto.

Coleção de xícaras desenvolvidas por meio de inteligência artificial. (Divulgação/Divulgação)

O lançamento da coleção de xícaras é simultâneo ao do Microlote Edição Especial Oscar Niemeyer, edição limitada feita a partir de um blend dos grãos Bourbon Amarelo e Arara produzidos em talhões próximos à Capela Santa Clara. A igreja, construída em 2008, foi uma das últimas obras do arquiteto e um presente aos funcionários da marca que desejavam um lugar para rezar, cercado por oliveiras e por culturas de café arábica, dentro da Fazenda Rainha, em São Sebastião da Grama (SP), complexo que pertence à Orfeu Cafés Especiais.

Café florido

O Bar Unikko abriu oficialmente suas portas em Milão. Na primavera europeia, a ação celebra o 60º aniversário da estampa Unikko, da marca Marimekko, empresa de design finlandesa conhecida pelas suas estampas e cores originais. Durante a Semana de Design de Milão, um dos maiores festivais de design do mundo e que acontece até o dia 21 de abril, a marca transformou um clássico café milanês no Bar Unikko em colaboração com uma das mais influentes publicações de interiores da atualidade, a revista Apartamento.

Café celebra o 60º aniversário da estampa Unikko. (Divulgação/Divulgação)

O Bar Unikko apresenta colecionáveis ​​de edição limitada do 60º aniversário da Unikko, inspirados nas cores originais que a designer Maija Isola apresentou pela primeira vez na década de 1960. Via Antonio Stoppani 15, 20129 Milão.

Café para viagem

A marca de malas Rimowa, que redefine o jeito de viajar desde 1898, colaborou com a La Marzocco, fundada em 1927, em Florença, por Giuseppe e Bruno Bambi, empresa italiana especializada em máquinas de café expresso de alta qualidade, para criar uma máquina de café sob encomenda, que será apresentada no Salone del Mobile, na feira de design de Milão, que acontece de 16 a 21 de abril deste ano. Cada modelo é construído a mão em Florença e o design reflete as saliências de alumínio das malas da Rimowa. Para saborear a bebida, é só visitar o café pop-up na 'Loja La Marzocco' até 21 de abril, localizada na via Palermo 21, Milão, bem como na pop-up “Caffè Rimowa”, realizada em Spazio Maiocchi, via Achille Maiocchi 3, Milão.