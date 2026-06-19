INSS reduz horário de atendimento nos jogos da Copa do Mundo 2026

O INSS informou que haverá redução de 32% no quadro de atendentes humanos da Central 135 nos dias 19 e 24 de junho, quando a seleção brasileira entra em campo pela fase de grupos pela Copa do Mundo 2026.

Os horários de encerramento do atendimento humano são:

19 de junho (sexta-feira): encerramento às 20h30;

encerramento às 20h30; 24 de junho (quarta-feira): encerramento às 18h.

No dia 24, o Brasil enfrenta a Escócia às 19h (horário de Brasília), em Miami.

A redução segue a orientação do governo federal publicada na Portaria MGI nº 4.779/2026, que autoriza a flexibilização do expediente dos servidores públicos federais em dias de jogos da seleção, com compensação posterior das horas não trabalhadas.

Quem trabalha nos dias de jogo do Brasil?

De acordo com a Portaria, publicada no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2026, as regras para os servidores públicos federais nos dias de partidas da seleção permitem que os órgãos liberem os servidores com antecedência de até três horas antes do início do jogo, sempre pelo horário de Brasília.

Para o jogo de hoje, às 21h30, servidores cujo expediente se encerre após 18h30 podem sair a partir das 18h30.

As horas não trabalhadas devem ser compensadas entre 3 de agosto e 30 de setembro de 2026, com limite de duas horas diárias para servidores e empregados públicos, e de uma hora diária para estagiários.

A portaria também deixa claro que os órgãos devem permanecer em funcionamento. Quem preferir manter a jornada regular pode continuar trabalhando normalmente.

O que abre e fecha durante a Copa do Mundo 2026?

Veja como fica o horário de funcionamento dos principais órgãos federais hoje, 19.

Bancos e agências da Caixa Econômica Federal: encerram o expediente antes do início dos jogos. O jogo de hoje começa às 21h30, horário em que as agências já estão fechadas. Canais digitais, caixas eletrônicos e aplicativos funcionam 24 horas;

encerram o expediente antes do início dos jogos. O jogo de hoje começa às 21h30, horário em que as agências já estão fechadas. Canais digitais, caixas eletrônicos e aplicativos funcionam 24 horas; Correios: funcionam normalmente dentro do horário habitual de cada unidade. Como os jogos são à noite, o impacto é praticamente zero para quem precisa de atendimento presencial durante o dia;

funcionam normalmente dentro do horário habitual de cada unidade. Como os jogos são à noite, o impacto é praticamente zero para quem precisa de atendimento presencial durante o dia; Receita Federal: funcionam em horário regular durante o dia. O atendimento presencial costuma se encerrar às 17h ou 18h, antes dos jogos noturnos.

funcionam em horário regular durante o dia. O atendimento presencial costuma se encerrar às 17h ou 18h, antes dos jogos noturnos. Serviços digitais do governo federal: o portal gov.br e todos os serviços digitais continuam disponíveis normalmente, sem qualquer interrupção nos dias de jogo.

Onde conseguir atendimento no INSS?

Mesmo com a redução no atendimento humano da Central 135, o INSS mantém todos os canais digitais funcionando 24 horas por dia, inclusive nos dias de jogo.

Veja as opções disponíveis a qualquer horário:

Meu INSS (app e site)

É o principal canal de autoatendimento. Pelo aplicativo ou pelo site meu.inss.gov.br é possível solicitar benefícios, agendar perícia, consultar extratos, acompanhar processos e muito mais, sem precisar ligar ou ir a uma agência.

Central 135 (atendimento eletrônico)

O menu automático da Central 135 segue funcionando 24 horas. O que está reduzido hoje, até as 20h30, é apenas a fila de atendentes humanos.