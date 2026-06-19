Ricardo Almeida une alfaiataria e funcionalidade em nova coleção Active

Um dos maiores nomes da alfaiataria no Brasil, a Ricardo Almeida lançou a linha Active, uma coleção de 13 peças em lã com tecnologia têxtil que permite lavar as peças em casa, na máquina, sem encolhimento nem levantamento de penugem.

O tratamento das peças age na estrutura molecular das fibras, estabilizando os fios e o tecido final para preservar a silhueta após cada lavagem. O tingimento também é feito para penetrar a fibra em profundidade, mantendo o brilho da cor com o uso. Na prática, a instrução de cuidado pede lavagem com a peça no avesso, em sacos protetores, com água fria, sabão neutro e ciclo delicado.

Tecido plano e malha

A linha Active reúne 13 peças em lã com tratamento têxtil que permite lavagem doméstica à máquina, sem perda de silhueta ou textura (Divulgação)

A coleção se divide em dois formatos de tecido. No plano, estão as camisas, camisetas, bermuda e calças sociais. Na malha, um conjunto de calça e jaqueta em lã 100%, o destaque da temporada de inverno. As peças transitam entre leveza e respirabilidade, com resistência ao amassado que interessa especialmente a quem viaja. Os preços vão de R$ 1.399 pelas camisetas a R$ 3.669 pelas calças Tailor Air Active com cadarço em lã Super 120s.

O portfólio foi pensado para o homem que usa alfaiataria no cotidiano e não quer depender de lavanderia para manter as peças em ordem. A coleção está disponível nas lojas da Ricardo Almeida em todo o Brasil e no site da marca.

40 anos de alfaiataria

Com mais de 40 anos de história e 20 lojas nas principais capitais do país, a Ricardo Almeida construiu sua identidade na combinação entre matéria-prima de qualidade e modelagem precisa. O Studio Ricardo Almeida, inaugurado no Complexo Matarazzo em São Paulo, ampliou o conceito de atendimento da marca para um espaço com serviço sob medida.

Em agosto de 2025, a marca abriu uma loja conceito no Shopping Pátio Higienópolis, com 137 metros quadrados, reunindo a linha principal e a RA2, etiqueta criada pelos filhos do estilista, Ricardo e Arthur Almeida, ao lado do amigo Gabriel Pascolato.