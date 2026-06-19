Criptomoedas abandonam de vez recuperação e têm dia de queda generalizada

Criptomoedas: Mercado cripto enfrenta nova queda e altcoins voltam a níveis de 2022 (dulezidar/Getty Images)
Editor do Future of Money
Publicado em 19 de junho de 2026 às 10h53.
Última atualização em 19 de junho de 2026 às 10h53.
As criptomoedas operam em queda nesta sexta-feira, 19, e devolvem todo o ganho do começo da semana, quando o acordo para o fim da guerra entre Estados Unidos e Irã havia melhorado o apetite por risco.
Ontem, os ativos digitais reagiram negativamente à sinalização de que o Federal Reserve (Fed) irá elevar os juros dos Estados Unidos neste ano. A notícia deixou claro que as condições monetárias devem continuar desfavoráveis para ativos de renda variável, como os criptoativos, por causa da menor liquidez global e da maior atratividade da renda fixa.
Às 10h39 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 2,1%, a US$ 1.694, enquanto o bitcoin tem queda de 1,5%, a US$ 62.887.
Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 12,8 milhões, no segundo pregão consecutivo de saldo negativo.
O único alvo dos saques líquidos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 12,8 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.
Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 2,1%, a US$ 1,13. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, tem baixa de 2,3%, a US$ 574,79; a solana registra perdas de 3,1%, a US$ 68,63; e a TRX, da blockchain Tron, registra leve variação positiva de 0,1%, a US$ 0,32.
Grande sensação de 2026 com um desempenho positivo que desafia o mau humor geral do setor cripto, a HYPE, da Hyperliquid, cai 3,4%, a US$ 68,17 após bater sua máxima histórica nos US$ 76,70 na terça-feira, 16.
Do lado do bitcoin, o principal driver pessimista para o preço é a situação de caixa da Strategy, primeira e maior tesouraria de ativos digitais de capital aberto do mundo.
O analista Vinicius Bitelo, do BTG Pactual, afirma que a companhia recomprou dívida com desconto usando aproximadamente US$ 1,3 bilhão há um mês, o que reduziu sua posição de caixa, e depois vendeu 32 bitcoins. O problema é que, ao somar os custos operacionais da empresa com o pagamento dos dividendos das ações preferenciais STRC, o consumo estimado equivale a cerca de oito meses do caixa que a Strategy tem agora.
“Diante disso, o conselho da Strategy pode ter de tomar uma decisão importante nos próximos meses: vender parte dos bitcoins em carteira para honrar os dividendos ou emitir novas ações da MSTR. Esse risco já parece estar sendo refletido no mercado, com a STRC negociando bem abaixo do valor de face de US$ 100, chegando a cair abaixo de US$ 85 e encerrando o pregão a US$ 87”, destaca Bitelo.
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