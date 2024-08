Dia dos Pais: presentes para quem gosta de café

O café se tornou uma presença constante nas manhãs brasileiras. Com o Dia dos Pais se aproximando, no próximo domingo, 11 de agosto, é a oportunidade ideal para proporcionar uma experiência tão especial quanto o aroma de um bom cafezinho.

O consumo per capita de café, que era de 2 quilogramas em 1989, agora ultrapassa os 6 quilogramas por pessoa, conforme observa Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic). Desde a criação do selo de pureza naquele ano, com o primeiro programa de certificação do café brasileiro, a Abic tem desempenhado um papel importante ao ajudar a transformar o mercado no país.

O crescimento no consumo e na qualidade dos grãos firma a bebida como uma excelente escolha para presentear quem aprecia café. Para marcar a data, confira cinco opções de presentes que vão intensificar esse momento:

Confraria de café

A primeira confraria de Cafés Especiais do Brasil foi criada pela Orfeu Cafés Especiais. No mercado desde 2005, a empresa cultiva grãos de qualidade selecionada com o objetivo de manter no Brasil os melhores cafés produzidos em suas fazendas, localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais.

Esta comunidade visa aprimorar a experiência dos apreciadores de café e oferece aos membros uma jornada de aprendizado, brindes exclusivos e cafés selecionados. Mensalmente, a Orfeu e sua equipe de Q-Graders escolhem um café especial para enviar aos assinantes, que também receberão itens exclusivos para sua coleção Confraria Orfeu. Após um ano de assinatura, os membros terão a oportunidade de visitar a fazenda da Orfeu, onde o café é cultivado e preparado.

A primeira confraria de Cafés Especiais do Brasil foi criada pela Orfeu Cafés Especiais (Divulgação/Divulgação)

Os membros da confraria têm acesso a aulas, sessões de cupping e um canal exclusivo para comunicação entre os participantes. A assinatura anual custa R$ 90 por mês, com frete grátis para São Paulo e Rio de Janeiro, e inclui a entrega de microlotes de café em duas versões: torrado e moído (250 gramas) ou torrado em grãos (250 gramas). Disponível no link.

Café do uísque

O Barrel Aged é um café premium, maturado em barris de carvalho que antes abrigaram Bourbon do Tennessee, conferindo ao grão um sabor intenso e adocicado característico do uísque. Durante 45 dias, o café é armazenado em barris de carvalho americano, que infundem nos grãos notas de baunilha e coco queimado. Este processo ocorre sem o uso de saborizantes ou aditivos, com o mestre da maturação girando os barris diariamente para garantir que o aroma do bourbon se impregne no café.

Barrel Aged: maturado em barris de carvalho que antes abrigaram Bourbon do Tennessee (Divulgação/Divulgação)

Embora o café passe por esse processo de envelhecimento, ele não contém álcool. Este método transforma o café da Alta Mogiana em uma experiência sensorial única, comparável ao Bourbon Tennessee, e faz do Barrel Aged um dos campeões de vendas entre os cafés envelhecidos. O Café Bourbon Barrel Aged 250 gramas pode ser adquirido em grãos ou moído para o método desejado. Disponível no link.

Tênis feito com borra de café

A Nespresso, empresa pioneira em cafés porcionados de qualidade sustentável, uniu-se à marca francesa de moda upcycling Zèta, que desde 2020 tem como objetivo dar um novo e melhor propósito para um material que seria descartado. Essa parceria trouxe com exclusividade para o Brasil o tênis Re:Ground, feito com borra de café e material reciclado.

Disponível na cor Latte, cada par é feito com 80% de itens reciclados e sustentáveis (Divulgação/Divulgação)

Resultado de um ano de pesquisa da Zèta, o tênis é inovador, vegano e pet friendly. Confeccionado em uma oficina familiar em Portugal, cada par é feito com 80% de itens reciclados e sustentáveis, como: material vegetal de cereais sem pesticidas na parte superior; cadarços de plástico reciclado; palmilha removível de borra de café e cortiça reciclada, sola de borra de café e borracha reciclada e cola produzida com látex recuperado. Sua embalagem é de saco de juta e o flyer com todas as informações do produto é de papel reciclado e resíduos orgânicos de café. Disponível no link.

1 /17 (Para os pais que gostam de looks exclusivos, as peças da Alfaiataria 706 por Alexandre Won, são limitadas, feitas na Itália e variam entre opções de camisa, calça, blazer, trench coat e costume de linho. Blazer Sol - R$7.900)

2 /17 (Sobrecamisa em Oasi Lino: Tecido com 100% de fibras de linho cultivado em solo europeu e obtido de forma especial, o casaco Chore em Oasi Lino bege-claro eleva um visual inspirado no vestuário de trabalho com o charme distinto do linho puro. Este casaco tailoring apresenta um corte slim e bolsos costurados. Os apontamentos em pele realçam o visual.)

As coleções de couro da Montblanc são o must-have do homem contemporâneo. Esportiva, elegante e espaçosa, as mochilas da coleção Extreme 3.0 oferecem um visual moderno sem abrir mão da funcionalidade e da praticidade. A ousada estampa em fibra de carbono marca presença, enquanto o bolso externo é preso com a fivela M LOCK 4810, inspirada no mundo da escalada.

4 /17 (Para os pais mais radicais, a marca inglesa Triumph, além de suas motos, conta também com opções de roupas e acessórios para garantir uma aventura perfeita e completa. Luva em couro perfurado, R$ 350.)

5 /17 (IWC Schaffhausen relança um clássico da alta relojoaria: IWC Portugieser Perpetual Calendar 44 O modelo lançado em 2024 possui caixa de 44mm de diâmetro em ouro branco 18 quilates, mostrador azul Horizon, pulseira em couro bovino azul claro degradé da renomada Santoni. R$ 269.300. Disponível em: iwc.com.br)

6 /17 (Luminor Quaranta BiTempo Goldtech - Pam01641. Em perfeito equilíbrio entre herança e inovação, a novidade atende aos desejos dos fãs da marca com um novo diâmetro ( 40mm ) para u relógio da família Luminor. O modelo Pam01641 também apresenta a função GMT, complicação que permite a visualização de dois fusos horários distintos. R$ 156.000. Disponível em panerai.com.br)

7 /17 (Pandora: Bracelete de Prata Corrente de Links e Fecho Redondo - R$ 1.529)

8 /17 (Para os que gostam de óculos, a Montblanc oferece modelos que agradam desde os mais clássicos como os modelos redondos e quadrados, até os mais descolados como os modelos com lentes mais azuladas e sem aro, mas todos sem perder o charme e elegância da marca. Montblanc - Ref. MB0097s 008 - R$ 2.800)

9 /17 (Guess Eyewear, R$684,36. Óculos de sol retangulares de plástico para homens. Detalhes de metal na barra frontal da armação, inseridos para cercar o novo logotipo Roman G, embelezam esses óculos com personalidade, disponível em cores trendy e modernas.)

10 /17 (. Uma opção infalível para pais que amam ficção científica e vivem com os olhos no futuro é a caneta StarWalker Space Blue. Ela traz as estruturas do Padrão Widmanstätten, uma das criações mais hipnóticas da natureza. As peças metálicas são revestidas de rutênio escuro, acompanhadas de um tom azul profundo, que lembra o céu estrelado. Dentro da redoma, o emblema Montblanc azul é a assinatura definitiva de estilo. https://www.montblanc.com.br/landingpages/presentes/dia-dos-pais)

11 /17 (Burberry Hero Masculino Parfum - R$ 1.019,00 (100ml) e R$ 1.249,00 (150ml). Disponível em sephora.com.br)

12 /17 Alexandrion Experience em parceria com Ava Intimates, lança kit exclusivo para o Dia dos Pais. O Kit inclui dois pijamas xadrez composto por blusa de manga longa com abertura frontal e calça com elástico 100% algodão (Pai e Filho (a)) e uma garrafa do nobre destilado de vinho Romeno BRÂNCOVEANU X.O R$ 1.610,30. R. Oscar freire, 512 – Jardim Paulista ()

The Macallan Amber Meadow, integrante do terceiro lançamento da coleção The Harmony, celebra as terras escocesas que unem várias gerações, com a colaboração das irmãs Stella e Mary McCartney. Suas notas de laranjas, ameixas e tangerinas são complementadas por uma sensação de baunilha cremosa na boca, acompanhada de especiarias de carvalho, amêndoas e gengibre. Esta coleção representa uma excelente opção para presentear no Dia dos Pais. R$ 1.500

14 /17 (O blend perfeito de Johnnie Walker Blue Label é feito com alguns dos mais extraordinários e especiais whiskies escoceses, que resultam em uma bebida de perfil de sabor aveludado e profundo. O rótulo é tão diferenciado que apenas um a cada dez mil barris tem a riqueza e qualidade de sabor deste whisky. Um presente de respeito e sofisticação para as pessoas mais queridas. R$ 1.400,90 site oficial TheBar.com)

15 /17 (Para os pais que gostam de arriscar-se na cozinha, a Cesta Fasano (R$678,60) aparece como a opção perfeita. Ela reúne o Bucatini Fasano com spaghetti al nero di seppia Fasano, molho puttanesca Fasano, molho arrabbiata Fasano, vinho Chianti Classico Fasano e azeite de oliva extravirgem Fasano, ingredientes de altíssima qualidade para uma noite italiana. Endereço: Rua Bela Cintra, 2245 - Jardins E-mail: contato@fasanoemporio.com.br Telefone: 11 3896-4300)

A St Chico preparou um kit especial para data com um Vinho Terroir de Rouge ou um Espumante La Bulle, dois pedaços de focaccia com sal grosso e alecrim, meio pão au levain, 100g de presunto cru pirineus, uma mostarda Maille de Dijon e um patê de campanha Do Francês (R$275 + valor da entrega). Pode ser retirado em qualquer uma das lojas

17/17 (A marca de chocolates artesanais Tchocolatpreparou uma série de produtos exclusivos para o Dia dos Pais. Entre as opções para a data estão a Lata Quadrada Bombons Especiais com 12 unidades nos sabores limão siciliano, marzipã com damasco, capim santo, branco e licorzinho de cereja (R$145). Outro item também perfeito para presentear é o Cartão de Chocolate, com diferentes opções de mensagens e disponível nos sabores ao leite ou meio amargo (R$22), 70% cacau (R$26), branco com cookie (R$24), zero adição de açúcares ao leite (R$21). Rua Antônio Afonso, 19 - Vila Nova Conceição, São Paulo - Telefone: (11) 97652-3081)

Aroma de Café Espresso

Inspirado na evolução do processo do grão do café, o Eau de Parfum Café Espresso da L’Occitane au Brésil proporciona uma experiência olfativa tão saborosa quanto uma xícara da bebida. Combinando notas de café, que vão do grão torrado ao cappuccino, com uma harmonia de notas cremosas, vetiver e patchouli.

O kit acompanha um Eau de Parfum Café Espresso, loção desodorante corporal, gel de banho e 1 xícara Nespresso.

Com adição de Cumarina para um toque adocicado, o perfume também apresenta notas de bergamota, sálvia, limão siciliano, artemísia, cardamomo, âmbar e cappuccino. Disponível no link.

Filtro com estilo

Com um design sofisticado e atraente, inspirado nas formas da tradicional arte japonesa de dobradura de papel, o coador para café da marca Origami apresenta um visual esteticamente agradável e funcional, contribuindo para uma extração eficiente do café.

Origami: A marca, que é referência entre profissionais do café, nasceu da voz dos baristas. (Divulgação/Divulgação)

Fundada em 1964, na cidade de Mino, Gifu, maior centro de produção de cerâmica do Japão, a empresa Origami fabrica há cerca de meio século louças ocidentais e japonesas para restaurantes e hotéis.

A principal característica dos coadores da marca são os relevos verticais esculpidos a intervalos regulares. Vinte relevos de profundidade criam um caminho para o ar entre o coador e o filtro de papel. Isso estabiliza a velocidade do fluxo de água quente para baixo e auxilia na extração ideal para os baristas. Disponível no link.